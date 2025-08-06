Найдешевші квартири на первинному ринку — які міста лідирують у серпні

Новобудови у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Ринок первинної нерухомості в Україні у серпні 2025 року демонструє неоднозначну динаміку. Попри війну, обстріли та складну економічну ситуацію, ціни на житло в більшості міст зростають. Проте є регіони, де квартири залишаються доступними.

Редакція Новини.LIVE розповідає про три міста з найнижчими цінами на первинному ринку нерухомості.

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Запоріжжя показує найдешевші квартири на первинці

За даними порталу ЛУН, у серпні 2025 року Запоріжжя стало лідером серед міст із найнижчими цінами на первинну нерухомість. Квадратний метр тут коштує в середньому 600 доларів — це на 6% менше, ніж пів року тому. У контексті регулярних обстрілів та загальної нестабільності такий спад виглядає логічним.

При цьому, як для міста з потужною промисловою інфраструктурою, такі показники вказують на високий інвестиційний потенціал у довгостроковій перспективі. Особливо для тих, хто орієнтується на купівлю житла "на майбутнє", після стабілізації ситуації.

Суми утримують статус найдоступнішого ринку

Друге місце за мінімальними цінами зайняли Суми, де вартість квадратного метра в новобудовах становить 620 доларів. Цікаво, що за цінами на однокімнатні квартири це місто стало абсолютним лідером — лише 23 500 доларів за готову новобудову. Двокімнатні тут коштують близько 38 100 доларів, а трикімнатні — 49 700 доларів.

Попри прикордонне розташування та загрози з боку РФ, первинний ринок у Сумах зберігає високу активність. Місцеві забудовники зосереджуються на економ-класі та проєктах із мінімальним рівнем ризику.

Харків залишився у трійці попри війну

Замикає трійку найдоступніших міст Харків, де квадратний метр на первинному ринку коштує в середньому 660 доларів, що, навпаки, на 3% вище, ніж пів року тому. Такий ріст пояснюється поступовим поверненням частини мешканців та стабілізацією будівельних робіт у деяких районах міста.

Ціни на двокімнатні квартири в Харкові стартують від 43 600 доларів, трикімнатні — з 62 800 доларів. У цій ситуації Харків виступає як ризикований, але потенційно вигідний напрям для інвестора, орієнтованого на післявоєнне відновлення.

Ціни за квадратний метр на первинці. Графіка: ЛУН

Найдешевші однокімнатні квартири на первинному ринку

Якщо розглядати лише однокімнатне житло, то трійка виглядає так:

Суми — 23 500 доларів;

Миколаїв — 25 100 доларів;

Запоріжжя — 26 000 доларів.

Це — найкращі варіанти для тих, хто шукає мінімальні вкладення та готовий до певних логістичних або безпекових обмежень.

Ціни на 1-кімнатні квартири. Графіка: ЛУН

Де недорогі двокімнатні та трикімнатні квартири

У випадку з двокімнатними квартирами Суми знову показують найнижчий ціновий поріг — 38 100 доларів. Далі йде Запоріжжя (38 800 доларів) та Харків (43 600 доларів).

Ціни на 2-кімнатні квартири. Графіка: ЛУН

Трикімнатне житло у Сумах обійдеться в 49 700 доларів, що є найнижчим показником у країні.

Ціни на 3-кімнатні квартири. Графіка: ЛУН

Забудовники готуються до післявоєнного буму

На думку СЕО корпорації РІЕЛ Ростислава Мельника, після завершення війни ринок нерухомості зміниться кардинально. Особливий попит буде на житло економкласу:

"Після перемоги в Україні знадобиться багато простого, доступного житла. І саме в цьому сегменті ми побачимо найбільше зростання цін", — вважає Мельник.

Також він звертає увагу на зростання ролі комерційної інфраструктури в нових ЖК.

"Люди все менше хочуть виходити за межі власного простору. Саме тому інфраструктура на території житлового комплексу — це не просто опція, а необхідність", — каже Мельник.

За його словами, нові пріоритети покупців диктують і зміну підходу до проєктування.

"Те, що було важливо 10 років тому — близькість до метро, наприклад — вже не головне. Сьогодні покупець хоче мати супермаркет, кав’ярню, школу, садочок в межах 10 хвилин пішки. І обов’язково — укриття, генератор, автономне водопостачання", — наголошує Мельник.

Ці фактори визначають, які проєкти будуть продаватися швидше за інші — навіть у найскладніших умовах.

Як повідомлялось, починаючи з другої половини 2025 року, ринок нерухомості України демонструє стійкі ознаки стабілізації та поступового зростання. За прогнозами, до кінця року очікується зростання цін на житло в межах 10%, а найактивніший період купівлі-продажу та оренди припадатиме на серпень-жовтень.

Також зазначимо, що законодавство не встановлює обмежень на кількість нерухомості, якою може володіти одна людина. Громадянин може мати стільки квартир чи будинків, скільки він придбав законним шляхом — через купівлю, дарування чи спадкування.