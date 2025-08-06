Самые дешевые квартиры на первичном рынке — какие города лидируют в августе

Новостройки в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Рынок первичной недвижимости в Украине в августе 2025 года демонстрирует неоднозначную динамику. Несмотря на войну, обстрелы и сложную экономическую ситуацию, цены на жилье в большинстве городов растут. Однако есть регионы, где квартиры остаются доступными.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о трех городах с самыми низкими ценами на первичном рынке недвижимости.

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Запорожье показывает самые дешевые квартиры на первичке

По данным портала ЛУН, в августе 2025 года Запорожье стало лидером среди городов с самыми низкими ценами на первичную недвижимость. Квадратный метр здесь стоит в среднем 600 долларов — это на 6% меньше, чем полгода назад. В контексте регулярных обстрелов и общей нестабильности такой спад выглядит логичным.

При этом, как для города с мощной промышленной инфраструктурой, такие показатели указывают на высокий инвестиционный потенциал в долгосрочной перспективе. Особенно для тех, кто ориентируется на покупку жилья "на будущее", после стабилизации ситуации.

Сумы удерживают статус самого доступного рынка

Второе место по минимальным ценам заняли Сумы, где стоимость квадратного метра в новостройках составляет 620 долларов. Интересно, что по ценам на однокомнатные квартиры этот город стал абсолютным лидером — всего 23 500 долларов за готовую новостройку. Двухкомнатные здесь стоят около 38 100 долларов, а трехкомнатные — 49 700 долларов.

Несмотря на приграничное расположение и угрозы со стороны РФ, первичный рынок в Сумах сохраняет высокую активность. Местные застройщики сосредотачиваются на экономклассе и проектах с минимальным уровнем риска.

Харьков остался в тройке несмотря на войну

Замыкает тройку самых доступных городов Харьков, где квадратный метр на первичном рынке стоит в среднем 660 долларов, что, наоборот, на 3% выше, чем полгода назад. Такой рост объясняется постепенным возвращением части жителей и стабилизацией строительных работ в некоторых районах города.

Цены на двухкомнатные квартиры в Харькове стартуют от 43 600 долларов, трехкомнатные — с 62 800 долларов. В этой ситуации Харьков выступает как рискованное, но потенциально выгодное направление для инвестора, ориентированного на послевоенное восстановление.

Цены за квадратный метр на первичке. Графика: ЛУН

Самые дешевые однокомнатные квартиры на первичном рынке

Если рассматривать только однокомнатное жилье, то тройка выглядит так:

Сумы — 23 500 долларов;

Николаев — 25 100 долларов;

Запорожье — 26 000 долларов.

Это — лучшие варианты для тех, кто ищет минимальные вложения и готов к определенным логистическим или безопасностным ограничениям.

Цены на 1-комнатные квартиры. Графика: ЛУН

Где недорогие двухкомнатные и трехкомнатные квартиры

В случае с двухкомнатными квартирами Сумы снова показывают самый низкий ценовой порог - 38 100 долларов. Далее следует Запорожье (38 800 долларов) и Харьков (43 600 долларов).

Цены на 2-комнатные квартиры. Графика: ЛУН

Трехкомнатное жилье в Сумах обойдется в 49 700 долларов, что является самым низким показателем в стране.

Цены на 3-комнатные квартиры. Графика: ЛУН

Застройщики готовятся к послевоенному буму

По мнению СЕО корпорации РИЕЛ Ростислава Мельника, после завершения войны рынок недвижимости изменится кардинально. Особый спрос будет на жилье экономкласса:

"После победы в Украине понадобится много простого, доступного жилья. И именно в этом сегменте мы увидим наибольший рост цен", — считает Мельник.

Также он обращает внимание на рост роли коммерческой инфраструктуры в новых ЖК.

"Люди все меньше хотят выходить за пределы собственного пространства. Именно поэтому инфраструктура на территории жилого комплекса — это не просто опция, а необходимость", — говорит Мельник.

По его словам, новые приоритеты покупателей диктуют и изменение подхода к проектированию.

"То, что было важно 10 лет назад — близость к метро, например — уже не главное. Сегодня покупатель хочет иметь супермаркет, кофейню, школу, садик в пределах 10 минут пешком. И обязательно — укрытие, генератор, автономное водоснабжение", — отмечает Мельник.

Эти факторы определяют, какие проекты будут продаваться быстрее других — даже в самых сложных условиях.

Как сообщалось, начиная со второй половины 2025 года, рынок недвижимости Украины демонстрирует устойчивые признаки стабилизации и постепенного роста. По прогнозам, до конца года ожидается рост цен на жилье в пределах 10%, а самый активный период купли-продажи и аренды будет приходиться на август-октябрь.

Также отметим, что законодательство не устанавливает ограничений на количество недвижимости, которой может владеть один человек. Гражданин может иметь столько квартир или домов, сколько он приобрел законным путем - через покупку, дарение или наследование.