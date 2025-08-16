Який поверх у новобудові не варто обирати для комфортного життя

Новобудови у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Вибір поверху — одна з найважливіших деталей при купівлі квартири у новобудові. Помилка на цьому етапі може знизити комфорт проживання, вплинути на безпеку та ліквідність житла. Певні поверхи мають суттєві недоліки, які варто врахувати ще до підписання договору.

Редакція Новини.LIVE розповідає, які поверхи в новобудові краще уникати.

Чому важливо правильно обрати поверх у новобудові

Кожен рівень будинку має свої особливості. Перший поверх часто приваблює ціною та доступністю, середні — балансом зручностей, верхні — видом і тишею. Але є й ті варіанти, які можуть принести більше проблем, ніж переваг.

"Люди часто обирають поверх лише з огляду на ціну або вид з вікна. Але на практиці помилки в цьому рішенні проявляються вже після переїзду, коли з’являються побутові незручності або питання безпеки", — наголошує експертка з ринку нерухомості Оксана Берещак.

Чому перший поверх може стати невдалим вибором

Перший поверх здається зручним: не потрібен ліфт, легка евакуація у разі пожежі, нижча ціна на 10-15%. Але в реальності є суттєві мінуси:

високий ризик проникнення зловмисників;

необхідність встановлення решіток і сигналізації;

шум і пил із вулиці;

вогкість і запахи з підвалу;

низький рівень природного освітлення.

"У старих будинках квартири на перших поверхах страждають від проблем із підвалами. Навіть у новобудовах не завжди вдається уникнути вогкості або проникнення сторонніх запахів", — каже Берещак.

Другий поверх і його приховані недоліки

Другий поверх часто вважають компромісом, але й тут є нюанси. Якщо під вами розташовані магазини чи кафе, доведеться змиритися з шумом і запахами. Також пил і вихлопи з вулиці все ще відчутні, а вартість житла зазвичай не така низька, як у першого поверху.

Додатковий мінус — низька приватність, адже вікна на рівні очей перехожих або сусідів навпроти.

Чому верхні поверхи теж не завжди підходять

Верхні рівні приваблюють гарними краєвидами та чистим повітрям, але мають свої ризики:

сильна залежність від ліфта;

складності під час переїзду та доставляння меблів;

більші ризики під час пожежі;

у регіонах з воєнними загрозами — підвищена небезпека при атаках дронів-камікадзе;

можливий перегрів квартири влітку.

"Психологічний дискомфорт через висоту — ще один недооцінений фактор. Деякі люди відчувають запаморочення або тривогу, навіть якщо квартира з панорамними вікнами виглядає розкішно", — кажуть фахівці АН "Маяк".

Останній поверх і проблеми з дахом

Навіть у новобудовах останній поверх має додаткові ризики — можливе протікання даху та перепади температури. У старих будинках ці проблеми посилюються, адже ремонт покрівлі часто відкладається на роки.

Також останній поверх — це максимальна залежність від ліфта та потенційні труднощі з евакуацією.

Які поверхи найкраще оминати

Найбільше ризиків для комфортного життя — у першого, другого та останнього поверхів. Вибір середнього рівня зазвичай забезпечує баланс між безпекою, зручністю та вартістю.

Перед купівлею варто зважити не лише архітектурні переваги, але й побутові, психологічні та навіть безпекові фактори.

"Краще витратити більше часу на вибір і кілька разів відвідати квартиру у різний час доби, ніж потім шкодувати про свій поверх", — каже Берещак.

Як повідомлялось, український ринок нерухомості стабілізується, а в другій половині 2025 року очікується помірне зростання цін на житло в межах 10%. Зазвичай попит традиційно зростає з серпня по жовтень, що може спричинити відчутне подорожчання як купівлі, так і оренди.

Також активність покупців та орендарів зберігається на минулорічному рівні, а в бюджетних сегментах, таких як економ- та комфорт-клас, навіть спостерігається зростання попиту. Це свідчить про те, що інтерес до придбання житла не згасає, а попит зміщується в бік доступніших пропозицій.