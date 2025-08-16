Какой этаж в новостройке не стоит выбирать для комфортной жизни

Квартира в новостройке — на каком этаже точно не стоит покупать
Выбор этажа — одна из важнейших деталей при покупке квартиры в новостройке. Ошибка на этом этапе может снизить комфорт проживания, повлиять на безопасность и ликвидность жилья. Определенные этажи имеют существенные недостатки, которые следует учесть еще до подписания договора.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие этажи в новостройке лучше избегать.
Почему важно правильно выбрать этаж в новостройке
Каждый уровень дома имеет свои особенности. Первый этаж часто привлекает ценой и доступностью, средние — балансом удобств, верхние -— видом и тишиной. Но есть и те варианты, которые могут принести больше проблем, чем преимуществ.
"Люди часто выбирают этаж только учитывая цену или вид из окна. Но на практике ошибки в этом решении проявляются уже после переезда, когда появляются бытовые неудобства или вопросы безопасности", — отмечает эксперт по рынку недвижимости Оксана Берещак.
Почему первый этаж может стать неудачным выбором
Первый этаж кажется удобным: не нужен лифт, легкая эвакуация в случае пожара, ниже цена на 10-15%. Но в реальности есть существенные минусы:
- высокий риск проникновения злоумышленников;
- необходимость установки решеток и сигнализации;
- шум и пыль с улицы;
- сырость и запахи из подвала;
- низкий уровень естественного освещения.
"В старых домах квартиры на первых этажах страдают от проблем с подвалами. Даже в новостройках не всегда удается избежать сырости или проникновения посторонних запахов", — говорит Берещак.
Второй этаж и его скрытые недостатки
Второй этаж часто считают компромиссом, но и здесь есть нюансы. Если под вами расположены магазины или кафе, придется смириться с шумом и запахами. Также пыль и выхлопы с улицы все еще ощутимы, а стоимость жилья обычно не такая низкая, как у первого этажа.
Дополнительный минус — низкая приватность, ведь окна находятся на уровне глаз прохожих или соседей напротив.
Почему верхние этажи тоже не всегда подходят
Верхние уровни привлекают красивыми видами и чистым воздухом, но имеют свои риски:
- сильная зависимость от лифта;
- сложности при переезде и доставке мебели;
- большие риски во время пожара;
- в регионах с военными угрозами — повышенная опасность при атаках дронов-камикадзе;
- возможен перегрев квартиры летом.
"Психологический дискомфорт из-за высоты — еще один недооцененный фактор. Некоторые люди испытывают головокружение или тревогу, даже если квартира с панорамными окнами выглядит роскошно", — говорят специалисты АН "Маяк".
Последний этаж и проблемы с крышей
Даже в новостройках последний этаж имеет дополнительные риски — возможно протекание крыши и перепады температуры. В старых домах эти проблемы усугубляются, ведь ремонт кровли часто откладывается на годы.
Также последний этаж — это максимальная зависимость от лифта и потенциальные трудности с эвакуацией.
Какие этажи лучше всего обходить стороной
Больше всего рисков для комфортной жизни — у первого, второго и последнего этажей. Выбор среднего уровня обычно обеспечивает баланс между безопасностью, удобством и стоимостью.
Перед покупкой стоит взвесить не только архитектурные преимущества, но и бытовые, психологические и даже факторы безопасности.
"Лучше потратить больше времени на выбор и несколько раз посетить квартиру в разное время суток, чем потом жалеть о своем этаже", — говорит Берещак.
Как сообщалось, украинский рынок недвижимости стабилизируется, а во второй половине 2025 года ожидается умеренный рост цен на жилье в пределах 10%. Обычно спрос традиционно растет с августа по октябрь, что может вызвать ощутимое подорожание как покупки, так и аренды.
Также активность покупателей и арендаторов сохраняется на прошлогоднем уровне, а в бюджетных сегментах, таких как эконом- и комфорт-класс, даже наблюдается рост спроса. Это свидетельствует о том, что интерес к приобретению жилья не угасает, а спрос смещается в сторону более доступных предложений.
Читайте Новини.LIVE!