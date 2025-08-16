Какой этаж в новостройке не стоит выбирать для комфортной жизни

Новостройки в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Выбор этажа — одна из важнейших деталей при покупке квартиры в новостройке. Ошибка на этом этапе может снизить комфорт проживания, повлиять на безопасность и ликвидность жилья. Определенные этажи имеют существенные недостатки, которые следует учесть еще до подписания договора.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие этажи в новостройке лучше избегать.

Почему важно правильно выбрать этаж в новостройке

Каждый уровень дома имеет свои особенности. Первый этаж часто привлекает ценой и доступностью, средние — балансом удобств, верхние -— видом и тишиной. Но есть и те варианты, которые могут принести больше проблем, чем преимуществ.

"Люди часто выбирают этаж только учитывая цену или вид из окна. Но на практике ошибки в этом решении проявляются уже после переезда, когда появляются бытовые неудобства или вопросы безопасности", — отмечает эксперт по рынку недвижимости Оксана Берещак.

Почему первый этаж может стать неудачным выбором

Первый этаж кажется удобным: не нужен лифт, легкая эвакуация в случае пожара, ниже цена на 10-15%. Но в реальности есть существенные минусы:

высокий риск проникновения злоумышленников;

необходимость установки решеток и сигнализации;

шум и пыль с улицы;

сырость и запахи из подвала;

низкий уровень естественного освещения.

"В старых домах квартиры на первых этажах страдают от проблем с подвалами. Даже в новостройках не всегда удается избежать сырости или проникновения посторонних запахов", — говорит Берещак.

Второй этаж и его скрытые недостатки

Второй этаж часто считают компромиссом, но и здесь есть нюансы. Если под вами расположены магазины или кафе, придется смириться с шумом и запахами. Также пыль и выхлопы с улицы все еще ощутимы, а стоимость жилья обычно не такая низкая, как у первого этажа.

Дополнительный минус — низкая приватность, ведь окна находятся на уровне глаз прохожих или соседей напротив.

Почему верхние этажи тоже не всегда подходят

Верхние уровни привлекают красивыми видами и чистым воздухом, но имеют свои риски:

сильная зависимость от лифта;

сложности при переезде и доставке мебели;

большие риски во время пожара;

в регионах с военными угрозами — повышенная опасность при атаках дронов-камикадзе;

возможен перегрев квартиры летом.

"Психологический дискомфорт из-за высоты — еще один недооцененный фактор. Некоторые люди испытывают головокружение или тревогу, даже если квартира с панорамными окнами выглядит роскошно", — говорят специалисты АН "Маяк".

Последний этаж и проблемы с крышей

Даже в новостройках последний этаж имеет дополнительные риски — возможно протекание крыши и перепады температуры. В старых домах эти проблемы усугубляются, ведь ремонт кровли часто откладывается на годы.

Также последний этаж — это максимальная зависимость от лифта и потенциальные трудности с эвакуацией.

Какие этажи лучше всего обходить стороной

Больше всего рисков для комфортной жизни — у первого, второго и последнего этажей. Выбор среднего уровня обычно обеспечивает баланс между безопасностью, удобством и стоимостью.

Перед покупкой стоит взвесить не только архитектурные преимущества, но и бытовые, психологические и даже факторы безопасности.

"Лучше потратить больше времени на выбор и несколько раз посетить квартиру в разное время суток, чем потом жалеть о своем этаже", — говорит Берещак.

