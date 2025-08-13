Яке житло частіше покупають українці у 2025 році — економ, комфорт чи преміум

Новобудови у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Попри воєнний стан та економічні виклики, ринок нерухомості демонструє стійкість. Зараз активність покупців і орендарів тримається на рівні минулого року, а в окремих сегментах навіть зростає. Особливо це стосується "економ" та "комфорт" класу, де квартири продаються найшвидше.

Сегмент оренди залишається найдинамічнішим, наголосив бренд та бізнес директор ЛУН Денис Суділковський в інтерв’ю РБК-Україна. У Києві середній термін здачі квартири скоротився до 6 днів. Вторинний ринок купівлі відновився до 70-80% довоєнних показників.

"Ті, хто очікував падіння цін на новобудови, цього так і не побачили", — зазначає Суділковський.

Цінові зміни на первинному і вторинному ринках

За останні 6-12 місяців вартість житла зросла майже в усіх регіонах. На вторинному ринку середнє зростання у 2025 році становило близько 5%, а в окремих містах, як-от Рівне, воно сягнуло 23% за рік. На первинному ринку лідером став Кропивницький із приростом 33%, тоді як середній показник по країні — 14%.

Прогнози залишаються обережно оптимістичними: очікується стабілізація та помірне зростання, але ключовим чинником залишається ситуація на фронті.

Де житло найдорожче і найдешевше

Київ, Львів та Ужгород — у трійці найдорожчих міст як за купівлею, так і за орендою. У Львові лідирують ціни на однокімнатні квартири, у Києві — на більші за площею. В оренді першість утримує Ужгород, де однокімнатне житло коштує понад 18,5 тис. грн/міс.

У прифронтових регіонах, зокрема Херсоні, Миколаєві, Сумах, Запоріжжі та Харкові, ціни залишаються найнижчими. Там однокімнатну квартиру можна орендувати за 4-5 тис. грн/міс. Здебільшого це пов’язано з відтоком населення та ризиками безпеки.

Особливості регіональних ринків

В Одесі ринок ще не повернувся до довоєнного рівня. Середня оренда однокімнатної квартири — близько 7 тис. грн/міс, а кількість новобудов у продажу скоротилася на 7% за рік.

Ужгород залишається одним із найдорожчих міст через високий попит і обмежену пропозицію.

"Багато людей переїхали сюди на постійне проживання, а ринок не встигає задовольнити попит", — пояснює Суділковський.

Карпатський регіон також додав у ціні понад 20% за рік. Причини — внутрішній туризм, релокація та інтерес до заміського життя.

Які сегменти ринку зараз найактивніші

Найбільшу активність демонструють "економ" та "комфорт" сегменти. За даними ЛУН, у цих категоріях квартири продаються швидше, а ціни зростають динамічніше.

"Саме доступне житло зараз у центрі уваги покупців, які хочуть швидко закрити свої житлові потреби", — каже Суділковський.

Преміум-клас залишається менш активним. Багато угод відкладаються, девелопери не поспішають із запуском нових проєктів, а покупці займають вичікувальну позицію.

Що впливає на вибір покупців та орендарів

Безпека стала ключовим критерієм. Найбільший попит мають квартири з укриттями або розташовані поруч із ними, на нижчих поверхах, у будинках з автономними системами та на відстані від критичної інфраструктури.

Також зростає інтерес до наявності паркінгу, який часто використовують як укриття.

Як повідомлялось, в умовах повномасштабної війни, що триває в Україні, питання безпеки житла стало надзвичайно актуальним. Хоча повністю безпечних будівель під час обстрілів не буває, деякі типи споруд краще захищають від вибухової хвилі, уламків та повних руйнувань.

Також ми розповідали, що при купівлі квартири у 2025 році вибір поверху став стратегічним рішенням, що поєднує комфорт і безпеку. Через повномасштабну війну ринок нерухомості змінився: замість популярних раніше верхніх поверхів, покупці все частіше обирають нижні та середні.