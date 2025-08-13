Какое жилье чаще покупают украинцы в 2025 году — эконом, комфорт или премиум

Новостройки в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Несмотря на военное положение и экономические вызовы, рынок недвижимости демонстрирует устойчивость. Сейчас активность покупателей и арендаторов держится на уровне прошлого года, а в отдельных сегментах даже растет. Особенно это касается "эконом" и "комфорт" класса, где квартиры продаются быстрее всего.

Сегмент аренды остается самым динамичным, подчеркнул бренд и бизнес директор ЛУН Денис Судилковский в интервью РБК-Украина. В Киеве средний срок сдачи квартиры сократился до 6 дней. Вторичный рынок покупки восстановился до 70-80% довоенных показателей.

"Те, кто ожидал падения цен на новостройки, этого так и не увидели", — отмечает Судилковский.

Ценовые изменения на первичном и вторичном рынках

За последние 6-12 месяцев стоимость жилья выросла почти во всех регионах. На вторичном рынке средний рост в 2025 году составил около 5%, а в отдельных городах, например Ровно, он достиг 23% за год. На первичном рынке лидером стал Кропивницкий с приростом 33%, тогда как средний показатель по стране — 14%.

Прогнозы остаются осторожно оптимистичными: ожидается стабилизация и умеренный рост, но ключевым фактором остается ситуация на фронте.

Где жилье самое дорогое и самое дешевое

Киев, Львов и Ужгород — в тройке самых дорогих городов как по покупке, так и по аренде. Во Львове лидируют цены на однокомнатные квартиры, в Киеве — на квартиры побольше по площади. В аренде первенство удерживает Ужгород, где однокомнатное жилье стоит более 18,5 тыс. грн/мес.

В прифронтовых регионах, в частности Херсоне, Николаеве, Сумах, Запорожье и Харькове, цены остаются самыми низкими. Там однокомнатную квартиру можно арендовать за 4-5 тыс. грн/мес. В основном это связано с оттоком населения и рисками безопасности.

Особенности региональных рынков

В Одессе рынок еще не вернулся к довоенному уровню. Средняя аренда однокомнатной квартиры — около 7 тыс. грн/мес, а количество новостроек в продаже сократилось на 7% за год.

Ужгород остается одним из самых дорогих городов из-за высокого спроса и ограниченного предложения.

"Многие люди переехали сюда на постоянное проживание, а рынок не успевает удовлетворить спрос", — объясняет Судилковский.

Карпатский регион также прибавил в цене более 20% за год. Причины — внутренний туризм, релокация и интерес к загородной жизни.

Какие сегменты рынка сейчас самые активные

Наибольшую активность демонстрируют "эконом" и "комфорт" сегменты. По данным ЛУН, в этих категориях квартиры продаются быстрее, а цены растут динамичнее.

"Именно доступное жилье сейчас в центре внимания покупателей, которые хотят быстро закрыть свои жилищные потребности", — говорит Судилковский.

Премиум-класс остается менее активным. Многие сделки откладываются, девелоперы не спешат с запуском новых проектов, а покупатели занимают выжидательную позицию.

Что влияет на выбор покупателей и арендаторов

Безопасность стала ключевым критерием. Наибольшим спросом пользуются квартиры с укрытиями или расположенные рядом с ними, на более низких этажах, в домах с автономными системами и на расстоянии от критической инфраструктуры.

Также растет интерес к наличию паркинга, который часто используют как укрытие.

Как сообщалось, в условиях полномасштабной войны, которая продолжается в Украине, вопрос безопасности жилья стал чрезвычайно актуальным. Хотя полностью безопасных зданий во время обстрелов не бывает, некоторые типы сооружений лучше защищают от взрывной волны, обломков и полных разрушений.

Также мы рассказывали, что при покупке квартиры в 2025 году выбор этажа стал стратегическим решением, сочетающим комфорт и безопасность. Из-за полномасштабной войны, рынок недвижимости изменился: вместо популярных ранее верхних этажей, покупатели все чаще выбирают нижние и средние.