Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Недвижимость Рынок недвижимости — какое жилье вышло в лидеры продаж в 2025

Рынок недвижимости — какое жилье вышло в лидеры продаж в 2025

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 08:15
Какое жилье чаще покупают украинцы в 2025 году — эконом, комфорт или премиум
Новостройки в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Несмотря на военное положение и экономические вызовы, рынок недвижимости демонстрирует устойчивость. Сейчас активность покупателей и арендаторов держится на уровне прошлого года, а в отдельных сегментах даже растет. Особенно это касается "эконом" и "комфорт" класса, где квартиры продаются быстрее всего.

Сегмент аренды остается самым динамичным, подчеркнул бренд и бизнес директор ЛУН Денис Судилковский в интервью РБК-Украина. В Киеве средний срок сдачи квартиры сократился до 6 дней. Вторичный рынок покупки восстановился до 70-80% довоенных показателей.

Реклама
Читайте также:

"Те, кто ожидал падения цен на новостройки, этого так и не увидели", — отмечает Судилковский.

Ценовые изменения на первичном и вторичном рынках

За последние 6-12 месяцев стоимость жилья выросла почти во всех регионах. На вторичном рынке средний рост в 2025 году составил около 5%, а в отдельных городах, например Ровно, он достиг 23% за год. На первичном рынке лидером стал Кропивницкий с приростом 33%, тогда как средний показатель по стране — 14%.

Прогнозы остаются осторожно оптимистичными: ожидается стабилизация и умеренный рост, но ключевым фактором остается ситуация на фронте.

Где жилье самое дорогое и самое дешевое

Киев, Львов и Ужгород — в тройке самых дорогих городов как по покупке, так и по аренде. Во Львове лидируют цены на однокомнатные квартиры, в Киеве — на квартиры побольше по площади. В аренде первенство удерживает Ужгород, где однокомнатное жилье стоит более 18,5 тыс. грн/мес.

В прифронтовых регионах, в частности Херсоне, Николаеве, Сумах, Запорожье и Харькове, цены остаются самыми низкими. Там однокомнатную квартиру можно арендовать за 4-5 тыс. грн/мес. В основном это связано с оттоком населения и рисками безопасности.

Особенности региональных рынков

В Одессе рынок еще не вернулся к довоенному уровню. Средняя аренда однокомнатной квартиры — около 7 тыс. грн/мес, а количество новостроек в продаже сократилось на 7% за год.

Ужгород остается одним из самых дорогих городов из-за высокого спроса и ограниченного предложения.

"Многие люди переехали сюда на постоянное проживание, а рынок не успевает удовлетворить спрос", — объясняет Судилковский.

Карпатский регион также прибавил в цене более 20% за год. Причины — внутренний туризм, релокация и интерес к загородной жизни.

Какие сегменты рынка сейчас самые активные

Наибольшую активность демонстрируют "эконом" и "комфорт" сегменты. По данным ЛУН, в этих категориях квартиры продаются быстрее, а цены растут динамичнее.

"Именно доступное жилье сейчас в центре внимания покупателей, которые хотят быстро закрыть свои жилищные потребности", — говорит Судилковский.

Премиум-класс остается менее активным. Многие сделки откладываются, девелоперы не спешат с запуском новых проектов, а покупатели занимают выжидательную позицию.

Что влияет на выбор покупателей и арендаторов

Безопасность стала ключевым критерием. Наибольшим спросом пользуются квартиры с укрытиями или расположенные рядом с ними, на более низких этажах, в домах с автономными системами и на расстоянии от критической инфраструктуры.

Также растет интерес к наличию паркинга, который часто используют как укрытие.

Как сообщалось, в условиях полномасштабной войны, которая продолжается в Украине, вопрос безопасности жилья стал чрезвычайно актуальным. Хотя полностью безопасных зданий во время обстрелов не бывает, некоторые типы сооружений лучше защищают от взрывной волны, обломков и полных разрушений.

Также мы рассказывали, что при покупке квартиры в 2025 году выбор этажа стал стратегическим решением, сочетающим комфорт и безопасность. Из-за полномасштабной войны, рынок недвижимости изменился: вместо популярных ранее верхних этажей, покупатели все чаще выбирают нижние и средние.

недвижимость застройка жилье застройщики купить квартиру квартира
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации