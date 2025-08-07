Який вид житла найбезпечніший під час обстрілів

Наслідки атаки РФ в Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В умовах війни в Україні питання безпеки житла стало одним із ключових для українців. Повністю безпечного будинку під час ракетних чи дронових атак не існує. Втім, деякі типи будівель забезпечують вищий рівень захисту від вибухової хвилі, уламків і руйнувань.

Безпечні лише спеціалізовані будівлі з укриттями, наголошує керівниця сектору з розвитку продажів OLX Нерухомість Оксана Остапчук в коментарі "24 каналу". Але якщо говорити про звичайне житло, найбільш надійними вважають монолітно-каркасні споруди".

Ці будинки краще поглинають ударні хвилі завдяки гнучкості конструкції. Цегляні будівлі теж вважаються міцними, але в них частіше бувають слабкі міжповерхові перекриття.

"Цегляні будинки мають перевагу, якщо вони сучасні, з належним армуванням", — зазначає президентка Асоціації фахівців з нерухомості України Олена Гайдамаха.

Панельні споруди — найвразливіші. Вони створювалися для масової забудови, без урахування військових ризиків.

Чому панельні будинки вважають найнебезпечнішими

Оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак підтверджує, що панельні будинки мають найгірші показники з точки зору витримки обстрілів.

"На ринку нерухомості такі квартири у Києві подекуди продають зі знижками до 30%", — зазначає вона.

Конструкційна слабкість панельних будинків полягає в жорстких з'єднаннях та тонких стінах. При влучанні навіть у сусідній будинок такі споруди можуть зазнати критичних руйнувань.

Які конструктивні характеристики знижують ризики

Сучасне житло повинне мати не лише міцний каркас. Важливо, щоб будівля відповідала ряду додаткових умов:

Товсті перекриття між поверхами (від 20 см). Двокамерні склопакети, що частково витримують вибухову хвилю. Відсутність тріщин і ознак деформацій на фасаді. Якісні вхідні двері з металевими коробками.

"Стіни з пористого бетону не тримають удар, краще шукати житло з моноліту або щільної цегли", — додає Остапчук.

Що ще впливає на безпеку житла під час атак

Безпечність житла визначається не лише матеріалами, а й розташуванням, наявністю укриття, інфраструктурою для евакуації.

"Купуючи житло, люди враховують близькість до об'єктів ППО чи критичної інфраструктури. Це підвищує ризики. Навпаки, віддалені спальні райони — менш уразливі", — пояснює Берещак.

Інші фактори:

наявність облаштованого укриття в будинку або поруч;

відсутність поруч стратегічних об’єктів (вокзалів, енергостанцій, складів);

зручні шляхи виїзду з району;

наявність під'їздів для "швидкої", ДСНС, пожежних.

В умовах приватного сектору критичною є наявність укриття з кількома виходами та вентиляцією, а також необхідним запасом води, їжі та зв'язку.

Як змінилися пріоритети покупців житла у війну

За словами Остапчук, традиційно українці звертають увагу на ціну (79%), площу (74%) і район (71%). Проте війна змістила фокус на безпеку:

58% користувачів OLX при виборі житла оцінюють наявність укриття;

53% перевіряють віддаленість від потенційних цілей;

47% враховують енергонезалежність будинку (генератори, сонячні панелі).

"Покупці все частіше запитують: чи є генератор, насос для води, чи працює ліфт за відсутності світла", — додає Берещак.

Що важливо знати про новобудови під час війни

Безпечність новобудови часто залежить від сумлінності девелопера. Гайдамаха звертає увагу на практику зведення монолітних поверхів навіть у періоди активних обстрілів.

"Якщо в проєкті встигли залити хоча б один поверх за два теплих місяці — це вже позитивний сигнал. Але середня затримка на ринку становить 18-24 місяці", — каже вона.

Потенційним покупцям нерухомості радять перевіряти:

чи є активність на майданчику після 2022 року;

чи передбачено сховище в проєкті;

чи має забудовник запас міцності на випадок нових обмежень чи пошкоджень;

які системи підтримки функціонують при зникненні електроенергії.

"Безпека — це не один параметр, а сукупність чинників: матеріали, розташування, доступ до укриття та автономність", — підсумовує Остапчук.

Як повідомлялось, війна змінила пріоритети українців при виборі житла. У 2025 році покупці все частіше обирають нижні та середні поверхи, адже вони вважаються безпечнішими. Ця тенденція є новою для ринку нерухомості, оскільки раніше перевагу зазвичай надавали квартирам на верхніх поверхах.

Також Україна шукає швидкі рішення для допомоги людям, чиї домівки були зруйновані внаслідок чергових російських атак. Хоча програма "єВідновлення" існує з 2023 року, її реалізація часто стикається зі складнощами, що значно затягують початок відновлювальних робіт.