Какой вид жилья самый безопасный во время обстрелов

Последствия атаки РФ в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В условиях войны в Украине вопрос безопасности жилья стал одним из ключевых для украинцев. Полностью безопасного дома во время ракетных или дроновых атак не существует. Впрочем, некоторые типы зданий обеспечивают высокий уровень защиты от взрывной волны, обломков и разрушений.

Безопасны только специализированные здания с укрытиями, отмечает руководитель сектора по развитию продаж OLX Нерухомість Оксана Остапчук в комментарии "24 каналу". Но если говорить об обычном жилье, наиболее надежными считают монолитно-каркасные сооружения".

Эти дома лучше поглощают ударные волны благодаря гибкости конструкции. Кирпичные здания тоже считаются прочными, но в них чаще бывают слабые межэтажные перекрытия.

"Кирпичные дома имеют преимущество, если они современные, с надлежащим армированием", — отмечает президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Елена Гайдамаха.

Панельные сооружения — самые уязвимые. Они создавались для массовой застройки, без учета военных рисков.

Почему панельные дома считают самыми опасными

Обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак подтверждает, что панельные дома имеют худшие показатели с точки зрения выдержки обстрелов.

"На рынке недвижимости такие квартиры в Киеве иногда продают со скидками до 30%", — отмечает она.

Конструкционная слабость панельных домов заключается в жестких соединениях и тонких стенах. При попадании даже в соседний дом такие сооружения могут подвергнуться критическим разрушениям.

Какие конструктивные характеристики снижают риски

Современное жилье должно иметь не только прочный каркас. Важно, чтобы здание отвечало ряду дополнительных условий:

Толстые перекрытия между этажами (от 20 см). Двухкамерные стеклопакеты, частично выдерживающие взрывную волну. Отсутствие трещин и признаков деформаций на фасаде. Качественные входные двери с металлическими коробками.

"Стены из ячеистого бетона не держат удар, лучше искать жилье из монолита или плотного кирпича", — добавляет Остапчук.

Что еще влияет на безопасность жилья во время атак

Безопасность жилья определяется не только материалами, но и расположением, наличием укрытия, инфраструктурой для эвакуации.

"Покупая жилье, люди учитывают близость к объектам ПВО или критической инфраструктуры. Это повышает риски. Наоборот, отдаленные спальные районы — менее уязвимы", — объясняет Берещак.

Другие факторы:

наличие обустроенного укрытия в доме или рядом;

отсутствие рядом стратегических объектов (вокзалов, энергостанций, складов);

удобные пути выезда из района;

наличие подъездов для "скорой", ГСЧС, пожарных.

В условиях частного сектора критичным является наличие укрытия с несколькими выходами и вентиляцией, а также необходимым запасом воды, еды и связи.

Как изменились приоритеты покупателей жилья в войну

По словам Остапчук, традиционно украинцы обращают внимание на цену (79%), площадь (74%) и район (71%). Однако война сместила фокус на безопасность:

58% пользователей OLX при выборе жилья оценивают наличие укрытия;

53% проверяют удаленность от потенциальных целей;

47% учитывают энергонезависимость дома (генераторы, солнечные панели).

"Покупатели все чаще спрашивают: есть ли генератор, насос для воды, работает ли лифт при отсутствии света", — добавляет Берещак.

Что важно знать о новостройках во время войны

Безопасность новостройки часто зависит от добросовестности девелопера. Гайдамаха обращает внимание на практику возведения монолитных этажей даже в периоды активных обстрелов.

"Если в проекте успели залить хотя бы один этаж за два теплых месяца — это уже позитивный сигнал. Но средняя задержка на рынке составляет 18-24 месяца", — говорит она.

Потенциальным покупателям недвижимости советуют проверять:

есть ли активность на площадке после 2022 года;

предусмотрено ли хранилище в проекте;

имеет ли застройщик запас прочности на случай новых ограничений или повреждений;

какие системы поддержки функционируют при исчезновении электроэнергии.

"Безопасность — это не один параметр, а совокупность факторов: материалы, расположение, доступ к укрытию и автономность", — заключает Остапчук.

"Безопасность — это не один параметр, а совокупность факторов: материалы, расположение, доступ к укрытию и автономность", — заключает Остапчук.

