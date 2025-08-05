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Головна Нерухомість Безпека та комфорт — на якому поверсі краще купувати квартиру

Безпека та комфорт — на якому поверсі краще купувати квартиру

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 20:08
Який поверх краще для купівлі квартири — переваги та ризики у 2025
Новобудови к Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Вибір поверху при купівлі квартири у 2025 році — це вже не лише питання комфорту, а й безпеки, стратегії виживання і турботи про майбутнє. Повномасштабна війна трансформувала ринок нерухомості: зросла популярність середніх і нижніх поверхів, тоді як раніше попит зміщувався у бік верхніх.

Після початку обстрілів українці масово втратили інтерес до останніх поверхів, де раніше продавалися дорогі пентхауси — тепер це найбільш небезпечна частина будівлі, наголошує експертка з нерухомості Олена Бондарук у коментарі РБК-Україна.

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Середні поверхи для життя під час війни

Найбільший попит у 2025 році — на квартири з 2 по 6 поверхи. Такі рівні вважаються "золотою серединою": зручно спуститись у підвал при повітряній тривозі, не залежиш від ліфта, а тиск води і стабільність температури залишаються оптимальними.

"Середні поверхи мають найвищий попит і найкраще співвідношення ціни до комфорту. Вони приваблюють покупців, які планують довгострокове проживання в умовах нестабільності", — каже оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак

Нижчі поверхи подешевшали, але мають попит

Перші поверхи також мають свою аудиторію — головним чином завдяки ціні. Вартість такого житла може бути на 20-30% нижчою, ніж у квартир на другому поверсі. У сегменті бізнес-класу ця різниця становить до 24%, у преміальному житлі — до 1,5%.

Але є й мінуси: вища вірогідність крадіжок, проникнення вуличних запахів, галас з двору та обмежена приватність. Разом з тим, у періоди регулярних відключень електроенергії, саме ці квартири знову стали привабливими. Їх обирають люди, яким критично важлива автономність або можливість вільно виходити з будинку без ліфта.

Цікаво, що перші поверхи також активно викуповують під комерційне використання — магазини, салони, офіси.

Забобони щодо 13 поверху 

Попри поширений міф про "нещасливий" 13-й поверх, у реальному виборі він не відіграє ролі. В Україні переважно знижують ціну на високі поверхи не через номер, а через висотність, ризики та складність експлуатації.

"Не зустрічала покупців, які б принципово уникали 13 поверху через забобони. Люди більше зважають на ризики та логістику", — каже Бондарук.

Верхні поверхи втратили популярність і подешевшали

Раніше верхні поверхи коштували дорожче — часто на 15-20%, адже з них відкривався гарний краєвид. У 2025 році ситуація змінилась кардинально. Попит на останні три поверхи суттєво знизився, ціни впали, забудовники дають знижки.

Причини — не лише обстріли, а й практичність. Ліфт — це вже не просто зручність, а вразливість. У багатьох будинках після тривалих блекаутів мешканці верхніх поверхів були змушені щодня підійматись пішки з дітьми чи важкими сумками.

"Особливо обережно ставляться до поверхів вище 10-го — як через небезпеку під час атак, так і через складність евакуації у критичних ситуаціях", – пояснює Бондарук.

Який поверх обирають за статистикою

Аналітика ринку OLX Нерухомість підтверджує: у 2025 році українці найчастіше шукають квартири між 2 і 7 поверхами. Популярними залишаються також 8 та 9 поверхи — це вже верхня межа для старих хрущовок або новобудов середньої поверховості.

Серед причин такого вибору — оптимальна висота для безпеки, помірна ціна, зручність під час евакуації та підвищений комфорт у випадку аварійних ситуацій.

Як ціна залежить від поверху 

У 2025 році ціни на середні поверхи зросли — на них навіть утворився надлишковий попит. За словами рієлторів, квартири з 3 по 6 поверхи можуть коштувати на 3-4 тисячі доларів дорожче, ніж аналогічні об’єкти на вищих рівнях.

Водночас верхні поверхи, які раніше коштували дорожче через панораму, тепер втрачають цінність. У деяких випадках ціна пентхаусів впала до рівня середньої категорії — що раніше вважалося неможливим.

Як повідомлялось, друга половина 2025 року позначена стабілізацією та помірним зростанням на ринку нерухомості України, з прогнозом зростання цін на купівлю та оренду житла до 10% до кінця року, що залежить від регіону та типу нерухомості. Найбільший попит очікується в період із серпня по жовтень, який традиційно вважається найбільш активним.

Також у 2025 році підтвердження походження коштів стає ключовим етапом при купівлі квартири. Це вже не просто формальність, а обов'язкова умова, невиконання якої може призвести до відмови в укладенні угоди або блокування транзакції.

нерухомість війна в Україні купити квартиру квартира багатоповерхівка
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
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