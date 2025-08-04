Кредит на житло під 7% — хто може скористатися єОселею у 2025

Новобудови у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державна програма "єОселя" стала справжнім проривом для українців, які мріють про власне житло. За понад два з половиною роки її існування умови програми розширювалися, відкриваючи доступ до пільгової іпотеки для різних категорій громадян.

Редакція Новини.LIVE розповідає, хто ж може скористатися кредитом під 7% річних, які вимоги до позичальників і чому акцент робиться на нове житло.

Реклама

Читайте також:

Умови єОселі під 7% для непільгових категорій

Якщо спочатку пільгова іпотека була доступна лише військовим та працівникам держустанов, то зараз скористатися ставкою 7% можуть і пересічні українці, які не мають житла або живуть у непридатних умовах.

Йдеться про учасників бойових дій та ветеранів, сімʼї загиблих військовослужбовців, внутрішньо переміщених осіб (ВПО), а також громадян без житла чи з площею, меншою за соціальну норму. За оцінкою "Укрфінжитла", через яке реалізовується програма, найбільший попит у 2025 році спостерігається саме серед цих категорій.

Хто саме має право на іпотеку під 7%

Учасниками іпотечної програми можуть стати:

ветерани війни, а також члени їхніх сімей;

внутрішньо переміщені особи;

громадяни, які не мають житла;

особи, у яких житлова площа менша за 52,5 кв. м на одну людину, плюс 21 кв. м на кожного наступного члена сім’ї.

Ці позичальники можуть оформити кредит зі ставкою 7% річних, проте вони мають дотриматися кількох ключових умов. По-перше, об’єкт житла повинен бути або новим (не старше трьох років), або в процесі будівництва. По-друге, забудовник має бути акредитованим у банку-партнері програми.

Які обʼєкти можна придбати за єОселею

Як зазначають в "Укрфінжитлі", із початку 2025 року майже 58% іпотечних угод за програмою "єОселя" укладено на первинному ринку. Це свідчить про чіткий фокус держави на підтримці нового будівництва. Причина такого підходу — стратегічне завдання відновлення житлової інфраструктури в умовах війни.

"Акцент на нове житло в програмі пов’язаний з тим, що в умовах війни важливо підтримувати економіку країни, зокрема стимулювати будівництво", — пояснили ЕП в "Укрфінжитлі".

Разом із тим у деяких випадках можливе придбання обʼєктів на вторинному ринку віком до 10 років. Наприклад, це дозволено для ВПО, пільговиків (із правом на ставку 3%) та ветеранів у регіонах, які зазнали бойових дій — Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій і Херсонській областях.

"Іпотека — це довгостроковий кредит. Бажано, щоб щомісячний платіж не перевищував 30% сімейного доходу. Інакше виплата стане обтяжливою", — каже керівник департаменту забезпеченого кредитування ПриватБанку Владислав Корольов,

У кожного банку можуть бути свої вимоги щодо першого внеску. В середньому йдеться про 15-20% вартості житла. Також кредит не видадуть тим, хто має негативну кредитну історію або вже володіє достатньою житловою площею.

Чому ставка саме 7% і чим вона відрізняється від 3%

Іпотека під 3% доступна виключно для пільговиків — контрактних військових, поліцейських, вчителів, лікарів та науковців, що працюють у державному секторі. Їхній статус перевіряється щороку. У разі втрати статусу — ставка автоматично підвищується до 7%.

Усі інші категорії не мають змоги претендувати на 3% і від самого початку укладають угоду на умовах 7%.

"Модель 7% дозволяє розширити програму на тисячі родин, які не мають спеціального статусу, але реально потребують житла", — зазначають в "Укрфінжитлі".

Водночас 7% — це значно нижче за ринкову ставку. На відкритому іпотечному ринку без програми вона перевищує 18-20%.

Що потрібно підготувати перед поданням заявки

Щоб подати заявку на участь у програмі, необхідно:

Перевірити наявність права на участь (категорія, відсутність житла тощо). Підготувати документи: паспорт, ІПН, довідку про доходи, документи на сімʼю, довідку ВПО або посвідчення ветерана (за потреби). Вибрати акредитованого забудовника. Подати заявку через портал "Дія" або у відділенні банку-партнера.

Після первинного схвалення банк оцінює платоспроможність, аналізує обʼєкт та ухвалює остаточне рішення.

Як повідомлялось, хоча офіційних вікових обмежень для єОселі немає, банки самостійно встановлюють їх, аналізуючи кредитну історію та потенційні ризики. Це допомагає фінансовим установам ухвалювати зважені рішення щодо надання позик.

Також ми розповідали, що єОселя залишається важливим механізмом державної підтримки у сфері житла. Однак навіть за ставками 3% або 7% отримати кредит непросто — банки схвалюють лише близько половини заявок.