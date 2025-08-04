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Главная Недвижимость Льготная ипотека — кому дадут кредит под 7% по еОселе

Льготная ипотека — кому дадут кредит под 7% по еОселе

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2025 20:08
Кредит на жилье под 7% — кто может воспользоваться еОселей в 2025 году
Новостройки в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственная программа "єОселя" стала настоящим прорывом для украинцев, мечтающих о собственном жилье. За более чем два с половиной года ее существования условия программы расширялись, открывая доступ к льготной ипотеке для разных категорий граждан.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, кто же может воспользоваться кредитом под 7% годовых, какие требования к заемщикам и почему акцент делается на новое жилье.

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Условия єОсели под 7% для нельготных категорий

Если сначала льготная ипотека была доступна только военным и работникам госучреждений, то сейчас воспользоваться ставкой 7% могут и рядовые украинцы, которые не имеют жилья или живут в непригодных условиях.

Речь идет об участниках боевых действий и ветеранах, семьях погибших военнослужащих, внутренне перемещенных лицах (ВПЛ), а также гражданах без жилья или с площадью меньше социальной нормы. По оценке "Укрфинжитла", через которое реализуется программа, наибольший спрос в 2025 году наблюдается именно среди этих категорий.

Кто именно имеет право на ипотеку под 7%

Участниками ипотечной программы могут стать:

  • ветераны войны, а также члены их семей;
  • внутренне перемещенные лица;
  • граждане, которые не имеют жилья;
  • люди, у которых жилая площадь меньше 52,5 кв. м на одного человека, плюс 21 кв. м на каждого следующего члена семьи.

Эти заемщики могут оформить кредит со ставкой 7% годовых, однако они должны соблюсти несколько ключевых условий. Во-первых, объект жилья должен быть либо новым (не старше трех лет), либо в процессе строительства. Во-вторых, застройщик должен быть аккредитован в банке-партнере программы.

Какие объекты можно приобрести по єОселе

Как отмечают в "Укрфинжитле", с начала 2025 года почти 58% ипотечных сделок по программе "єОселя" заключено на первичном рынке. Это свидетельствует о четком фокусе государства на поддержке нового строительства. Причина такого подхода — стратегическая задача восстановления жилищной инфраструктуры в условиях войны.

"Акцент на новое жилье в программе связан с тем, что в условиях войны важно поддерживать экономику страны, в частности стимулировать строительство", — пояснили ЭП в "Укрфинжитлі".

Вместе с тем в некоторых случаях возможно приобретение объектов на вторичном рынке в возрасте до 10 лет. Например, это разрешено для ВПЛ, льготников (с правом на ставку 3%) и ветеранов в регионах, которые подверглись боевым действиям — Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях.

"Ипотека — это долгосрочный кредит. Желательно, чтобы ежемесячный платеж не превышал 30% семейного дохода. Иначе выплата станет обременительной", — говорит руководитель департамента обеспеченного кредитования ПриватБанка Владислав Королев,

У каждого банка могут быть свои требования по первому взносу. В среднем речь идет о 15-20% стоимости жилья. Также кредит не выдадут тем, кто имеет негативную кредитную историю или уже владеет достаточной жилой площадью.

Почему ставка именно 7% и чем она отличается от 3%

Ипотека под 3% доступна исключительно для льготников - контрактных военных, полицейских, учителей, врачей и ученых, работающих в государственном секторе. Их статус проверяется ежегодно. В случае потери статуса - ставка автоматически повышается до 7%.

Все остальные категории не имеют возможности претендовать на 3% и изначально заключают соглашение на условиях 7%.

"Модель 7% позволяет расширить программу на тысячи семей, которые не имеют специального статуса, но реально нуждаются в жилье", — отмечают в "Укрфинжитлі".

В то же время 7% — это значительно ниже рыночной ставки. На открытом ипотечном рынке без программы она превышает 18-20%.

Что нужно подготовить перед подачей заявки

Чтобы подать заявку на участие в программе, необходимо:

  1. Проверить наличие права на участие (категория, отсутствие жилья и т.д.).
  2. Подготовить документы: паспорт, ИНН, справку о доходах, документы на семью, справку ВПЛ или удостоверение ветерана (при необходимости).
  3. Выбрать аккредитованного застройщика.
  4. Подать заявку через портал "Дія" или в отделении банка-партнера.

После первичного одобрения банк оценивает платежеспособность, анализирует объект и принимает окончательное решение.

Как сообщалось, хотя официальных возрастных ограничений для єОсели нет, банки самостоятельно устанавливают их, анализируя кредитную историю и потенциальные риски. Это помогает финансовым учреждениям принимать взвешенные решения о предоставлении займов.

Также мы рассказывали, что єОселя остается важным механизмом государственной поддержки в сфере жилья. Однако даже по ставкам 3% или 7% получить кредит непросто — банки одобряют лишь около половины заявок.

ипотека недвижимость жилье єОселя купить квартиру
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
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