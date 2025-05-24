Чому банки відмовляють в іпотеці за програмою "єОселя" у 2025 році

Жінка тримає ключі. Фото: Freepik

Пільгова іпотечна програма "єОселя" продовжує діяти як один із ключових інструментів державної підтримки українців у сфері житла. Втім, попри очевидну перевагу ставок — 3% або 7% — схвалення заявки залишається далеко не гарантією. Середній показник погодження у банках, які працюють з цією програмою, становить лише 50-66%.

Банки, що працюють із програмою "єОселя", такі як ПриватБанк та Ощадбанк, ретельно оцінюють фінансовий стан позичальників. За даними ПриватБанку, із понад 9 000 щомісячних заявок схвалюється лише 52%, повідомляє Liga.net.

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Платоспроможність: не лише дохід, а й зобов’язання

Банки перевіряють не лише рівень доходів, а і всі фінансові зобов’язання позичальника.

"Клієнт, що мав виходи на прострочення за попередніми кредитами або ж прострочення на момент подачі заявки, не може бути прокредитований, не закривши поточні заборгованості", — зазначає керівник департаменту заставного кредитування ПриватБанку Владислав Корольов.

Банки враховують навіть наявні кредитні ліміти на картках. Якщо у вас встановлено ліміт, скажімо у 20 000 грн, це вже враховується як потенційне фінансове навантаження. Такий "резерв" може знизити ваш кредитний рейтинг в очах банку навіть за відсутності реального боргу.

Вік: скільки років — стільки й шансів

Однією з ключових причин відмов стає вік позичальника. За правилами програми:

мінімальний вік — 18 років;

максимальний вік на момент повного погашення — 70 років.

Це означає, що, наприклад, у 60 років ви можете розраховувати лише на 10-річний кредит. І чим коротший термін, тим більші щомісячні платежі:

на 20 років — близько 13 000 грн/місяць;

на 15 років — 16 000 грн/місяць;

на 10 років — майже 21 000 грн/місяць.

Якщо дохід не дозволяє обслуговувати такі платежі — банк відмовляє.

Кредитна історія: усе пам’ятають

Фінансове минуле має значення. Навіть якщо старі борги вже давно закрито, банк усе одно бачить:

кількість реструктуризацій;

випадки прострочень;

факт надання або отримання поручительств;

наявні розстрочки та кредити.

"Поточна кредитна історія має безпосередній вплив на рішення", — підкреслює Корольов.

Доходи: тільки офіційні й документально підтверджені

Банки не враховують зарплату "в конверті" чи готівкові доходи без підтвердження.

"Найчастіші причини відмови — негативна кредитна історія та недостатній дохід. Проте фахівці індивідуально працюють із кожним запитом", — наголосили у пресслужбі Ощадбанку.

Інакше кажучи, навіть якщо у вас є стабільний прибуток від фрилансу чи бізнесу, він має бути задекларований та підтверджений офіційними документами — декларацією ФОП, договорами оренди, виписками з рахунку тощо.

Банки не однакові: рішення може змінитися

Фінансова установа має власні методики оцінки ризиків, тож відмова одного банку не означає, що інший також відхилить заявку. Якщо врахувати попередні помилки й посилити заявку, результат може бути зовсім іншим.

Як підвищити свої шанси

За місяць до подання заявки зробіть таке:

закрийте всі кредитні ліміти та погасіть дрібні заборгованості;

приберіть овердрафти та неактивні розстрочки;

підготуйте документи, які підтверджують дохід (особливо додаткові джерела);

у разі потреби задекларуйте доходи або зареєструйте ФОП.

Ці дії не гарантують автоматичного схвалення, але значно збільшують ваші шанси, адже демонструють банку фінансову дисципліну.

Що ще треба знати українцям

єОселя, започаткована у 2022 році, надає можливість отримати власне житло військовослужбовцям, педагогам, медикам, науковцям, а також молодим спеціалістам та внутрішньо переміщеним особам. Програма є важливою відповіддю на зростальний попит українців на доступне житло.

А клієнти ПриватБанку повідомляли про серйозні проблеми з отриманням коштів за єОселею. Вони зазначають, що банк затягує з видачею кредитів, через що існує ризик втрати вже сплачених продавцям авансів.