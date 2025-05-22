Як учасникам бойових дій оформити житло від держави у 2025 році — документи та черга

Люди тримають ключі від квартири. Фото: Freepik

Після повномасштабного вторгнення тема квартир для захисників України набула особливого значення. Держава декларує підтримку учасників бойових дій (УБД) і гарантує їм право на безплатне житло. Та щоб ці гарантії перетворилися на реальні квадратні метри, потрібні не лише час і терпіння, а й правильний порядок дій.

Пільги поширюються не тільки на безпосередніх учасників бойових дій, пояснює у коментарі "РБК-Україна" юристка Тетяна Тернавська.

Реклама

Читайте також:

Таким чином право на безоплатне житло мають також:

особи з інвалідністю, набутою внаслідок участі у бойових діях;

члени сімей загиблих військовослужбовців;

деякі категорії військовослужбовців у відставці.

Житло може надаватися за рахунок місцевого або державного бюджету, або ж із фонду підприємства, на якому працює заявник. Мінімальна площа — 13,65 кв. м на особу, а в разі наявності дітей додається ще 5-8 кв. м на кожну дитину (залежно від регіону).

Як стати на квартирний облік

Процедура починається з подання заяви. Це можна зробити за місцем проживання або за місцем роботи — через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП), орган місцевого самоврядування або адміністрацію підприємства.

"Важливо, щоб заяву підписали всі члени родини, які проживають разом із заявником", — наголошує Тернавська.

До заяви потрібно додати:

довідку про склад сім’ї;

копію посвідчення УБД або особи з інвалідністю внаслідок війни;

копії паспорта та ІПН;

довідку про перебування на квартирному обліку (для членів сім’ї, якщо є).

Документи розглядає житлова комісія протягом 30 днів. Рішення про включення до черги надається письмово або через SMS.

Як перевірити свою чергу

Після ухвалення рішення заявника ставлять на облік, а його черговий номер можна дізнатися через орган місцевого самоврядування, у ЦНАПі або у роботодавця (якщо документи подавали через підприємство).

Ця інформація важлива, оскільки черга на житло може затягтися на роки, особливо в містах, де житловий фонд обмежений.

Якщо квартир немає — є компенсація

Найбільша проблема — нестача вільного житла. Саме тому УБД мають альтернативу: подати заяву на фінансову компенсацію. У цьому разі порядок дій такий:

стати на квартирний облік;

подати заяву на компенсацію до органу соцзахисту або через ЦНАП;

очікувати рішення комісії.

"Соцзахист передає клопотання до комісії протягом 10 робочих днів після подання заяви", — роз’яснює Тернавська.

Сума виплат розраховується з урахуванням:

кількості членів родини;

площі, на яку має право заявник;

середньої вартості квадратного метра житла у відповідному регіоні.

Чому компенсацію можна чекати роками

Навіть після позитивного рішення — гроші не надходять миттєво. Все впирається у наявність фінансування. У багатьох регіонах черги рухаються повільно, адже реальні ресурси на виплати обмежені.

"Наявність рішення ще не означає виплату: заявнику доведеться чекати, поки держава знайде кошти", — застерігає юристка.

Як повідомлялось, Україна активно впроваджує нові механізми підтримки для військових, ветеранів та сімей загиблих. Серед останніх нововведень — грошова компенсація першого внеску за житло. Ця ініціатива спрямована на допомогу певним категоріям громадян, які відіграли ключову роль у захисті країни.

Також ми розповідали, що УБД мають право на безоплатне отримання земельних ділянок, що є значною соціальною підтримкою. Однак повномасштабна війна та запроваджений воєнний стан суттєво обмежили реалізацію цього права. Ці обмеження викликані поточною ситуацією в країні.