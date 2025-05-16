Ціни на оренду квартир в Україні зросли — Закарпаття та Львів лідирують

Жінка показує квартиру парі. Фото: Freepik

Середня вартість оренди однокімнатної квартири в Україні у квітні 2025 року продовжила зростати. За даними Держстату, найбільші підвищення зафіксовані саме в тих регіонах, де житло й так було найдорожчим. Географія вартості продемонструвала цікаві тенденції, що свідчать не лише про загальне зростання попиту, а й про зміну міграційних та економічних пріоритетів.

Абсолютним лідером за ціною стала Закарпатська область — 11 900 грн на місяць, повідомляє видання "КС: новини Київ".

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За нею йдуть:

Львівська область — 10 800 грн (+3,7%);

Рівненська область — 10 300 грн (+3,8%);

Київ — 9 800 грн (+1,5%);

Черкаська область — 9 000 грн (+7,3%);

Хмельницька область — 9 600 грн (+10%).

Ці регіони утримують високі позиції не лише через економічну активність, а й завдяки привабливості для внутрішньо переміщених осіб. Наприклад, Закарпаття, як прикордонний регіон із розвиненою інфраструктурою, знову стало притулком для багатьох українців.

Де можна зекономити

Найнижчі ціни зафіксовано в південних і східних регіонах:

Херсонська область — 3 100 грн (-6,5%);

Запорізька область — 3 700 грн (+1,2%);

Харківська область — 3 900 грн (без змін);

Миколаївська область — 3 900 грн (-5,8%).

У цих регіонах низька вартість пояснюється близькістю до зони бойових дій, зменшенням населення та високими ризиками, що стримують попит.

Столиця поступається регіонам

Хоча Київ і залишається серед найдорожчих, він уже не очолює рейтинг. У квітні 2025 року оренда однокімнатного житла тут коштувала 9 777 грн, що лише на 1,5% більше, ніж у грудні 2024-го.

Ціни ростуть швидко, але не всюди однаково

Найбільше зростання зафіксовано в таких областях:

Сумська: +14,6% (до 4 700 грн);

Дніпропетровська: +11,6% (до 6 600 грн);

Кіровоградська: +10,4% (до 5 700 грн);

Хмельницька: +10% (до 9 600 грн).

Ціни рухає вгору активізація попиту в центральних і східних регіонах, зокрема в тих, де ще зберігається відносна безпека та розвивається економіка.

Водночас в окремих регіонах ціни залишилися майже незмінними або навіть знизилися. Наприклад:

Одеська область — 4 700 грн (+0,1%);

Миколаївська — 3 900 грн (-5,8%);

Херсонська — 3 100 грн (-6,5%).

Це свідчить про високий рівень невизначеності та обмежений попит на житло в регіонах, де тривають або можуть активізуватися бойові дії.

Вартість оренди квартир. Графіка: КС: новини Київ

Зазначимо, угода про оренду квартири є важливим юридичним документом, що фіксує права та обов'язки обох сторін — власника та мешканця. Однак, у житті трапляються ситуації, коли орендар змушений розірвати цю угоду достроково.

Також ми розповідали, що з огляду на воєнний стан та значну міграцію населення, в Україні розглядається важлива реформа ринку оренди житла. Верховна Рада спільно з міністерствами працює над новою житловою політикою. Основна мета змін — легалізація орендних відносин через запровадження податкових заохочень для власників нерухомості.