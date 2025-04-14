Реформа оренди житла в Україні у 2025 році: що хочуть змінити для власників

Люди читають документи. Фото: Freepik

В Україні назріває реформа, яка може докорінно змінити правила гри на ринку оренди житла. Під тиском війни, масового переміщення населення та загальної економічної нестабільності, Верховна Рада та профільні міністерства розпочали консультації щодо оновлення житлової політики. Ключовий акцент — виведення ринку з тіні шляхом податкового стимулювання орендодавців.

Як нагадує голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, народна депутатка від партії "Слуга народу" Олена Шуляк, у цьому році стартувала державна ініціатива — проєкт надання субсидій на оренду житла внутрішньо переміщеним особам (ВПО). Проте очікуваного ефекту не сталося і активність орендодавців залишилася вкрай низькою.

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"Вже зараз ми можемо проаналізувати статистику і виявляється, що вона не є позитивною — орендодавці не дуже активно пропонують житло ВПО", — констатує депутатка.

Причина — надмірне податкове навантаження. У разі офіційного укладення договору оренди, власник житла змушений сплатити 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору — тобто 23% від суми орендної плати.

"Люди не хочуть показувати свої доходи від надання житла в оренду. Водночас держава не може інакше надавати субсидію — потрібно зареєструвати офіційний договір", — підкреслює Шуляк.

Цей замкнений круг, за її словами, не дозволяє державі ефективно допомагати тим, хто потребує житла, та водночас блокує прозоре функціонування ринку.

Що саме хочуть змінити

У Верховній Раді вже стартували напрацювання нової моделі оподаткування. До дискусії залучені представники Комітету з податкової політики, фахівці ринку нерухомості та міжнародні експерти.

Пропозиція — знизити податкове навантаження для орендодавців, зробивши "білу" оренду вигіднішою за "сіру". Це може стимулювати укладання офіційних договорів, збільшити бюджетні надходження та, що важливо, посилити соціальні гарантії для орендарів.

"Це допоможе вивести з тіні ринок орендного житла. Від цього виграють орендодавці, тому що в них будуть офіційні договори та доходи, а з цим набагато простіше жити", — переконана Шуляк.

Чому реформа важлива саме зараз

Війна змінила просторову та соціальну карту України і мільйони людей були змушені залишити свої домівки. Частина з них знайшла прихисток за кордоном, але величезна кількість внутрішньо переміщених осіб залишаються в межах країни й потребують безпечного, доступного житла.

Попри це, більшість українських орендодавців уникають легалізації доходів, побоюючись високих податків. Через це:

держава не може забезпечити ВПО повноцінною житловою допомогою;

орендарі залишаються без офіційних прав і захисту;

ринок стає вразливим до шахрайства та конфліктів.

Шуляк наголошує, що нова житлова політика має стати компромісом між фіскальними потребами держави та інтересами учасників ринку:

"Ми шукаємо баланс між наповненням бюджету та стимулюванням розвитку ринку оренди житла", — каже депутатка.

За її словами, запропонована модель передбачає не лише податкові зміни, а й нові механізми контролю та стимулювання. Наприклад, держава може надати орендодавцям податкові пільги або зменшені ставки за умови офіційної реєстрації договору. Орендарі, своєю чергою, отримають гарантії захисту прав та можливість скористатися державною допомогою.

Як повідомлялось, уряд України переглянув умови надання субсидій внутрішньо переміщеним особам для оплати оренди житла. Оновлення також стосуються компенсацій податків для власників нерухомості, які здають її в оренду таким особам. Ці зміни спрямовані на підтримку ВПО та стимулювання власників житла до співпраці.

Також ми розповідали, що у першому кварталі 2025 року на українському ринку оренди квартир спостерігаються помітні зміни: після тривалого періоду зростання орендні ставки в багатьох містах почали знижуватися. Однак, попри загальну тенденцію до здешевлення, Київ, Львів та Ужгород залишаються найдорожчими містами для оренди житла в Україні.