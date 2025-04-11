Оновлення цін на оренду квартир у 2025 році: що змінюється та чого чекати

Люди з коробками. Фото: Freepik

У першому кварталі 2025 року ринок оренди квартир в Україні демонструє значні зміни. Після кількох років безперервного зростання орендних ставок, ціни на оренду житла в багатьох містах країни почали знижуватися. Попри загальне зниження, найбільші міста, такі як Київ, Львів та Ужгород, все ще залишаються лідерами за цінами на оренду.

Згідно з даними щоквартального звіту ринку нерухомості від ЛУН, орендні ставки знизилися на 3-12% у різних регіонах України в порівнянні з піврічною давністю. Експерти вважають, що причин зниження орендних ставок кілька.

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По-перше, це стабілізація ринку після різких коливань цін, що спостерігалися в минулі роки, а також певне зниження попиту на оренду через економічну ситуацію в країні. Деякі орендодавці знизили ціни, намагаючись знайти орендарів у період невизначеності.

По-друге, середня заробітна плата в країні також впливає на орендні ставки. Співвідношення середнього доходу до вартості оренди стало більш оптимальним, що зробило житло доступнішим для широких верств населення.

Ціни на оренду в містах України

Київ залишається найдорожчим містом для оренди. Проте вартість оренди, зокрема 1-кімнатних квартир, знизилася на 3% за пів року, і тепер становить 17 тис. грн на місяць. У сегменті 2-кімнатних квартир столиці ціни зросли на 4%, що свідчить про стабільний попит на більші квартири.

Ціни на оренду 1-кімнатної квартири. Графіка: ЛУН

Львів і Ужгород також не можуть похвалитися значним зниженням цін. У Львові 1-кімнатна квартира коштує 16,7 тис. грн на місяць, а в Ужгороді цей показник досягає 18,2 тис. грн.

Ціни на оренду 2-кімнатної квартири. Графіка: ЛУН

Однак, наприклад, у Дніпрі та Одесі зафіксовано зниження орендних ставок на 12-17%, що робить ці міста більш доступними для орендарів.

Ціни на оренду 3-кімнатної квартири. Графіка: ЛУН

Як це впливає на звичайних орендарів

Зниження орендних ставок стало приємною новиною для багатьох українців. Проте, навіть зі зниженням вартості оренди, ціни на житло в багатьох містах залишаються височезними для середнього українця.

Зокрема, у західних і центральних регіонах оренда 1-кімнатної квартири часто перевищує 50% від середньої заробітної плати. У Черкасах та Хмельницькому цей показник дещо нижчий, але все одно становить більше 40% від доходу. Тому для багатьох українців оренда все ще залишається фінансовим викликом.

Водночас у регіонах, найближчих до бойових дій, ситуація виглядає трохи краще. У Харкові, Запоріжжі та Одесі вартість оренди становить лише 19-39% від середньої заробітної плати, що робить оренду житла більш доступною.

Відсоток зарплати, який йде на оренду. Графіка: ЛУН

Прогнози на 2025 рік

Експерти очікують, що тенденція до зниження цін продовжиться, хоча й не так швидко. Вартість оренди може стабілізуватися або залишитися на поточному рівні протягом 2025 року.

Особливо це стосується міст, що найбільше постраждали від війни, де оренда все ще залишається доступнішою, порівняно з іншими частинами України. Проте для великих міст, таких як Київ і Львів, слід очікувати коливання цін залежно від попиту та економічної ситуації в країні.

Раніше ми розповідали про оренду з правом викупу — гібридний договір, який поєднує довгострокову оренду з можливістю подальшого придбання нерухомості. Це може стати виходом для тих, хто прагне власного житла, але наразі не має достатньо коштів для повної оплати.

Також ми провели порівняльний аналіз цін на оренду житла в Україні та Євросоюзі, виявивши суттєві розбіжності. Окрім того, ми порівняли вартість оренди із середніми зарплатами в ключових містах обох регіонів, що дало змогу оцінити рівень доступності житла для населення різних країн.

