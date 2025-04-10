Квартири з яким плануванням найчастіше купують українці

Люди з коробками. Фото: Freepik

Війна змінила спосіб життя мільйонів українців, проте не зупинила їхній попит на якісне житло. Ба більше, частина покупців навіть в умовах нестабільності продовжує інвестувати в новобудови. І тут чітко проглядається тренд: у структурі попиту на столичному первинному ринку понад половину займають квартири з європлануванням.

Як зазначено в дослідженні групи компаній DIM, їхня частка у 2024 році сягнула 52% і продовжує зростати. Для порівняння: у 2022 році вона становила 38%, а у 2023 — вже 44%. У сегментах "комфорт+" і "бізнес" ця цифра нині коливається в межах 55–65%.

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Європланування однаково приваблює як молодших покупців, так і тих, кому за 40. У віковій групі до 40 років кожен третій обирає однокімнатні або двокімнатні квартири площею від 42 до 85 кв. м — здебільшого з розрахунком "для себе" або під створення майбутньої родини.

У старшій віковій категорії кожен четвертий надає перевагу двокімнатним або трикімнатним квартирам з ергономічним зонуванням і площею до 130 кв. м. Це практичний вибір для родини, де важлива і спільна зона, і приватність.

"В обох вікових групах ключовим чинником вибору залишається функціональне зонування", — пояснює молодший партнер групи компаній DIM Арсеній Насіковський.

Хто обирає європланування. Графіка: DIM

Що саме шукають покупці

Ключові переваги європланування — це просторі зони для спілкування та чітке розмежування особистого простору. Зокрема, популярність мають:

кухні-вітальні площею 24-27 кв. м як головне місце для дозвілля;

ізольовані спальні по 12-14 кв. м з окремими гардеробами;

власні санвузли в межах кожної кімнати.

Таке планування дозволяє максимально адаптувати простір під сучасний стиль життя, в якому все частіше робота, навчання й побут відбуваються одночасно в межах однієї квартири.

Попит на європланування. Графіка: DIM

Попит випереджає пропозицію

Водночас пропозиція таких квартир досі обмежена. Лише кожна восьма новобудова в Києві відповідає вимогам повноцінного європланування — з усіма зазначеними зонами та ефективним розподілом площі. Це створює серйозний виклик для девелоперів, але також відкриває для них ринкові можливості.

"Наявний дисбаланс між попитом і пропозицією створює вікно можливостей для девелоперів: споживач дедалі більше цінує функціональність, гнучкість і якість простору, а не лише кількість квадратних метрів", — наголошує Насіковський.

Попит та пропозиція на європланування. Графіка: DIM

Тенденція майбутнього

За оцінками аналітиків DIM, тренд на європланування не лише збережеться, а й посилиться у 2025 році. Серед основних причин — прагнення українців до комфортного, універсального простору, що підходить і для життя, і для роботи, і для відпочинку.

У реаліях, коли родина проводить більше часу вдома, а простір має бути максимально адаптивним, саме такі планування стають стандартом сучасного житла. Європланування — це вже не виняток, а відповідь на нову реальність, де комфорт і гнучкість важливіші за розміри.

Як повідомлялось, у Києві купівля чи продаж квартири на вторинному ринку вже не є швидкою справою, що займає близько тижня. Попри велику кількість пропозицій, фактичний час укладання угод значно збільшився за останні півтора року. Середній термін експозиції квартири, тобто період від публікації оголошення до продажу, зріс із 35 до 52 днів, що є суттєвою зміною для колись динамічного ринку.

Зазначимо також, у нестабільних економічних умовах та зі збільшенням податків українці активно шукають шляхи зменшення фінансових витрат. Серед актуальних питань: чи потрібно платити податок на нерухомість, якщо право власності на квартиру або будинок тривало лише короткий період, наприклад, при перепродажі протягом одного місяця.