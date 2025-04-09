Де в Україні купити квартиру за 20 тисяч доларів у квітні 2025

Люди біля вікна. Фото: Freepik

Попри війну та нестабільність, український ринок вторинної нерухомості продовжує жити своїм життям. І хоча в більшості міст ціни на однокімнатні квартири зросли, є регіони, де вартість житла залишається несподівано доступною — дешевше за середню вартість автомобіля.

За даними порталу ЛУН, у квітні 2025 року в деяких містах України ще можна знайти однокімнатну квартиру за 17-20 тисяч доларів. Але такі пропозиції — виняток із загального тренду зростання.

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Де житло дешевшає: міста з мінімальними цінами

Лідером антикризового рейтингу стає Запоріжжя — місто, де ціни на однокімнатне житло не лише залишаються низькими, а й продовжують знижуватись. Сьогодні середня вартість такої квартири становить 17 500 доларів. За останні шість місяців житло подешевшало на 3%. Це пов’язано з близькістю до фронту та постійними обстрілами, що значно знижує інвестиційну привабливість регіону.

На другому місці — Миколаїв, де однушку можна купити за 20 тисяч доларів. Попри стратегічне розташування й ризики, ціни тут теж дещо просіли — на 2% за пів року.

Харків — третє місто в цьому списку. Тут однокімнатні квартири вже трохи дорожчі — 21 тисяча доларів, і ціни почали зростати: плюс 5% за останні шість місяців.

Суми також демонструють позитивну динаміку для власників нерухомості: середня ціна піднялась на 8%, і зараз однушка коштує 22 700 доларів.

До п’ятірки найдешевших міст потрапив Кропивницький, де житло продають у середньому за 27 500 доларів, і ціна залишається стабільною вже пів року.

Регіони з подорожчанням

На іншому "полюсі" — Львів, Ужгород та Київ, де вартість однокімнатних квартир подекуди перевищує 60 тисяч доларів. Зокрема:

Львів — 65 000 дол. (стабільна ціна);

Ужгород — 64 000 дол. (+16% за пів року);

Київ — 63 000 дол. (+5%).

В інших містах також фіксують подорожчання:

Чернівці — 51 000 дол. (+6%);

Рівне — 47 500 дол. (+7%);

Житомир — 45 000 дол. (+13%);

Черкаси — 43 500 дол. (+12%);

Одеса — 39 500 дол. (+10%);

Івано-Франківськ — 38 000 дол. (+3%);

Хмельницький і Полтава — 35 000 дол. (перший — +3%, друга — без змін);

Дніпро — 33 000 дол. (+3%);

Тернопіль — 36 500 дол. (-2%).

Ціни зростають у регіонах, віддалених від бойових дій, або тих, які стали тимчасовим прихистком для внутрішньо переміщених осіб.

Ціни на однокімнатні квартири. Графіка: ЛУН

Як змінюється ринок і чому ціни різняться

Фактори, що впливають на динаміку вартості:

безпекова ситуація. Найнижчі ціни — у прифронтових містах або там, де зростає загроза повторної ескалації;

міграційний тиск. Захід України залишається популярним серед переселенців, що стимулює попит і, відповідно, ціни;

стан інфраструктури. Навіть за умов стабільного попиту, погана інфраструктура чи зруйноване ЖКГ може стримувати зростання вартості;

інвесторські настрої. Деякі купують "дешево й зараз", сподіваючись на відновлення ринку після війни.

Ціни на однушку в роках заробітної плати. Графіка: ЛУН

Раніше ми розповідали, скільки років потрібно працювати представникам популярних професій, щоб купити квартиру в столиці. Адже купівля однокімнатної квартири в Києві у 2025 році для багатьох українців залишається недосяжною мрією. І справа не у відсутності бажання, а в тому, що зростання зарплат відстає від цін на нерухомість.

Також зазначимо, зважаючи на економічну нестабільність та податкове навантаження, українці шукають способи оптимізації витрат на нерухомість. Одним з актуальних питань є сплата податку на майно при його швидкому перепродажу, наприклад, протягом місяця після набуття права власності.