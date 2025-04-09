Де в Україні купити квартиру за 20 тисяч доларів у квітні 2025

Однушка за ціною авто — де шукати житло за 20 тисяч доларів
Попри війну та нестабільність, український ринок вторинної нерухомості продовжує жити своїм життям. І хоча в більшості міст ціни на однокімнатні квартири зросли, є регіони, де вартість житла залишається несподівано доступною — дешевше за середню вартість автомобіля.
За даними порталу ЛУН, у квітні 2025 року в деяких містах України ще можна знайти однокімнатну квартиру за 17-20 тисяч доларів. Але такі пропозиції — виняток із загального тренду зростання.
Де житло дешевшає: міста з мінімальними цінами
Лідером антикризового рейтингу стає Запоріжжя — місто, де ціни на однокімнатне житло не лише залишаються низькими, а й продовжують знижуватись. Сьогодні середня вартість такої квартири становить 17 500 доларів. За останні шість місяців житло подешевшало на 3%. Це пов’язано з близькістю до фронту та постійними обстрілами, що значно знижує інвестиційну привабливість регіону.
На другому місці — Миколаїв, де однушку можна купити за 20 тисяч доларів. Попри стратегічне розташування й ризики, ціни тут теж дещо просіли — на 2% за пів року.
Харків — третє місто в цьому списку. Тут однокімнатні квартири вже трохи дорожчі — 21 тисяча доларів, і ціни почали зростати: плюс 5% за останні шість місяців.
Суми також демонструють позитивну динаміку для власників нерухомості: середня ціна піднялась на 8%, і зараз однушка коштує 22 700 доларів.
До п’ятірки найдешевших міст потрапив Кропивницький, де житло продають у середньому за 27 500 доларів, і ціна залишається стабільною вже пів року.
Регіони з подорожчанням
На іншому "полюсі" — Львів, Ужгород та Київ, де вартість однокімнатних квартир подекуди перевищує 60 тисяч доларів. Зокрема:
- Львів — 65 000 дол. (стабільна ціна);
- Ужгород — 64 000 дол. (+16% за пів року);
- Київ — 63 000 дол. (+5%).
В інших містах також фіксують подорожчання:
- Чернівці — 51 000 дол. (+6%);
- Рівне — 47 500 дол. (+7%);
- Житомир — 45 000 дол. (+13%);
- Черкаси — 43 500 дол. (+12%);
- Одеса — 39 500 дол. (+10%);
- Івано-Франківськ — 38 000 дол. (+3%);
- Хмельницький і Полтава — 35 000 дол. (перший — +3%, друга — без змін);
- Дніпро — 33 000 дол. (+3%);
- Тернопіль — 36 500 дол. (-2%).
Ціни зростають у регіонах, віддалених від бойових дій, або тих, які стали тимчасовим прихистком для внутрішньо переміщених осіб.
Як змінюється ринок і чому ціни різняться
Фактори, що впливають на динаміку вартості:
- безпекова ситуація. Найнижчі ціни — у прифронтових містах або там, де зростає загроза повторної ескалації;
- міграційний тиск. Захід України залишається популярним серед переселенців, що стимулює попит і, відповідно, ціни;
- стан інфраструктури. Навіть за умов стабільного попиту, погана інфраструктура чи зруйноване ЖКГ може стримувати зростання вартості;
- інвесторські настрої. Деякі купують "дешево й зараз", сподіваючись на відновлення ринку після війни.
Раніше ми розповідали, скільки років потрібно працювати представникам популярних професій, щоб купити квартиру в столиці. Адже купівля однокімнатної квартири в Києві у 2025 році для багатьох українців залишається недосяжною мрією. І справа не у відсутності бажання, а в тому, що зростання зарплат відстає від цін на нерухомість.
Також зазначимо, зважаючи на економічну нестабільність та податкове навантаження, українці шукають способи оптимізації витрат на нерухомість. Одним з актуальних питань є сплата податку на майно при його швидкому перепродажу, наприклад, протягом місяця після набуття права власності.
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