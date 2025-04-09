Где в Украине купить квартиру за 20 тысяч долларов в апреле 2025 года

Люди у окна. Фото: Freepik

Несмотря на войну и нестабильность, украинский рынок вторичной недвижимости продолжает жить своей жизнью. И хотя в большинстве городов цены на однокомнатные квартиры выросли, есть регионы, где стоимость жилья остается неожиданно доступной — дешевле средней стоимости автомобиля.

По данным портала ЛУН, в апреле 2025 года в некоторых городах Украины еще можно найти однокомнатную квартиру за 17-20 тысяч долларов. Но такие предложения — исключение из общего тренда роста.

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Где жилье дешевеет: города с минимальными ценами

Лидером антикризисного рейтинга становится Запорожье — город, где цены на однокомнатное жилье не только остаются низкими, но и продолжают снижаться. Сегодня средняя стоимость такой квартиры составляет 17 500 долларов. За последние шесть месяцев жилье подешевело на 3%. Это связано с близостью к фронту и постоянными обстрелами, что значительно снижает инвестиционную привлекательность региона.

На втором месте — Николаев, где однушку можно купить за 20 тысяч долларов. Несмотря на стратегическое расположение и риски, цены здесь тоже несколько просели — на 2% за полгода.

Харьков — третий город в этом списке. Здесь однокомнатные квартиры уже немного дороже — 21 тысяча долларов, и цены начали расти: плюс 5% за последние шесть месяцев.

Сумы также демонстрируют положительную динамику для владельцев недвижимости: средняя цена поднялась на 8%, и сейчас однушка стоит 22 700 долларов.

В пятерку самых дешевых городов попал Кропивницкий, где жилье продают в среднем за 27 500 долларов, и цена остается стабильной уже полгода.

Регионы с подорожанием

На другом "полюсе" — Львов, Ужгород и Киев, где стоимость однокомнатных квартир иногда превышает 60 тысяч долларов. В частности:

Львов — 65 000 долл. (стабильная цена);

Ужгород — 64 000 долл. (+16% за полгода);

Киев — 63 000 долл. (+5%).

В других городах также фиксируют подорожание:

Черновцы — 51 000 долл. (+6%);

Ровно — 47 500 долл. (+7%);

Житомир — 45 000 долл. (+13%);

Черкассы — 43 500 долл. (+12%);

Одесса — 39 500 долл. (+10%);

Ивано-Франковск — 38 000 долл. (+3%);

Хмельницкий и Полтава — 35 000 долл. (первый — +3%, вторая — без изменений);

Днепр — 33 000 долл. (+3%);

Тернополь — 36 500 долл. (-2%).

Цены растут в регионах, удаленных от боевых действий, или тех, которые стали временным пристанищем для внутренне перемещенных лиц.

Цены на однокомнатные квартиры. Графика: ЛУН

Как меняется рынок и почему цены разнятся

Факторы, влияющие на динамику стоимости:

ситуация с безопасностью. Самые низкие цены — в прифронтовых городах или там, где растет угроза повторной эскалации;

миграционное давление. Запад Украины остается популярным среди переселенцев, что стимулирует спрос и, соответственно, цены;

состояние инфраструктуры. Даже в условиях стабильного спроса, плохая инфраструктура или разрушенное ЖКХ может сдерживать рост стоимости;

инвесторские настроения. Некоторые покупают "дешево и сейчас", надеясь на восстановление рынка после войны.

Цены на однушку в годах заработной платы. Графика: ЛУН

Ранее мы рассказывали, сколько лет нужно работать представителям популярных профессий, чтобы купить квартиру в столице. Ведь покупка однокомнатной квартиры в Киеве в 2025 году для многих украинцев остается недостижимой мечтой. И дело не в отсутствии желания, а в том, что рост зарплат отстает от цен на недвижимость.

Также отметим, учитывая экономическую нестабильность и налоговую нагрузку, украинцы ищут способы оптимизации расходов на недвижимость. Одним из актуальных вопросов является уплата налога на имущество при его быстрой перепродаже, например, в течение месяца после приобретения права собственности.