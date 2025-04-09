Податок на нерухомість у 2025: що буде при продажу за місяць

Чоловік рахує на калькуляторі. Фото: Freepik

У часи нестабільного ринку нерухомості та зростання податкового навантаження українці дедалі частіше шукають способи оптимізувати витрати. Одне з поширених запитань — чи потрібно сплачувати податок на нерухомість, якщо ви стали власником квартири чи будинку лише на кілька тижнів? А точніше — коли об’єкт перепродано в межах одного календарного місяця.

Як наголошують у Головному управлінні Державної податкової служби у Київській області, оподаткування нерухомого майна фізичних осіб регулюється статтею 266 Податкового кодексу України (ПКУ). Податок стосується житлової та нежитлової нерухомості, що перебуває у приватній власності.

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Визначення бази оподаткування здійснюють податкові органи на основі даних із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Принцип тут простий: податок обчислюється пропорційно кількості місяців, протягом яких особа володіла майном упродовж календарного року.

Тобто, якщо право власності змінюється — змінюється й податковий обов’язок. Але саме в деталях криється відповідь на головне запитання.

Хто платить: старий власник чи новий

У п. 266.8.1 ПКУ чітко прописано:

попередній власник зобов’язаний сплатити податок з 1 січня і до початку місяця, в якому він втратив право власності;

новий власник починає сплачувати податок з місяця, коли отримав право власності.

Але є важлива умова — податок не нараховується, якщо об’єкт перебував у власності фізичної особи менш ніж один місяць, тобто якщо перехід прав власності на майно відбувся в межах одного календарного місяця.

Цей виняток діє за наявності офіційних документів, які підтверджують обидва переходи прав:

договір купівлі-продажу;

витяги з реєстру прав власності.

Контролюючі органи не нараховують податок, оскільки не може бути визначено періоду фактичного володіння — він не охоплює жодного повного місяця.

У чому ризик швидкого продажу квартири

Навіть якщо продаж і відбувся швидко, система фіксує дати реєстрації прав. Якщо хоча б один із переходів зафіксовано на початку та кінці місяця, податкова може автоматично нарахувати податок, вважаючи, що об’єкт перебував у власності повний місяць.

Тому критично важливо:

перевірити дати у договорах;

переконатися, що перехід прав відбувся в межах одного календарного місяця (наприклад, з 3 по 28 число);

надати ці документи у разі виникнення питань з боку податкової.

Якщо ж майно продавалося неодноразово (як трапляється на вторинному ринку, коли житло продається кільком особам поспіль за короткий період), кожен новий власник звільняється від податку, якщо період володіння не перевищував місяця, і це підтверджується документально.

Але якщо хтось із власників "завис" у праві власності, навіть технічно (наприклад, через затримку реєстрації), відповідальність за сплату податку вже виникає.

Таким чином, якщо ви придбали нерухомість і одразу її продали — за умови, що обидві операції зареєстровані в межах одного календарного місяця, і це підтверджено документально, податок на нерухоме майно не нараховується.

Це дозволяє уникнути зайвих витрат, якщо угода була короткостроковою. Але за найменших сумнівів або неточностей у документах — у ДПС радять проконсультуватися з податковим юристом.

Як повідомлялось, українська влада планує реформувати систему оподаткування нерухомості, запровадивши нові правила розрахунку податку. Окрім площі об'єкта, тепер враховуватиметься і його місцезнаходження. Урядовці вважають, що такий підхід сприятиме більш справедливому розподілу податкового тягаря та збільшенню надходжень до місцевих бюджетів.

Зазначимо також, українці отримують електронні листи від ДПС щодо сплати податку на нерухоме майно. Власникам квартир та будинків, за винятком земельних ділянок, необхідно сплатити цей щорічний податок протягом 60 днів після отримання відповідного повідомлення від ДПС.