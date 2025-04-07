Ціни на квартири в Україні рвонули вгору — в яких містах власники встановили найвищі

Люди с коробками. Фото: Freepik

Початок весни традиційно активізує ринок нерухомості. Зараз спостерігається зміна цін як на первинному, так і на вторинному ринках. Вартість квадратного метра коливалась у залежності від регіону, рівня безпеки та попиту.

Як наголошують в аналітичному центрі порталу DIM.RIA, ринок нерухомості залишається чутливим до загальноекономічних та безпекових факторів. Поки західні області утримують стабільне зростання, а великі міста — високу ціну, потенційні покупці зважують ризики.

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Первинний ринок: де новобудови підняли ставки

На первинному ринку спостерігається стримане, але стабільне зростання цін. У березні вартість квадратного метра в доларах зросла в більшості регіонів, особливо — в областях, віддалених від фронту. Найпомітніше підвищення зафіксовано в Чернігівській (+3%) та Харківській (+2%) областях. Цікаво, що саме в Харкові забудовники повертають активність — це свідчить про довіру до безпекової ситуації.

Водночас падіння цін зафіксували в Одеській (-4%) та Житомирській (-3%) областях — ймовірно, через уповільнення будівництва та зниження попиту.

Трійка лідерів за вартістю квадратного метра:

Київ — 1 358 дол.;

Закарпаття — 1 137 дол.;

Львівщина — 1 076 дол.

Найнижчі ціни зафіксовані на Запоріжжі (505 дол./кв. м) та Сумщині (525 дол./кв. м).

Середня вартість квартир на первинному ринку. Графіка: DIM.RIA

Новобудови: як зростає пропозиція

Наприкінці березня в 77% житлових комплексів продажі залишаються активними. У березні здали в експлуатацію 9 новобудов (10 секцій), серед яких 4 — у Києві та області, ще по 2 — у Львівській і Вінницькій.

Рівень добудови найбільший у таких регіонах:

Рівненська, Одеська, Запорізька області — 56–57%;

Волинська, Дніпропетровська, Черкаська, Чернігівська — понад 40%.

Це, вважають експерти, свідчить про прагнення забудовників завершити розпочаті об'єкти попри складну економічну ситуацію.

Вторинний ринок: помітна динаміка цін

На вторинному ринку ціни на однокімнатні квартири теж змінювались. У березні найпомітніше подорожчала нерухомість у:

Чернівецькій області — на 8%;

Львівській області — на 4%.

Водночас падіння цін зафіксували у:

Херсонській області — на 4%;

Волинській області — на 4%.

Середня ціна "вторинки":

Київ — 90 371 дол.;

Львівщина — 73 507 дол.;

Закарпаття — 69 691 дол.

Найдешевше житло пропонувалося у Херсонській (14 440 дол.) та Запорізький (19 857 дол.) областях.

Середня вартість квартир на вторинному ринку. Графіка: DIM.RIA

Пропозиція та попит: хто кого випереджає

Пропозиція на вторинному ринку у березні зросла у Харківській, Полтавській та Хмельницькій областях. Це, на думку аналітиків, може свідчити про наміри власників швидше реалізувати житло, ймовірно, через фінансові труднощі або міграційні плани.

Проте попит виявився менш активним. У більшості областей зафіксовано зниження інтересу з боку покупців. Найбільший спад попиту — в Запорізькій та Миколаївській областях. Попри це, у кожному регіоні кількість відгуків від потенційних покупців перевищує кількість нових оголошень.

Раніше ми розповідали про Тернопіль — спокійне західноукраїнське місто з розвиненою інфраструктурою та привабливими цінами на житло. Місцевий ринок нерухомості характеризується помірною активністю, що відображає як загальнодержавні тенденції, так і місцеві особливості.

Зазначимо, також, що переїзд в нове помешкання є важливою подією, яка вимагає уважного планування. Щоб успішно обжитися на новому місці, необхідно не тільки добре організувати сам процес, але й обрати оптимальний час для переїзду. Різноманітні фактори, такі як погода, фінанси, особисті відчуття та навіть астрологія, можуть суттєво вплинути на цей процес.