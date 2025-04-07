Цены на квартиры в Украине рванули вверх — в каких городах владельцы установили самые высокие

Владельцы квартир обновили цены в объявлениях — что изменилось
Начало весны традиционно активизирует рынок недвижимости. Сейчас наблюдается изменение цен как на первичном, так и на вторичном рынках. Стоимость квадратного метра колебалась в зависимости от региона, уровня безопасности и спроса.
Как отмечают в аналитическом центре портала DIM.RIA, рынок недвижимости остается чувствительным к общеэкономическим и безопасностным факторам. Пока западные области удерживают стабильный рост, а крупные города — высокую цену, потенциальные покупатели взвешивают риски.
Первичный рынок: где новостройки подняли ставки
На первичном рынке наблюдается сдержанный, но стабильный рост цен. В марте стоимость квадратного метра в долларах выросла в большинстве регионов, особенно — в областях, удаленных от фронта. Самое заметное повышение зафиксировано в Черниговской (+3%) и Харьковской (+2%) областях. Интересно, что именно в Харькове застройщики возвращают активность — это свидетельствует о доверии к ситуации с безопасностью.
В то же время падение цен зафиксировали в Одесской (-4%) и Житомирской (-3%) областях — вероятно, из-за замедления строительства и снижения спроса.
Тройка лидеров по стоимости квадратного метра:
- Киев — 1 358 долл.;
- Закарпатье — 1 137 долл.;
- Львовщина — 1 076 долл.
Самые низкие цены зафиксированы в Запорожье (505 долл./кв. м) и Сумской области (525 долл./кв. м).
Новостройки: как растет предложение
В конце марта в 77% жилых комплексов продажи остаются активными. В марте сдали в эксплуатацию 9 новостроек (10 секций), среди которых 4 — в Киеве и области, еще по 2 — во Львовской и Винницкой.
Уровень достройки наибольший в таких регионах:
- Ровенская, Одесская, Запорожская области — 56-57%;
- Волынская, Днепропетровская, Черкасская, Черниговская — более 40%.
Это, считают эксперты, свидетельствует о стремлении застройщиков завершить начатые объекты, несмотря на сложную экономическую ситуацию.
Вторичный рынок: заметная динамика цен
На вторичном рынке цены на однокомнатные квартиры тоже менялись. В марте заметно подорожала недвижимость в:
- Черновицкой области — на 8%;
- Львовской области — на 4%.
В то же время падение цен зафиксировали в:
- Херсонской области — на 4%;
- Волынской области — на 4%.
Средняя цена "вторички":
- Киев — 90 371 долл.;
- Львовская область — 73 507 долл.;
- Закарпатье — 69 691 долл.
Дешевле всего жилье предлагалось в Херсонской (14 440 долл.) и Запорожский (19 857 долл.) областях.
Предложение и спрос: кто кого опережает
Предложение на вторичном рынке в марте выросло в Харьковской, Полтавской и Хмельницкой областях. Это, по мнению аналитиков, может свидетельствовать о намерениях владельцев быстрее реализовать жилье, вероятно, из-за финансовых трудностей или миграционных планов.
Однако спрос оказался менее активным. В большинстве областей зафиксировано снижение интереса со стороны покупателей. Наибольший спад спроса — в Запорожской и Николаевской областях. Несмотря на это, в каждом регионе количество отзывов от потенциальных покупателей превышает количество новых объявлений.
Ранее мы рассказывали о Тернополе — спокойном западноукраинском городе с развитой инфраструктурой и привлекательными ценами на жилье. Местный рынок недвижимости характеризуется умеренной активностью, что отражает как общегосударственные тенденции, так и местные особенности.
Отметим, также, что переезд в новое жилье является важным событием, которое требует внимательного планирования. Чтобы успешно обжиться на новом месте, необходимо не только хорошо организовать сам процесс, но и выбрать оптимальное время для переезда. Различные факторы, такие как погода, финансы, личные ощущения и даже астрология, могут существенно повлиять на этот процесс.
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