Цены на квартиры в Украине рванули вверх — в каких городах владельцы установили самые высокие

Люди с коробками. Фото: Freepik

Начало весны традиционно активизирует рынок недвижимости. Сейчас наблюдается изменение цен как на первичном, так и на вторичном рынках. Стоимость квадратного метра колебалась в зависимости от региона, уровня безопасности и спроса.

Как отмечают в аналитическом центре портала DIM.RIA, рынок недвижимости остается чувствительным к общеэкономическим и безопасностным факторам. Пока западные области удерживают стабильный рост, а крупные города — высокую цену, потенциальные покупатели взвешивают риски.

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Первичный рынок: где новостройки подняли ставки

На первичном рынке наблюдается сдержанный, но стабильный рост цен. В марте стоимость квадратного метра в долларах выросла в большинстве регионов, особенно — в областях, удаленных от фронта. Самое заметное повышение зафиксировано в Черниговской (+3%) и Харьковской (+2%) областях. Интересно, что именно в Харькове застройщики возвращают активность — это свидетельствует о доверии к ситуации с безопасностью.

В то же время падение цен зафиксировали в Одесской (-4%) и Житомирской (-3%) областях — вероятно, из-за замедления строительства и снижения спроса.

Тройка лидеров по стоимости квадратного метра:

Киев — 1 358 долл.;

Закарпатье — 1 137 долл.;

Львовщина — 1 076 долл.

Самые низкие цены зафиксированы в Запорожье (505 долл./кв. м) и Сумской области (525 долл./кв. м).

Средняя стоимость квартир на первичном рынке. Графика: DIM.RIA

Новостройки: как растет предложение

В конце марта в 77% жилых комплексов продажи остаются активными. В марте сдали в эксплуатацию 9 новостроек (10 секций), среди которых 4 — в Киеве и области, еще по 2 — во Львовской и Винницкой.

Уровень достройки наибольший в таких регионах:

Ровенская, Одесская, Запорожская области — 56-57%;

Волынская, Днепропетровская, Черкасская, Черниговская — более 40%.

Это, считают эксперты, свидетельствует о стремлении застройщиков завершить начатые объекты, несмотря на сложную экономическую ситуацию.

Вторичный рынок: заметная динамика цен

На вторичном рынке цены на однокомнатные квартиры тоже менялись. В марте заметно подорожала недвижимость в:

Черновицкой области — на 8%;

Львовской области — на 4%.

В то же время падение цен зафиксировали в:

Херсонской области — на 4%;

Волынской области — на 4%.

Средняя цена "вторички":

Киев — 90 371 долл.;

Львовская область — 73 507 долл.;

Закарпатье — 69 691 долл.

Дешевле всего жилье предлагалось в Херсонской (14 440 долл.) и Запорожский (19 857 долл.) областях.

Средняя стоимость квартир на вторичном рынке. Графика: DIM.RIA

Предложение и спрос: кто кого опережает

Предложение на вторичном рынке в марте выросло в Харьковской, Полтавской и Хмельницкой областях. Это, по мнению аналитиков, может свидетельствовать о намерениях владельцев быстрее реализовать жилье, вероятно, из-за финансовых трудностей или миграционных планов.

Однако спрос оказался менее активным. В большинстве областей зафиксировано снижение интереса со стороны покупателей. Наибольший спад спроса — в Запорожской и Николаевской областях. Несмотря на это, в каждом регионе количество отзывов от потенциальных покупателей превышает количество новых объявлений.

Ранее мы рассказывали о Тернополе — спокойном западноукраинском городе с развитой инфраструктурой и привлекательными ценами на жилье. Местный рынок недвижимости характеризуется умеренной активностью, что отражает как общегосударственные тенденции, так и местные особенности.

Отметим, также, что переезд в новое жилье является важным событием, которое требует внимательного планирования. Чтобы успешно обжиться на новом месте, необходимо не только хорошо организовать сам процесс, но и выбрать оптимальное время для переезда. Различные факторы, такие как погода, финансы, личные ощущения и даже астрология, могут существенно повлиять на этот процесс.