Вартість квартир у Тернополі: аналіз цін та тенденцій у квітні 2025 року

Тернопіль. Фото: Unsplash

Тернопіль — затишне та динамічне місто на заході України, яке приваблює своєю спокійною атмосферою, розвиненою інфраструктурою та відносно доступними цінами на нерухомість. У квітні 2025 року ринок житла Тернополя демонструє помірну активність, відображаючи загальноукраїнські тенденції та локальні особливості.

За даними порталу ЛУН, на вторинному ринку середня вартість квадратного метра становить приблизно 860 доларів США. За останні шість місяців ціни знизилися на 2%.

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Середні ціни на квартири у Тернополі

1-кімнатні квартири

Середня ціна на однокімнатну квартиру в Тернополі коливається в межах 30 000-45 000 дол.

Найдорожчі варіанти. Традиційно, найвищі ціни спостерігаються в новобудовах, розташованих у центральній частині міста (район Театрального майдану, вулиць Руської, Сагайдачного), а також у престижних житлових комплексах з закритою територією, підземним паркінгом та розвиненою інфраструктурою. Ціна за однокімнатну квартиру в таких локаціях може сягати 40 000-45 000 дол. і вище, залежно від площі, якості ремонту та поверху.

Традиційно, найвищі ціни спостерігаються в новобудовах, розташованих у центральній частині міста (район Театрального майдану, вулиць Руської, Сагайдачного), а також у престижних житлових комплексах з закритою територією, підземним паркінгом та розвиненою інфраструктурою. Ціна за однокімнатну квартиру в таких локаціях може сягати 40 000-45 000 дол. і вище, залежно від площі, якості ремонту та поверху. Найдешевші варіанти. Бюджетніші пропозиції можна знайти на вторинному ринку, в панельних будинках спальних районів (наприклад, Дружба, Сонячний, Східний), а також на околицях міста. Ціни на однокімнатні квартири без ремонту або в будинках старого фонду можуть стартувати від 30 000 дол.

Середні ціни на квартири на вторинному ринку Тернополя. Графіка: ЛУН

2-кімнатні квартири

Середня вартість двокімнатної квартири в Тернополі становить 45 000-65 000 дол.

Найдорожчі варіанти. Аналогічно до однокімнатних квартир, найдорожчі двокімнатні варіанти розташовані в новобудовах центральної частини міста та сучасних житлових комплексах. Ціни на такі об'єкти можуть сягати 60 000-65 000 дол. і більше, особливо якщо квартира має якісний ремонт, велику площу та зручне планування.

Аналогічно до однокімнатних квартир, найдорожчі двокімнатні варіанти розташовані в новобудовах центральної частини міста та сучасних житлових комплексах. Ціни на такі об'єкти можуть сягати 60 000-65 000 дол. і більше, особливо якщо квартира має якісний ремонт, велику площу та зручне планування. Найдешевші варіанти. Більш доступні за ціною двокімнатні квартири можна знайти на вторинному ринку в спальних районах. Вартість таких об'єктів може починатися від 45 000 дол., залежно від стану будинку, квартири та її площі.

Середні ціни на квартири на первинному ринку Тернополя. Графіка: ЛУН

3-кімнатні квартири

Середня ціна на трикімнатну квартиру в Тернополі варіюється в межах 60 000 - 85 000 дол.

Найдорожчі варіанти. Найбільші та найкомфортабельні трикімнатні квартири в новобудовах центральних районів та преміальних житлових комплексах можуть коштувати 80 000-85 000 дол. і вище. Особливо цінуються квартири з індивідуальним опаленням, панорамними вікнами та продуманим плануванням.

Найбільші та найкомфортабельні трикімнатні квартири в новобудовах центральних районів та преміальних житлових комплексах можуть коштувати 80 000-85 000 дол. і вище. Особливо цінуються квартири з індивідуальним опаленням, панорамними вікнами та продуманим плануванням. Найдешевші варіанти. Найдемократичніші ціни на трикімнатні квартири пропонуються на вторинному ринку в віддалених районах або в будинках, що потребують ремонту. Такі варіанти можуть коштувати від 60 000 дол.

Порівняння з іншими містами

Тернопіль залишається одним із найдоступніших міст на заході України. Для порівняння, середня вартість квадратного метра в інших містах:

Львів: 1 500 дол.;

Київ: 1 470 дол.;

Ужгород: 1 270 дол.

Водночас найдешевше житло пропонується в таких містах:

Херсон: 480 дол./кв. м;

Запоріжжя: 500 дол./кв. м;

Харків: 580 дол./кв. м.

На найближчий період експерти прогнозують збереження відносної стабільності на ринку нерухомості Тернополя. Можливе незначне зростання цін у літній період, пов'язане з сезонним збільшенням попиту. Однак різких стрибків цін не очікується.

Як повідомлялось, український ринок нерухомості переживає складний період. Після початку війни західні регіони стали популярними для покупців житла. Проте зараз клієнти стали більш вимогливими, звертаючи увагу не лише на площу, а й на комфортність проживання.

Також ми повідомляли, що ринок оренди житла в Україні у квітні 2025 року демонструє неоднозначну динаміку. У багатьох обласних центрах спостерігається тенденція до зниження цін на однокімнатні квартири. Проте деякі регіони зберігають стабільно високу вартість оренди. Це свідчить про різноспрямовані процеси на ринку житла.

