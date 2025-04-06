Стоимость квартир в Тернополе: анализ цен и тенденций в апреле 2025 года

Тернополь. Фото: Unsplash

Тернополь — уютный и динамичный город на западе Украины, который привлекает своей спокойной атмосферой, развитой инфраструктурой и относительно доступными ценами на недвижимость. В апреле 2025 года рынок жилья Тернополя демонстрирует умеренную активность, отражая общеукраинские тенденции и локальные особенности.

По данным портала ЛУН, на вторичном рынке средняя стоимость квадратного метра составляет примерно 860 долларов США. За последние шесть месяцев цены снизились на 2%.

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Средние цены на квартиры в Тернополе

1-комнатные квартиры

Средняя цена на однокомнатную квартиру в Тернополе колеблется в пределах 30 000-45 000 долл.

Самые дорогие варианты. Традиционно, самые высокие цены наблюдаются в новостройках, расположенных в центральной части города (район Театральной площади, улиц Русской, Сагайдачного), а также в престижных жилых комплексах с закрытой территорией, подземным паркингом и развитой инфраструктурой. Цена за однокомнатную квартиру в таких локациях может достигать 40 000-45 000 долл. и выше, в зависимости от площади, качества ремонта и этажа.

Традиционно, самые высокие цены наблюдаются в новостройках, расположенных в центральной части города (район Театральной площади, улиц Русской, Сагайдачного), а также в престижных жилых комплексах с закрытой территорией, подземным паркингом и развитой инфраструктурой. Цена за однокомнатную квартиру в таких локациях может достигать 40 000-45 000 долл. и выше, в зависимости от площади, качества ремонта и этажа. Самые дешевые варианты. Более бюджетные предложения можно найти на вторичном рынке, в панельных домах спальных районов (например, Дружба, Солнечный, Восточный), а также на окраинах города. Цены на однокомнатные квартиры без ремонта или в домах старого фонда могут стартовать от 30 000 долл.

Средние цены на квартиры на вторичном рынке Тернополя. Графика: ЛУН

2-комнатные квартиры

Средняя стоимость двухкомнатной квартиры в Тернополе составляет 45 000-65 000 долл.

Самые дорогие варианты. Аналогично однокомнатным квартирам, самые дорогие двухкомнатные варианты расположены в новостройках центральной части города и современных жилых комплексах. Цены на такие объекты могут достигать 60 000-65 000 долл. и более, особенно если квартира имеет качественный ремонт, большую площадь и удобную планировку.

Аналогично однокомнатным квартирам, самые дорогие двухкомнатные варианты расположены в новостройках центральной части города и современных жилых комплексах. Цены на такие объекты могут достигать 60 000-65 000 долл. и более, особенно если квартира имеет качественный ремонт, большую площадь и удобную планировку. Самые дешевые варианты. Более доступные по цене двухкомнатные квартиры можно найти на вторичном рынке в спальных районах. Стоимость таких объектов может начинаться от 45 000 долл. в зависимости от состояния дома, квартиры и ее площади.

Средние цены на квартиры на первичном рынке Тернополя. Графика: ЛУН

3-комнатные квартиры

Средняя цена на трехкомнатную квартиру в Тернополе варьируется в пределах 60 000 - 85 000 долл.

Самые дорогие варианты. Самые большие и комфортные трехкомнатные квартиры в новостройках центральных районов и премиальных жилых комплексах могут стоить 80 000-85 000 долл. и выше. Особенно ценятся квартиры с индивидуальным отоплением, панорамными окнами и продуманной планировкой.

Самые большие и комфортные трехкомнатные квартиры в новостройках центральных районов и премиальных жилых комплексах могут стоить 80 000-85 000 долл. и выше. Особенно ценятся квартиры с индивидуальным отоплением, панорамными окнами и продуманной планировкой. Самые дешевые варианты. Самые демократичные цены на трехкомнатные квартиры предлагаются на вторичном рынке в отдаленных районах или в домах, требующих ремонта. Такие варианты могут стоить от 60 000 долл.

Сравнение с другими городами

Тернополь остается одним из самых доступных городов на западе Украины. Для сравнения, средняя стоимость квадратного метра в других городах:

Львов: 1 500 долл;

Киев: 1 470 долл;

Ужгород: 1 270 долл.

В то же время самое дешевое жилье предлагается в таких городах:

Херсон: 480 долл./кв. м;

Запорожье: 500 долл./кв. м;

Харьков: 580 долл./кв. м.

На ближайший период эксперты прогнозируют сохранение относительной стабильности на рынке недвижимости Тернополя. Возможен незначительный рост цен в летний период, связанный с сезонным увеличением спроса. Однако резких скачков цен не ожидается.

Как сообщалось, украинский рынок недвижимости переживает сложный период. После начала войны западные регионы стали популярными для покупателей жилья. Однако сейчас клиенты стали более требовательными, обращая внимание не только на площадь, но и на комфортность проживания.

Также мы сообщали, что рынок аренды жилья в Украине в апреле 2025 года демонстрирует неоднозначную динамику. Во многих областных центрах наблюдается тенденция к снижению цен на однокомнатные квартиры. Однако некоторые регионы сохраняют стабильно высокую стоимость аренды. Это свидетельствует о разнонаправленных процессах на рынке жилья.