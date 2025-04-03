Вартість оренди однокімнатних квартир знизилась — в яких містах стало вигідніше знімати

Жінка з коробками. Фото: Unsplash

Ринок оренди житла в Україні демонструє цікаву динаміку. У квітні 2025 року спостерігається тенденція до зниження цін на оренду однокімнатних квартир у багатьох обласних центрах. Однак є регіони, де ціни залишаються стабільно високими.

Згідно з даними порталу ЛУН, за останні пів року середня вартість оренди однокімнатних квартир знизилася в дев'яти обласних центрах.

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Найбільше падіння цін зафіксовано в таких містах:

Дніпро та Рівне : ціни впали на 12%, середня вартість оренди становить 10 500 грн та 11 500 грн відповідно;

: ціни впали на 12%, середня вартість оренди становить 10 500 грн та 11 500 грн відповідно; Одеса : орендна плата знизилася на 11%, середня ціна — 8 900 грн;

: орендна плата знизилася на 11%, середня ціна — 8 900 грн; Полтава : ціни впали на 9%, середня вартість — 10 000 грн;

: ціни впали на 9%, середня вартість — 10 000 грн; Вінниця : ціни знизилися на 8%, середня вартість — 11 000 грн;

: ціни знизилися на 8%, середня вартість — 11 000 грн; Львів та Івано-Франківськ : попри високий попит, ціни впали на 7%, середня вартість — 16 700 грн та 13 600 грн відповідно;

: попри високий попит, ціни впали на 7%, середня вартість — 16 700 грн та 13 600 грн відповідно; Київ та Ужгород: ціни знизилися на 3%, середня вартість — 17 000 грн та 18 200 грн відповідно.

Де найдорожча оренда

Найвищі ціни на оренду однокімнатних квартир зараз у столиці та на Заході країни. У Києві середня вартість оренди становить 17 000 грн, що є одним із найвищих показників.

Дещо дешевше, але теж дорого, коштує оренда у Львові — 16 700 грн.

Найдорожчий обласний центр для орендарів — Ужгород, де однокімнатне житло в середньому здають за 18 200 грн.

Де найдешевше орендувати житло

Найнижчі ціни традиційно спостерігаються у східних та південних регіонах. У Харкові та Запоріжжі середня вартість оренди — 4 000-5 000 грн. У Миколаєві можна знайти однокімнатну квартиру за 6 000 грн, а в Кропивницькому — за 6 500 грн.

Ціни на оренду 1-кімнатних квартир. Графіка: ЛУН

Що вплинуло на зниження вартості оренди

Падіння цін у дев’яти обласних центрах експерти пов’язують з кількома факторами:

міграційні процеси — частина українців повертається з західних регіонів до рідних міст;

зниження попиту — через економічні труднощі багато людей шукають дешевші варіанти або переїжджають до передмість;

безпекова ситуація в регіоні — через бойові дії в деяких областях ціни знижуються.

Водночас у Києві, Ужгороді, Львові та Луцьку ціни залишаються високими через постійний попит та обмежену кількість якісних пропозицій.

Зазначимо, Київ, попри свою динамічність і статус столиці, залишається приємним винятком серед європейських міст. На відміну від Варшави, Праги чи Парижа, де оренда житла б'є рекорди, Київ пропонує відносно доступні варіанти.

Раніше ми розповідали про оренду з правом викупу — це гібридний договір, що поєднує оренду та купівлю нерухомості. Цей варіант може стати можливістю для тих, хто прагне власного житла, але не має повної суми. Однак, як і будь-яка фінансова угода, він несе в собі певні ризики.