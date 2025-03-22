Оренда з правом викупу: як правильно укласти договір та уникнути ризиків в Україні в 2025 році

Люди в квартирі з коробками. Фото: Freepik

Оренда з правом викупу — це особлива форма договору, що поєднує в собі риси довгострокової оренди та купівлі-продажу нерухомості. Вона може стати шансом для тих, хто мріє про власне житло, але поки не має всієї суми для його придбання. Проте, як і будь-яка фінансова угода, цей варіант приховує низку ризиків.

Як зазначає адвокат з будівельного права Олександр Босенко, згідно законодавства, орендодавець (лише юридична особа!) передає житло в оренду з можливістю подальшого викупу. Орендар сплачує щомісячні платежі, які йдуть у рахунок вартості житла. По завершенню строку оренди або при достроковій оплаті всієї суми квартира переходить у власність орендаря.

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Ця схема дозволяє поступово накопичувати кошти та при цьому вже проживати у майбутньому житлі. Проте важливо розуміти: право власності переходить не автоматично.

"Орендар стає власником квартири лише після виконання всіх умов договору", — наголошує Босенко.

Основні умови оренди з правом викупу:

орендодавець — тільки юридична особа;

строк оренди — до 30 років;

право власності переходить лише після повної виплати.

Що входить у структуру платежів

При укладенні договору варто уважно вивчити складові щомісячних платежів. Вони можуть включати:

платежі на викуп житла — основна сума, що поступово покриває вартість нерухомості;

початковий внесок — обов’язковий платіж, що підтверджує серйозність намірів;

резервний фонд — до 3% вартості житла для покриття можливих боргів;

винагорода орендодавця — фактично відсоток за розстрочку;

житлово-комунальні послуги — можуть бути включені в загальний платіж;

страхування житла (якщо передбачено договором);

нотаріальні витрати та держреєстрація.

"Фактично, орендні платежі — це вже частина викупної вартості квартири, що поступово сплачується орендарем", — пояснює Босенко.

Основні переваги такої угоди

Можливість отримати житло без іпотеки.

Поступове накопичення коштів на власну квартиру.

Ви вже проживаєте у житлі, яке плануєте викупити.

Але поряд із перевагами є й суттєві ризики, які можуть зробити таку угоду невигідною або навіть небезпечною.

Підводне каміння оренди з правом викупу

Вартість житла. Як правило, ціна квартири за таким договором вища, ніж при купівлі одразу — орендодавець закладає вартість очікуваних змін на ринку, страхові ризики та свою винагороду. Зміна ринкових цін. За 10-15 років ціни на нерухомість можуть суттєво змінитися. Якщо договір передбачає фіксовану викупну суму, вона може виявитись або занадто високою, або навпаки — вигідною. Фінансові труднощі орендаря. Якщо ви не зможете сплачувати орендні платежі, всі попередні внески можуть бути втрачені. Юридичні ризики. Перш ніж підписувати договір, обов’язково перевірте, чи:

орендодавець — законний власник майна;

немає арештів чи судових обмежень на квартиру;

в договорі чітко прописані умови викупу.

Чому такі угоди не надто популярні в Україні

Попри поширену думку, що цей механізм стає все популярнішим, факти говорять про інше.

"На практиці це поодинокі угоди, оскільки приватні компанії не зацікавлені у довготривалому процесі отримання коштів", — підкреслює Босенко.

Через війну та нестабільність ринку нерухомості власники квартир не готові чекати десятки років, отримуючи гроші частинами. Саме тому оренда з правом викупу здебільшого доступна лише через комунальні або державні підприємства.

Як повідомлялось, традиційно весняний період активізує ринок оренди житла, проте у західних регіонах та містах, де проживають внутрішньо переміщені особи, попит залишається стабільно високим протягом року.

Також зазначимо, при оренді квартири часто вимагають заставу, що слугує гарантією для власника. Ця сума може бути як оплатою за останній місяць проживання, так і страховим депозитом для покриття можливих збитків. Застава забезпечує захист інтересів власника у випадку псування майна або несплати орендної плати.