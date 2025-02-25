Застава при оренді квартири: як уникнути ризиків і що врахувати

Сім'я у новій квартирі. Фото: Freepik

Оренда квартири майже завжди передбачає внесення застави, що є гарантією для власника нерухомості. Це може бути як плата за останній місяць проживання, так і страховий депозит на випадок псування майна.

Редакція Новини.LIVE з посиланням на експертів АН "Маяк" розповідає, як правильно оформити заставу, щоб уникнути ризиків.

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Що таке застава і для чого вона потрібна

Застава — це певна сума, яку орендар передає власнику квартири на час дії договору оренди. Її мета — забезпечити виконання зобов’язань орендарем, включаючи своєчасну оплату орендної плати та збереження майна в належному стані.

Основні види застави:

гарантійна застава (оплата за останній місяць) — зазвичай еквівалентна місячній орендній платі. Вона покликана покрити витрати власника в разі раптового виселення орендаря без оплати останнього місяця;

страховий депозит — визначається індивідуально і може перевищувати місячну плату. Використовується для компенсації можливих пошкоджень у квартирі (поломка меблів, пошкодження стін, сантехніки тощо).

У деяких випадках орендодавці можуть вимагати обидва види застави, особливо якщо квартира має дорогу техніку та меблі.

Чому орендодавці наполягають на заставі

Застава дає власнику житла фінансові гарантії. Якщо орендар пошкодить майно, не сплатить останній місяць оренди або залишить борги за комунальні послуги, ці витрати можна буде покрити за рахунок депозиту.

Основні причини вимоги застави:

захист від несумлінних орендарів;

компенсація можливих збитків (поломка техніки, меблів, сантехніки);

покриття боргів за оренду або комунальні послуги.

Який розмір застави є стандартним

У більшості випадків розмір застави дорівнює одному місяцю орендної плати. Проте в дорогих квартирах або при наявності якісного ремонту орендодавці можуть вимагати депозит у розмірі 2-3 місяців оплати.

У Києві та інших великих містах поширена практика внесення плати за перший і останній місяць проживання, що є різновидом гарантійної застави.

У разі подобової оренди заставу найчастіше вносять під час бронювання. Якщо орендар скасовує бронювання менш ніж за 24 години до заїзду, застава може не повертатися.

Як правильно оформити заставу

Щоб уникнути фінансових ризиків, потрібно оформити заставу відповідно до законодавства та прописати її умови в договорі оренди.

Що має містити договір оренди:

сума застави — яка сума передається власнику та в якому вигляді (гроші або майно);

умови повернення — коли і за яких обставин орендар може повернути депозит;

можливі підстави для утримання застави — що саме може покриватися депозитом (наприклад, ремонт, борги за комунальні послуги);

терміни повідомлення про виселення — скільки часу до виїзду орендар має попередити власника.

Для страхового депозиту бажано оформити додаток до договору, в якому фіксується початковий стан квартири (опис меблів, техніки, сантехніки).

Додатково юристи рекомендують передбачити механізм затвердження витрат на ремонт. Це може бути нотаріальне завірення угоди або двосторонній підписаний акт списання коштів із депозиту.

У яких випадках застава не повертається

Заставна сума може не повертатися або частково утримуватися у таких випадках:

несплата останнього місяця оренди або комунальних послуг;

пошкодження майна, що зафіксоване під час виселення;

відмова квартиранта від ремонту пошкодженого ним обладнання;

недотримання умов договору, наприклад, виселення без попередження.

У всіх інших випадках власник зобов’язаний повернути заставу орендарю після завершення терміну оренди.

Чи можна орендувати квартиру без застави

Без застави орендувати житло складно, оскільки більшість власників квартир віддають перевагу перевіреним способам захисту своїх інтересів. Проте можна знайти варіанти без застави у таких випадках:

оренда житла у знайомих або родичів;

зйом квартири у власників, які не хочуть укладати офіційний договір (але це несе ризики для орендаря);

пошук варіантів у новобудовах, де власники ще не визначилися з умовами здачі.

Проте слід пам’ятати, що відсутність застави — це також ризик для орендаря, оскільки у разі конфлікту він може залишитися без будь-яких гарантій.

Застава при оренді квартири — це фінансова гарантія для власника житла, яка водночас може бути проблемним питанням для орендаря. Щоб уникнути конфліктних ситуацій, потрібно детально обговорити умови застави, оформити її в договорі та зафіксувати стан житла перед заселенням.

Як повідомлялось, щороку в Україні укладається близько 1,5 мільйона договорів оренди житла, але переважна більшість із них не реєструється офіційно. Понад 1,3 мільйона угод залишаються в тіні, без сплати податків, що призводить до втрати мільярдів гривень для держави.

Також зазначимо, що ринок оренди житла в Києві залишається жвавим, пропонуючи варіанти для різних бюджетів. Знайти доступне житло за низькими цінами складно, але є достатньо преміум-варіантів.