90% ринку оренди житла в Україні в тіні: шляхи вирішення проблеми

Жінка за столом з паперами. Фото: Freepik

В Україні щорічно укладається близько 1,5 мільйона угод про оренду житла. Проте 90% із них залишаються поза офіційною реєстрацією. Це означає, що понад 1,3 мільйона договорів укладаються без сплати податків, а держава втрачає мільярди гривень.

Про це повідомила директорка ГО "Інститут житла" Аліна Москаленко під час презентації інструменту "Субсидія на оренду житла для ВПО".

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"У багатьох розвинених країнах подібні механізми працюють роками. В Україні ж ринок оренди житла перебуває в тіні, що призводить до значних фінансових втрат для бюджету", — зазначила експертка.

Чому ринок оренди в тіні

Основна причина — високе податкове навантаження на власників житла. Згідно з чинним законодавством, доходи від здачі квартири в оренду оподатковуються за ставкою 18% (ПДФО) плюс 5% військового збору. Багато орендодавців вважають цю суму надто великою, тому обирають неофіційні угоди.

Друга причина — низький рівень контролю. Держава фактично не має ефективних механізмів перевірки неофіційних орендодавців, що дозволяє їм уникати оподаткування.

Третій фактор — відсутність економічних стимулів для реєстрації договорів. Орендодавці не бачать вигоди в офіційному оформленні, адже для них це лише додаткові витрати.

Що пропонує влада для легалізації ринку оренди

У Верховній Раді нині триває робота над законопроєктом №12377, який передбачає запровадження нових правил на ринку оренди. Основна ідея — узаконити всі угоди шляхом їх обов’язкової державної реєстрації. Це дозволить створити прозорий ринок і гарантувати орендарям юридичний захист.

Втім, як наголошує Москаленко, простого запровадження обов’язкової реєстрації недостатньо.

"Ми розуміємо, що без податкових і економічних стимулів жодна модель не буде ефективною. Важливо комплексно підійти до питання детінізації ринку", — зазначає експерт.

Зниження податків на оренду як рішення

Одним із можливих варіантів детінізації є зменшення податкового навантаження. В експертному середовищі розглядається ідея зниження ставки ПДФО для орендодавців із 18% до 5%. Це зробить офіційну здачу житла в оренду вигіднішою, а отже, більше власників квартир легалізують свої угоди.

За розрахунками аналітиків, легалізація ринку дозволить державі щорічно отримувати щонайменше 12 млрд грн додаткових надходжень у бюджет.

"А ще є військовий збір, адміністративний збір за реєстрацію договорів, які також принесуть державі чималі кошти", — наголошує Москаленко.

Чому важливі договори оренди

Легалізація оренди вигідна не лише державі, а й орендарям. Наявність офіційного договору — це гарантія їхніх прав, можливість отримати субсидії та запобігти шахрайським схемам. Для орендодавців це можливість працювати в правовому полі без ризику штрафів і конфіскації майна.

Таким чином, запровадження реальних економічних стимулів та прозорих правил гри може кардинально змінити ситуацію на ринку оренди житла в Україні. Важливо, щоб влада не лише вимагала реєстрації, а й створила умови, за яких це стане вигідним для всіх учасників ринку.

Як повідомлялось, на початку 2025 року на українському ринку оренди житла спостерігається зменшення кількості доступних варіантів на тлі зростання цін та активізації пошуку в деяких регіонах. Фахівці пов'язують це з підвищеним попитом на оренду, особливо в західних областях країни.

Нагадаємо, комунальне підприємство "Київ.Прозоро" розширило свої повноваження, що спростить та зробить прозорішою процедуру оренди місць для підприємців. Відтепер представники бізнесу зможуть орендувати необхідні території через систему Prozorro. Продажі, що забезпечить чесність та відкритість процесу.