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Де в Україні зросли ціни на оренду житла у січні 2025 року

7 лютого 2025 10:30
Катерина Балаєва - редактор
Ринок оренди нерухомості України у січні 2025 — аналіз цін та попиту
Жінка тримає ключі в руці. Фото: Freepik
Катерина Балаєва - редактор

У січні 2025 року ринок оренди житла в Україні зазнав помітних змін. Кількість нових пропозицій оренди зменшилася в усіх досліджених областях порівняно з груднем 2024 року.

За даними порталу DIM.RIA, ринок оренди нерухомості в Україні на початку цього року демонструє тенденцію до зниження кількості пропозицій при зростанні цін та активності пошуку в окремих регіонах. Це свідчить про підвищений попит на орендне житло, особливо в західних областях країни, вважають експерти.

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Пропозиції ни ринку оренди. Графіка: dom.ria

Цінова динаміка

Київ залишається найдорожчим містом для оренди однокімнатних квартир із середньою вартістю 17 000 грн на місяць. Протягом січня ціна в столиці не змінилася, але в річному вимірі зросла на 3%. 

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Вартість оренди в областях. Графіка: dom.ria

В інших регіонах також спостерігається підвищення цін, особливо в Івано-Франківській, Волинській та Чернівецькій областях, де ріст перевищив 30% за рік.

Де в Україні зросли ціни на оренду житла у січні 2025 року - фото 3
Порівняння вартості оренди. Графіка: dom.ria

У Києві вартість оренди залежить від району. Найнижчі ціни зафіксовані в Деснянському районі — в середньому 10 600 грн за однокімнатну квартиру. Найдорожчим є Печерський район, де середня ціна оренди становить 22 000 грн на місяць.

Де в Україні зросли ціни на оренду житла у січні 2025 року - фото 4
Ціни на оренду в Києві. Графіка: dom.ria

Активність пошуку

У січні порівняно з груднем найбільше зросла активність пошуку орендного житла в Черкаській та Рівненській областях. У Києві кількість запитів від користувачів збільшилася на 21% протягом місяця.

Де в Україні зросли ціни на оренду житла у січні 2025 року - фото 5
Попит на оренду в областях. Графіка: dom.ria

Співвідношення кількості оголошень про оренду до кількості відгуків на них у січні в Києві склало 1:7. Найвищий попит відносно пропозиції спостерігався в Кіровоградській, Житомирській та Черкаській областях.

Де в Україні зросли ціни на оренду житла у січні 2025 року - фото 6
Співвідношення попиту та пропозиції на оренду. Графіка: dom.ria

Раніше ми розповідали, які небезпеки можуть виникнути при оренді житла без офіційного договору для обох сторін. Адже, хоча оренда є досить поширеним явищем, не всі люди вважають за потрібне укладати юридично оформлений документ. Деякі власники та квартиронаймачі віддають перевагу домовленостям на словах, прагнучи уникнути зайвої бюрократії або ж небажаючи сплачувати податки.

Також підкреслимо, що оренда житла є не тільки способом отримання доходу, але й юридично-фінансовим зобов'язанням. Здача квартири в оренду передбачає сплату податків, які необхідно декларувати. Держава контролює цей процес, щоб зробити ринок оренди більш прозорим та законним.

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