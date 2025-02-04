Попит на подобову оренду у Західній Україні зріс на 20% у 2025 році — ціни та опис

Середньовічний Луцьк. Фото: andy-travel.com.ua

За останній рік попит на подобову оренду квартир у Західній Україні зріс на понад 19%, що свідчить про активний розвиток внутрішнього туризму. Ця тенденція обумовлена не лише бажанням українців подорожувати рідною країною, але й потребами у відрядженнях, зустрічах з рідними, а також необхідністю тимчасового житла для захисників і захисниць.

Редакція Новини.LIVE проаналізувала вартість подобової оренди в мальовничих куточках Західної України.

Читайте також:

Де шукають житло туристи

За даними порталу OLX.Нерухомість, особливою популярністю користуються такі міста, як Луцьк, Чернівці, Кам’янець-Подільський та Тернопіль. Вони приваблюють своїм історичним спадком, архітектурними пам’ятками та затишною атмосферою. Попит на житло в цих містах зріс не лише серед туристів, але й серед тих, хто шукає тимчасове житло для відпочинку чи роботи.

Чому саме Західна Україна

Західна Україна — це унікальний регіон, де гармонійно поєднуються природна краса, багата історія та розвинена інфраструктура. Тут кожен знайде щось для себе:

Природні дива. Карпати з їх величними горами та кришталево чистими озерами, Шацькі озера з їх цілющою водою, Дністровський каньйон з його захоплюючими краєвидами — природа Західної України вражає своєю красою та різноманітністю.

Історичні пам'ятки. Старовинні замки, фортеці та церкви, що зберегли дух минулих століть, музеї та галереї, що розповідають про багату історію та культуру краю — тут кожен зможе відчути себе мандрівником у часі.

Розвинена інфраструктура. Західна Україна пропонує туристам комфортні умови для проживання та відпочинку. Тут є готелі, ресторани, кафе, магазини, а також безліч розваг для дітей та дорослих.

Які квартири можна орендувати

Західна Україна пропонує широкий вибір квартир для подобової оренди — від затишних однокімнатних до просторих апартаментів преміум-класу. Ціни на оренду залежать від міста, розташування квартири, її площі та рівня комфорту.

Ось кілька прикладів квартир, які можна орендувати в Західній Україні:

Чернівці

Квартира в центрі міста: 50 кв. м, одне двоспальне ліжко, укомплектовані кухня та ванна кімнати. Ціна — 1 000 грн за добу.

Лофт біля вокзалу: дворівнева квартира, 55 кв. м, до 4 осіб, панорамні вікна, укомплектована кухня та ванна. Ціна — 1 000 грн за добу.

Квартира на горищі з видом на ліс: 30 кв. м, до 2 осіб, приватна територія з парковкою, басейном та шезлонгами. Ціна — 895 грн за добу.

Луцьк

Квартира в центрі міста: 73 кв. м, до 5 осіб, сучасні меблі та техніка, можливість оренди для святкувань. Ціна — від 1 495 грн за добу.

Апартаменти в новобудові: 47 кв. м, 4 спальних місця, все необхідне для комфортного перебування. Ціна — 1 200 грн за добу.

Кам'янець-Подільський

Квартира в центрі міста: 45 кв. м, 4 спальних місця, паркінг, індивідуальне опалення та кондиціонер. Ціна — 1 700 грн за добу.

Дворівнева квартира з дизайнерським ремонтом: 80 кв. м, до 4 осіб, кухня з усім необхідним та диван на першому поверсі, двоспальне ліжко на другому. Ціна — від 1 200 грн за добу.

Тернопіль

Квартира з краєвидом на місто: 45 кв. м, 2 спальних місця, 11 поверх новобудови, 10 хвилин до центру. Ціна — від 780 грн за добу.

Апартаменти з каміном: 75 кв. м, до 4 осіб, панорамні вікна, спальний район, поруч ліс та озеро. Ціна — 1 100 грн за добу.

Квартира в новобудові: 50 кв. м, до 5 осіб, індивідуальне опалення, вся необхідна техніка та меблі, 5 хвилин до центру на авто. Ціна — від 1 490 грн за добу.

Що впливає на ціни

Незважаючи на зростання попиту, медіанні ціни залишаються стабільними. Вартість залежить від:

Розташування (центр міста або околиці);

Рівня комфорту (наявність сучасної техніки, меблів, ремонту);

Додаткових зручностей (паркінг, басейн, камін тощо).

Нагадємо, в Україні продовжує зростати вартість нерухомості та оренда квартир. За статистикою, саме ринок орендного житла, а не продажу квартир, був найбільш успішним в Україні у 2024 році. Зі збільшенням попиту зростають і ціни. У 2025 році українцям не варто очікувати зниження цін на оренду житла, а краще готуватися до їх підвищення.

Ми також порівняли ціни на оренду житла із зарплатами, щоб з'ясувати, де в Україні найдоступніше житло. Останні роки стали справжнім випробуванням для української економіки, і ринок нерухомості не є винятком. Попит на квартири в новобудовах в Україні відчутно знизився, ринок вторинної нерухомості також далекий від довоєнних показників. Проте попит на оренду житла в Україні завжди залишається високим.