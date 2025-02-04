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Попит на оренду зріс — які квартири обирають у Західній Україні

4 лютого 2025 10:09
Катерина Балаєва - редактор
Попит на подобову оренду у Західній Україні зріс на 20% у 2025 році — ціни та опис
Середньовічний Луцьк. Фото: andy-travel.com.ua
Катерина Балаєва - редактор

За останній рік попит на подобову оренду квартир у Західній Україні зріс на понад 19%, що свідчить про активний розвиток внутрішнього туризму. Ця тенденція обумовлена не лише бажанням українців подорожувати рідною країною, але й потребами у відрядженнях, зустрічах з рідними, а також необхідністю тимчасового житла для захисників і захисниць.

Редакція Новини.LIVE проаналізувала вартість подобової оренди в мальовничих куточках Західної України.

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Де шукають житло туристи

За даними порталу OLX.Нерухомість, особливою популярністю користуються такі міста, як Луцьк, Чернівці, Кам’янець-Подільський та Тернопіль. Вони приваблюють своїм історичним спадком, архітектурними пам’ятками та затишною атмосферою. Попит на житло в цих містах зріс не лише серед туристів, але й серед тих, хто шукає тимчасове житло для відпочинку чи роботи.

Чому саме Західна Україна

Західна Україна — це унікальний регіон, де гармонійно поєднуються природна краса, багата історія та розвинена інфраструктура. Тут кожен знайде щось для себе:

  • Природні дива. Карпати з їх величними горами та кришталево чистими озерами, Шацькі озера з їх цілющою водою, Дністровський каньйон з його захоплюючими краєвидами — природа Західної України вражає своєю красою та різноманітністю.
  • Історичні пам'ятки. Старовинні замки, фортеці та церкви, що зберегли дух минулих століть, музеї та галереї, що розповідають про багату історію та культуру краю — тут кожен зможе відчути себе мандрівником у часі.
  • Розвинена інфраструктура. Західна Україна пропонує туристам комфортні умови для проживання та відпочинку. Тут є готелі, ресторани, кафе, магазини, а також безліч розваг для дітей та дорослих.

Які квартири можна орендувати

Західна Україна пропонує широкий вибір квартир для подобової оренди — від затишних однокімнатних до просторих апартаментів преміум-класу. Ціни на оренду залежать від міста, розташування квартири, її площі та рівня комфорту.

Ось кілька прикладів квартир, які можна орендувати в Західній Україні:

Чернівці

  • Квартира в центрі міста: 50 кв. м, одне двоспальне ліжко, укомплектовані кухня та ванна кімнати. Ціна — 1 000 грн за добу.
  • Лофт біля вокзалу: дворівнева квартира, 55 кв. м, до 4 осіб, панорамні вікна, укомплектована кухня та ванна. Ціна — 1 000 грн за добу.
  • Квартира на горищі з видом на ліс: 30 кв. м, до 2 осіб, приватна територія з парковкою, басейном та шезлонгами. Ціна — 895 грн за добу.

Луцьк

  • Квартира в центрі міста: 73 кв. м, до 5 осіб, сучасні меблі та техніка, можливість оренди для святкувань. Ціна — від 1 495 грн за добу.
  • Апартаменти в новобудові: 47 кв. м, 4 спальних місця, все необхідне для комфортного перебування. Ціна — 1 200 грн за добу.

Кам'янець-Подільський

  • Квартира в центрі міста: 45 кв. м, 4 спальних місця, паркінг, індивідуальне опалення та кондиціонер. Ціна — 1 700 грн за добу.
  • Дворівнева квартира з дизайнерським ремонтом: 80 кв. м, до 4 осіб, кухня з усім необхідним та диван на першому поверсі, двоспальне ліжко на другому. Ціна — від 1 200 грн за добу.

Тернопіль

  • Квартира з краєвидом на місто: 45 кв. м, 2 спальних місця, 11 поверх новобудови, 10 хвилин до центру. Ціна — від 780 грн за добу.
  • Апартаменти з каміном: 75 кв. м, до 4 осіб, панорамні вікна, спальний район, поруч ліс та озеро. Ціна — 1 100 грн за добу.
  • Квартира в новобудові: 50 кв. м, до 5 осіб, індивідуальне опалення, вся необхідна техніка та меблі, 5 хвилин до центру на авто. Ціна — від 1 490 грн за добу.

Що впливає на ціни

Незважаючи на зростання попиту, медіанні ціни залишаються стабільними. Вартість залежить від:

  • Розташування (центр міста або околиці);
  • Рівня комфорту (наявність сучасної техніки, меблів, ремонту);
  • Додаткових зручностей (паркінг, басейн, камін тощо).

Нагадємо, в Україні продовжує зростати вартість нерухомості та оренда квартир. За статистикою, саме ринок орендного житла, а не продажу квартир, був найбільш успішним в Україні у 2024 році. Зі збільшенням попиту зростають і ціни. У 2025 році українцям не варто очікувати зниження цін на оренду житла, а краще готуватися до їх підвищення.

Ми також порівняли ціни на оренду житла із зарплатами, щоб з'ясувати, де в Україні найдоступніше житло. Останні роки стали справжнім випробуванням для української економіки, і ринок нерухомості не є винятком. Попит на квартири в новобудовах в Україні відчутно знизився, ринок вторинної нерухомості також далекий від довоєнних показників. Проте попит на оренду житла в Україні завжди залишається високим.

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