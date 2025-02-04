Спрос на посуточную аренду на Западной Украине вырос на 20% в 2025 году — цены и описание

Средневековый Луцк. Фото: andy-travel.com.ua

За последний год спрос на посуточную аренду квартир в Западной Украине вырос более чем на 19%, что свидетельствует об активном развитии внутреннего туризма. Эта тенденция обусловлена не только желанием украинцев путешествовать по родной стране, но и потребностями в командировках, встречах с родными, а также необходимостью временного жилья для защитников и защитниц.

Редакция Новини.LIVE проанализировала стоимость посуточной аренды в живописных уголках Западной Украины.

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По данным портала OLX.Недвижимость, особой популярностью пользуются такие города, как Луцк, Черновцы, Каменец-Подольский и Тернополь. Они привлекают своим историческим наследием, архитектурными памятниками и уютной атмосферой. Спрос на жилье в этих городах вырос не только среди туристов, но и среди тех, кто ищет временное жилье для отдыха или работы.

Почему именно Западная Украина

Западная Украина — это уникальный регион, где гармонично сочетаются природная красота, богатая история и развитая инфраструктура. Здесь каждый найдет что-то для себя:

Природные чудеса. Карпаты с их величественными горами и кристально чистыми озерами, Шацкие озера с их целебной водой, Днестровский каньон с его захватывающими видами — природа Западной Украины поражает своей красотой и разнообразием.

Исторические достопримечательности. Старинные замки, крепости и церкви, сохранившие дух прошлых веков, музеи и галереи, рассказывающие о богатой истории и культуре края — здесь каждый сможет почувствовать себя путешественником во времени.

Развитая инфраструктура. Западная Украина предлагает туристам комфортные условия для проживания и отдыха. Здесь есть отели, рестораны, кафе, магазины, а также множество развлечений для детей и взрослых.

Какие квартиры можно арендовать

Западная Украина предлагает широкий выбор квартир для посуточной аренды — от уютных однокомнатных до просторных апартаментов премиум-класса. Цены на аренду зависят от города, расположения квартиры, ее площади и уровня комфорта.

Вот несколько примеров квартир, которые можно арендовать в Западной Украине:

Черновцы

Квартира в центре города: 50 кв. м, одна двуспальная кровать, укомплектованные кухня и ванная комнаты. Цена — 1 000 грн за сутки.

Лофт возле вокзала: двухуровневая квартира, 55 кв. м, до 4 человек, панорамные окна, укомплектованная кухня и ванная. Цена — 1 000 грн за сутки.

Квартира на чердаке с видом на лес: 30 кв. м, до 2 человек, частная территория с парковкой, бассейном и шезлонгами. Цена — 895 грн за сутки.

Луцк

Квартира в центре города: 73 кв. м, до 5 человек, современная мебель и техника, возможность аренды для празднований. Цена — от 1 495 грн за сутки.

Апартаменты в новостройке: 47 кв. м, 4 спальных места, все необходимое для комфортного пребывания. Цена — 1 200 грн за сутки.

Каменец-Подольский

Квартира в центре города: 45 кв. м, 4 спальных места, паркинг, индивидуальное отопление и кондиционер. Цена — 1 700 грн за сутки.

Двухуровневая квартира с дизайнерским ремонтом: 80 кв. м, до 4 человек, кухня со всем необходимым и диван на первом этаже, двуспальная кровать на втором. Цена — от 1 200 грн за сутки.

Тернополь

Квартира с видом на город: 45 кв. м, 2 спальных места, 11 этаж новостройки, 10 минут до центра. Цена — от 780 грн за сутки.

Апартаменты с камином: 75 кв. м, до 4 человек, панорамные окна, спальный район, рядом лес и озеро. Цена — 1 100 грн за сутки.

Квартира в новостройке: 50 кв. м, до 5 человек, индивидуальное отопление, вся необходимая техника и мебель, 5 минут до центра на авто. Цена — от 1 490 грн за сутки.

Что влияет на цены

Несмотря на рост спроса, медианные цены остаются стабильными. Стоимость зависит от:

Расположение (центр города или окраины);

Уровня комфорта (наличие современной техники, мебели, ремонта);

Дополнительных удобств (паркинг, бассейн, камин и т.д.).

Напоминаем, в Украине продолжает расти стоимость недвижимости и аренда квартир. По статистике, именно рынок арендного жилья, а не продажи квартир, был наиболее успешным в Украине в 2024 году. С увеличением спроса растут и цены. В 2025 году украинцам не стоит ожидать снижения цен на аренду жилья, а лучше готовиться к их повышению.

Мы также сравнили цены на аренду жилья с зарплатами, чтобы выяснить, где в Украине самое доступное жилье. Последние годы стали настоящим испытанием для украинской экономики, и рынок недвижимости не является исключением. Спрос на квартиры в новостройках в Украине ощутимо снизился, рынок вторичной недвижимости также далек от довоенных показателей. Тем не менее спрос на аренду жилья в Украине всегда остается высоким.