Оренда квартири без договору — головні ризики для орендарів і власників

Ключі в руці. Фото: Freepik

Оренда житла — це поширена практика, але не всі укладають офіційний договір. Деякі власники та орендарі надають перевагу усним угодам, намагаючись уникнути бюрократії або податкових зобов'язань.

Редакція Новини.LIVE розбиралася, які ризики несе в собі оренда без договору для обох сторін.

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Чому оренда без договору залишається популярною

Основна причина - бажання уникнути сплати податків. Крім того, власники, які здають житло знайомим або колегам, сподіваються на довіру і не бачать необхідності в офіційному оформленні. Однак така оренда не дає жодного захисту ні орендарю, ні власнику. У будь-який момент можуть виникнути проблеми, які неможливо буде розв'язати в правовому полі.

Які ризики несе власник житла

Якщо здавати квартиру без договору, власник ризикує зіткнутися з такими проблемами:

Заборгованість за комунальними платежами. Без офіційної угоди стягнути борг через суд буде практично неможливо.

Відсутність орендних виплат. Якщо орендар відмовиться платити, довести його зобов'язання без документа не вийде.

Порча майна. У разі пошкодження меблів або побутової техніки власник не зможе вимагати компенсацію.

Шумні мешканці. Сусіди можуть скаржитися на шум, але без договору складно буде вплинути на орендарів.

Суборенда без згоди. Квартира може бути здана третім особам, і власник дізнається про це занадто пізно.

Проблеми із законом. Якщо сусіди заявлять у поліцію про нелегальну оренду, власнику загрожує штраф.

Які ризики несе орендар

Для мешканця теж існує безліч ризиків неофіційного проживання в чужій квартирі:

Риск раптового виселення. Власник може в будь-який момент вимагати звільнити квартиру, навіть якщо оплату внесено наперед.

Підвищення орендної плати. Без договору орендодавець може в будь-який час змінити умови оренди.

Порушення особистих кордонів. Власник може заходити у квартиру без попередження.

Відсутність гарантій. Якщо у квартирі виникнуть несправності, орендодавець може відмовити в їх усуненні.

Чому важливо укладати договір

Офіційне оформлення оренди захищає інтереси обох сторін. Договір дозволяє:

чітко зафіксувати суму оренди та порядок оплати;

встановити обов'язки власника та мешканця;

визначити строки оренди та умови її продовження;

захистити майно власника;

надати орендарю впевненість у стабільності проживання.

Як правильно укласти договір оренди

Для оформлення договору краще звернутися до юриста або нотаріуса. Документ повинен включати:

паспортні дані обох сторін;

опис об'єкта оренди;

терміни проживання;

умови оплати та відповідальність за комунальні послуги;

порядок розірвання договору;

опис майна (якщо квартира здається з меблями і технікою).

Укладення договору знижує ризики і робить оренду прозорою. Важливо пам'ятати, що навіть якщо ви орендуєте житло у знайомих, краще заздалегідь оформити все офіційно. Це вбереже вас від можливих проблем у майбутньому.

Раніше ми аналізували співвідношення між вартістю оренди житла і рівнем заробітної плати, щоб з'ясувати, в яких містах України оренда квартир найбільш доступна. Результати дослідження показали, що в одному з міст країни оренда однокімнатної квартири становить лише 20% від середнього місцевого доходу.

Також ми порівняли ціни оренди житла в Україні з аналогічними цінами в країнах Європейського Союзу. Незважаючи на постійне зростання вартості оренди в Україні, її рівень все ще залишається значно нижчим порівняно з європейськими показниками.