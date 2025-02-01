Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Нерухомість arrow Ризики оренди без договору — наслідки для власника та мешканця arrow

Ризики оренди без договору — наслідки для власника та мешканця

1 лютого 2025 20:08
Катерина Балаєва - редактор
Оренда квартири без договору — головні ризики для орендарів і власників
Ключі в руці. Фото: Freepik
Катерина Балаєва - редактор

Оренда житла — це поширена практика, але не всі укладають офіційний договір. Деякі власники та орендарі надають перевагу усним угодам, намагаючись уникнути бюрократії або податкових зобов'язань.

Редакція Новини.LIVE розбиралася, які ризики несе в собі оренда без договору для обох сторін.

Читайте також:

Чому оренда без договору залишається популярною

Основна причина - бажання уникнути сплати податків. Крім того, власники, які здають житло знайомим або колегам, сподіваються на довіру і не бачать необхідності в офіційному оформленні. Однак така оренда не дає жодного захисту ні орендарю, ні власнику. У будь-який момент можуть виникнути проблеми, які неможливо буде розв'язати в правовому полі.

Які ризики несе власник житла

Якщо здавати квартиру без договору, власник ризикує зіткнутися з такими проблемами:

  • Заборгованість за комунальними платежами. Без офіційної угоди стягнути борг через суд буде практично неможливо.
  • Відсутність орендних виплат. Якщо орендар відмовиться платити, довести його зобов'язання без документа не вийде.
  • Порча майна. У разі пошкодження меблів або побутової техніки власник не зможе вимагати компенсацію.
  • Шумні мешканці. Сусіди можуть скаржитися на шум, але без договору складно буде вплинути на орендарів.
  • Суборенда без згоди. Квартира може бути здана третім особам, і власник дізнається про це занадто пізно.
  • Проблеми із законом. Якщо сусіди заявлять у поліцію про нелегальну оренду, власнику загрожує штраф.

Які ризики несе орендар

Для мешканця теж існує безліч ризиків неофіційного проживання в чужій квартирі:

  • Риск раптового виселення. Власник може в будь-який момент вимагати звільнити квартиру, навіть якщо оплату внесено наперед.
  • Підвищення орендної плати. Без договору орендодавець може в будь-який час змінити умови оренди.
  • Порушення особистих кордонів. Власник може заходити у квартиру без попередження.
  • Відсутність гарантій. Якщо у квартирі виникнуть несправності, орендодавець може відмовити в їх усуненні.

Чому важливо укладати договір

Офіційне оформлення оренди захищає інтереси обох сторін. Договір дозволяє:

  • чітко зафіксувати суму оренди та порядок оплати;
  • встановити обов'язки власника та мешканця;
  • визначити строки оренди та умови її продовження;
  • захистити майно власника;
  • надати орендарю впевненість у стабільності проживання.

Як правильно укласти договір оренди

Для оформлення договору краще звернутися до юриста або нотаріуса. Документ повинен включати:

  • паспортні дані обох сторін;
  • опис об'єкта оренди;
  • терміни проживання;
  • умови оплати та відповідальність за комунальні послуги;
  • порядок розірвання договору;
  • опис майна (якщо квартира здається з меблями і технікою).

Укладення договору знижує ризики і робить оренду прозорою. Важливо пам'ятати, що навіть якщо ви орендуєте житло у знайомих, краще заздалегідь оформити все офіційно. Це вбереже вас від можливих проблем у майбутньому.

Раніше ми аналізували співвідношення між вартістю оренди житла і рівнем заробітної плати, щоб з'ясувати, в яких містах України оренда квартир найбільш доступна. Результати дослідження показали, що в одному з міст країни оренда однокімнатної квартири становить лише 20% від середнього місцевого доходу.

Також ми порівняли ціни оренди житла в Україні з аналогічними цінами в країнах Європейського Союзу. Незважаючи на постійне зростання вартості оренди в Україні, її рівень все ще залишається значно нижчим порівняно з європейськими показниками.

квартири ціни на квартири оренда договір документи
Реклама
Реклама
Реклама