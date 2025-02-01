Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Недвижимость arrow Риски аренды без договора — последствия для владельца и жильца arrow

Риски аренды без договора — последствия для владельца и жильца

1 февраля 2025 20:08
Катерина Балаева - редактор
Аренда квартиры без договора — главные риски для арендаторов и владельцев
Ключи в руке. Фото: Freepik
Катерина Балаева - редактор

Аренда жилья — это распространенная практика, но не все заключают официальный договор. Некоторые владельцы и арендаторы предпочитают устные соглашения, пытаясь избежать бюрократии или налоговых обязательств. 

Редакция Новини.LIVE разбиралась, какие риски несет в себе аренда без договора для обеих сторон.

Читайте также:

Почему аренда без договора остается популярной

Основная причина — желание избежать уплаты налогов. Кроме того, владельцы, сдающие жилье знакомым или коллегам, надеются на доверие и не видят необходимости в официальном оформлении. Однако такая аренда не дает никакой защиты ни арендатору, ни владельцу. В любой момент могут возникнуть проблемы, которые невозможно будет решить в правовом поле.

Какие риски несет владелец жилья

Если сдавать квартиру без договора, владелец рискует столкнуться со следующими проблемами:

  • Задолженность по коммунальным платежам. Без официального соглашения взыскать долг через суд будет практически невозможно.
  • Отсутствие арендных выплат. Если арендатор откажется платить, доказать его обязательства без документа не получится.
  • Порча имущества. В случае повреждения мебели или бытовой техники владелец не сможет потребовать компенсацию.
  • Шумные жильцы. Соседи могут жаловаться на шум, но без договора сложно будет повлиять на арендаторов.
  • Субаренда без согласия. Квартира может быть сдана третьим лицам, и владелец узнает об этом слишком поздно.
  • Проблемы с законом. Если соседи заявят в полицию о нелегальной аренде, владельцу грозит штраф.

Какие риски несет арендатор

Для жильца тоже существует множество рисков неофициального проживания в чужой квартире:

  • Риск внезапного выселения. Владелец может в любой момент потребовать освободить квартиру, даже если оплата внесена вперед.
  • Повышение арендной платы. Без договора арендодатель может в любое время изменить условия аренды.
  • Нарушение личных границ. Владелец может заходить в квартиру без предупреждения.
  • Отсутствие гарантий. Если в квартире возникнут неисправности, арендодатель может отказать в их устранении.

Почему важно заключать договор

Официальное оформление аренды защищает интересы обеих сторон. Договор позволяет:

  • четко зафиксировать сумму аренды и порядок оплаты;
  • установить обязанности владельца и жильца;
  • определить сроки аренды и условия ее продления;
  • защитить имущество владельца;
  • дать арендатору уверенность в стабильности проживания.

Как правильно заключить договор аренды

Для оформления договора лучше обратиться к юристу или нотариусу. Документ должен включать:

  • паспортные данные обеих сторон;
  • описание объекта аренды;
  • сроки проживания;
  • условия оплаты и ответственность за коммунальные услуги;
  • порядок расторжения договора;
  • опись имущества (если квартира сдается с мебелью и техникой).

Заключение договора снижает риски и делает аренду прозрачной. Важно помнить, что даже если вы арендуете жилье у знакомых, лучше заранее оформить все официально. Это убережет вас от возможных проблем в будущем.

Ранее мы анализировали соотношения между стоимостью аренды жилья и уровнем заработной платы, чтобы выяснить, в каких городах Украины аренда квартир наиболее доступна. Результаты исследования показали, что в одном из городов страны аренда однокомнатной квартиры составляет всего 20% от среднего местного дохода.

Также мы сравнили цены аренды жилья в Украине с аналогичными ценами в странах Европейского Союза. Несмотря на постоянный рост стоимости аренды в Украине, ее уровень все еще остается значительно ниже по сравнению с европейскими показателями.

квартиры цены на квартиры аренда договор документы
Реклама
Реклама
Реклама