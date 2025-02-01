Аренда квартиры без договора — главные риски для арендаторов и владельцев

Ключи в руке. Фото: Freepik

Аренда жилья — это распространенная практика, но не все заключают официальный договор. Некоторые владельцы и арендаторы предпочитают устные соглашения, пытаясь избежать бюрократии или налоговых обязательств.

Редакция Новини.LIVE разбиралась, какие риски несет в себе аренда без договора для обеих сторон.

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Почему аренда без договора остается популярной

Основная причина — желание избежать уплаты налогов. Кроме того, владельцы, сдающие жилье знакомым или коллегам, надеются на доверие и не видят необходимости в официальном оформлении. Однако такая аренда не дает никакой защиты ни арендатору, ни владельцу. В любой момент могут возникнуть проблемы, которые невозможно будет решить в правовом поле.

Какие риски несет владелец жилья

Если сдавать квартиру без договора, владелец рискует столкнуться со следующими проблемами:

Задолженность по коммунальным платежам. Без официального соглашения взыскать долг через суд будет практически невозможно.

Отсутствие арендных выплат. Если арендатор откажется платить, доказать его обязательства без документа не получится.

Порча имущества. В случае повреждения мебели или бытовой техники владелец не сможет потребовать компенсацию.

Шумные жильцы. Соседи могут жаловаться на шум, но без договора сложно будет повлиять на арендаторов.

Субаренда без согласия. Квартира может быть сдана третьим лицам, и владелец узнает об этом слишком поздно.

Проблемы с законом. Если соседи заявят в полицию о нелегальной аренде, владельцу грозит штраф.

Какие риски несет арендатор

Для жильца тоже существует множество рисков неофициального проживания в чужой квартире:

Риск внезапного выселения. Владелец может в любой момент потребовать освободить квартиру, даже если оплата внесена вперед.

Повышение арендной платы. Без договора арендодатель может в любое время изменить условия аренды.

Нарушение личных границ. Владелец может заходить в квартиру без предупреждения.

Отсутствие гарантий. Если в квартире возникнут неисправности, арендодатель может отказать в их устранении.

Почему важно заключать договор

Официальное оформление аренды защищает интересы обеих сторон. Договор позволяет:

четко зафиксировать сумму аренды и порядок оплаты;

установить обязанности владельца и жильца;

определить сроки аренды и условия ее продления;

защитить имущество владельца;

дать арендатору уверенность в стабильности проживания.

Как правильно заключить договор аренды

Для оформления договора лучше обратиться к юристу или нотариусу. Документ должен включать:

паспортные данные обеих сторон;

описание объекта аренды;

сроки проживания;

условия оплаты и ответственность за коммунальные услуги;

порядок расторжения договора;

опись имущества (если квартира сдается с мебелью и техникой).

Заключение договора снижает риски и делает аренду прозрачной. Важно помнить, что даже если вы арендуете жилье у знакомых, лучше заранее оформить все официально. Это убережет вас от возможных проблем в будущем.

Ранее мы анализировали соотношения между стоимостью аренды жилья и уровнем заработной платы, чтобы выяснить, в каких городах Украины аренда квартир наиболее доступна. Результаты исследования показали, что в одном из городов страны аренда однокомнатной квартиры составляет всего 20% от среднего местного дохода.

Также мы сравнили цены аренды жилья в Украине с аналогичными ценами в странах Европейского Союза. Несмотря на постоянный рост стоимости аренды в Украине, ее уровень все еще остается значительно ниже по сравнению с европейскими показателями.