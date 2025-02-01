Податок на оренду квартири в Україні — скільки платити у 2025 році

Жінка рахує на калькуляторі. Фото: Freepik

Здача житла в оренду — це не лише фінансове питання, а й юридична процедура, що супроводжується сплатою податків. Власник квартири, який отримує дохід від оренди, зобов’язаний декларувати його та сплачувати відповідні збори. Держава своєю чергою прагне зробити ринок оренди більш прозорим і підконтрольним.

Редакція Новини.LIVE проаналізувала податок на оренду житла і розповідає, що важливо знати.

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Юридичні аспекти оренди

Відповідно до статей 319 і 320 Цивільного кодексу України, власник має право вільно розпоряджатися своєю нерухомістю, включаючи її здачу в оренду. Така угода регулюється договором оренди, а питання оподаткування врегульоване статтею 170 Податкового кодексу України.

Офіційне оформлення договору передбачає подання інформації до податкової служби. Якщо угода укладається за участю нотаріуса, він виступає податковим агентом та самостійно подає звітність до відповідних органів. Однак більшість орендодавців уникають офіційної реєстрації угоди, оскільки чинне податкове навантаження залишається досить високим.

Податкове навантаження: скільки потрібно платити

Наразі власники житла, які здають його в оренду офіційно, зобов’язані сплачувати такі податки:

18% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО);

5% військового збору.

Таким чином, загальне податкове навантаження становить 23% від суми орендної плати. Це одна з основних причин, чому ринок оренди значною мірою перебуває "в тіні" — лише 30% угод укладаються офіційно, а решта оформлюється в довільному форматі.

Розрахунок податків і можливі штрафи

Розрахувати усе просто: визначається сума доходів, які громадянин отримав за певний період часу в податковому році, та нараховується ПДФО, який становить 18% від доходу, який задекларований фізособою, та 5% військового збору з того ж доходу.

Орієнтовний розрахунок податку за рік, якщо орендна плата становить 6 000 грн:

Загальний річний дохід: 6 000 * 12 = 72 000 грн;

ПДФО: 72 000 * 18% = 12 960 грн;

Військовий збір: 72 000 * 5% = 3 600 грн;

Сума податку за рік: 16 560 грн.

Якщо орендодавець працює нелегально, законодавством передбачені штрафи. Орієнтовний розрахунок штрафу, якщо орендна плата становить 6 000 грн:

ПДФО — 12 960 грн, штраф (25%) — 3 240 грн;

Військовий збір — 3 600 грн, штраф — 900 грн;

Загальна сума можливого штрафу: 4 140 грн.

Як платити менше?

У податковій рекомендують проаналізувати можливість зареєструвати себе підприємцем. В окремих випадках це знижує ставки податків у рази, до кількох сотень гривень щомісяця. Оптимальний варіант потрібно шукати індивідуально.

Раніше ми вже аналізували ситуацію на ринку нерухомості та порівнювали ціни на оренду із середніми зарплатами, щоб визначити регіони країни з найдоступнішим житлом. Проте зростання цін на оренду квартир у багатьох містах України не завжди відповідає рівню доходів населення, що робить питання доступності житла ще більш актуальним.

Зазначимо також, що податок на нерухомість у 2025 році залишається обов'язковим для багатьох власників житла, особливо для тих, хто має квартири чи будинки, що перевищують встановлені норми. Важливо пам'ятати про цей фінансовий обов'язок та вчасно сплатити податок, щоб уникнути штрафів та пені.