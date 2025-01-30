Податок на нерухомість в Україні у 2025 році — хто і скільки заплатить

Чоловік рахує на калькуляторі. Фото: Freepik

У 2025 році податок на нерухомість залишиться важливим фінансовим зобов’язанням для власників житла, яке перевищує встановлені законом норми. Ті, хто має великі квартири або будинки, мають врахувати можливі витрати та не забути вчасно сплатити податок, аби уникнути штрафів та пені.

Редакція Новини.LIVE розповідає, кому потрібно платити податок на нерухомість у 2025 році.

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Власники нерухомості в Україні зобов’язані щороку сплачувати податок на нерухоме майно, якщо площа їхніх квартир чи будинків перевищує встановлені законом норми. Цей податок не стосується всіх громадян, а лише тих, хто володіє житлом більшої площі, ніж визначено законодавством.

Яка площа вважається "нормальною"

За Податковим кодексом, українці мають право не сплачувати податок, якщо їхнє житло не перевищує такі нормативи:

60 кв. м — для квартир (незалежно від їх кількості);

120 кв. м — для приватних будинків;

180 кв. м — для об’єктів змішаного типу (квартира + будинок у власності одночасно).

Якщо загальна площа перевищує ці межі, податок сплачується лише за "зайві" квадратні метри.

Скільки доведеться заплатити

Ставка податку визначається місцевими органами влади та залежить від розташування житла. Однак максимальний розмір податку не може перевищувати 1,5% від мінімальної зарплати за кожен квадратний метр понад норму.

Станом на 1 січня 2024 року мінімальна зарплата становила 7 100 грн, відповідно, максимальна ставка податку на нерухомість за 2024 рік — 106,5 грн/кв. м. У 2025 році ця сума зросте, адже мінімальна зарплата планується на рівні 8 000 грн, а максимальний податок — 120 грн/кв. м.

Наприклад, якщо у вас квартира площею 80 кв. м (на 20 кв. м більше за норму), то при ставці 120 грн/кв. м доведеться заплатити 20 × 120 = 2400 грн на рік.

Коли потрібно сплатити податок

До 1 липня 2025 року податкові органи повинні надіслати повідомлення про сплату податку. Після отримання такого повідомлення у власника є 60 днів на оплату.

Якщо ви не отримаєте повідомлення у встановлений термін, то відповідно до Податкового кодексу ви звільняєтесь від відповідальності за несвоєчасну сплату.

Штрафи за прострочення платежу

Якщо податок не буде сплачено вчасно, накладаються штрафні санкції:

5% від суми боргу, якщо прострочення становить до 30 днів;

10% від суми боргу, якщо прострочення перевищує 30 днів.

Окрім штрафу, на заборгованість нараховується пеня у розмірі 120% річних облікової ставки Національного банку.

Податкові органи можуть звернутися до суду, щоб стягнути борг примусово через виконавчу службу. У такому випадку можливий арешт рахунків і майна боржника.

Податок на розкіш

Окремо передбачений підвищений податок для власників великих житлових об’єктів:

квартири понад 300 кв. м;

будинки понад 500 кв. м.

У таких випадках до основного податку додається 25 тис. грн на рік за кожен об’єкт, що перевищує ці норми.

Якщо житло на окупованій території або пошкоджене

Власники нерухомості, яка знаходиться на тимчасово окупованих територіях або постраждала через бойові дії, можуть звернутися до податкової для проведення звірки даних та звільнення від податкових зобов’язань. На це дається 60 днів з моменту отримання податкового повідомлення.

Важливо пам’ятати, що при продажу нерухомості в Україні власник зобов’язаний сплачувати податки. Це включає військовий збір, внесок до Пенсійного фонду, державне мито за нотаріальне оформлення угоди та податок на доходи фізичних осіб. Варто зазначити, що з грудня 2024 року ставка військового збору зросла до 5%.

Також нагадаємо, що якщо у людини немає достатньо коштів для придбання житла або немає можливості взяти кредит, вона може скористатися альтернативним варіантом. Одним із таких рішень є оренда квартири чи будинку з правом подальшого викупу.