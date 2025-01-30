Налог на недвижимость в Украине в 2025 году — кто и сколько заплатит

Мужчина считает на калькуляторе. Фото: Freepik

В 2025 году налог на недвижимость останется важным финансовым обязательством для владельцев жилья, которое превышает установленные законом нормы. Те, кто имеет большие квартиры или дома, должны учесть возможные расходы и не забыть вовремя уплатить налог, чтобы избежать штрафов и пени.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, кому нужно платить налог на недвижимость в 2025 году.

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Владельцы недвижимости в Украине обязаны ежегодно платить налог на недвижимое имущество, если площадь их квартир или домов превышает установленные законом нормы. Этот налог не касается всех граждан, а лишь тех, кто владеет жильем большей площади, чем определено законодательством.

Какая площадь считается "нормальной"

По Налоговому кодексу украинцы имеют право не платить налог, если их жилье не превышает следующие нормативы:

60 кв. м — для квартир (независимо от их количества);

120 кв. м — 120 кв. м для частных домов;

180 кв. м — 180 кв. м для объектов смешанного типа (квартира + дом в собственности одновременно).

Если общая площадь превышает эти пределы, налог уплачивается лишь за "лишние" квадратные метры.

Сколько придется заплатить

Ставка налога определяется местными органами власти и зависит от расположения жилья. Однако максимальный размер налога не может превышать 1,5% от минимальной зарплаты за каждый квадратный метр сверх нормы.

По состоянию на 1 января 2024 года минимальная зарплата составляла 7 100 грн, соответственно, максимальная ставка налога на недвижимость за 2024 год — 106,5 грн/кв. м. В 2025 году эта сумма возрастет, ведь минимальная зарплата планируется на уровне 8 000 грн, а максимальный налог — 120 грн/кв. м.

Например, если у вас квартира площадью 80 кв. м (на 20 кв. м больше нормы), то при ставке 120 грн/кв. м придется заплатить 20 ×120 = 2400 грн в год.

Когда нужно уплатить налог

До 1 июля 2025 года налоговые органы должны прислать уведомление об уплате налога. После получения такого уведомления у владельца есть 60 дней на оплату.

Если вы не получите уведомление в установленный срок, то в соответствии с Налоговым кодексом вы освобождаетесь от ответственности за несвоевременную уплату.

Штрафы за просрочку платежа

Если налог не будет уплачен вовремя, налагаются штрафные санкции:

5% от суммы долга, если просрочка составляет до 30 дней;

10% от суммы долга, если просрочка превышает 30 дней.

Кроме штрафа, на задолженность начисляется пеня в размере 120% годовых учетной ставки Национального банка.

Налоговые органы могут обратиться в суд, чтобы взыскать долг принудительно через исполнительную службу. В таком случае возможен арест счетов и имущества должника.

Налог на роскошь

Отдельно предусмотрен повышенный налог для владельцев крупных жилых объектов:

квартиры свыше 300 кв. м;

дома свыше 500 кв. м.

В таких случаях к основному налогу добавляется 25 тыс. грн в год за каждый объект, превышающий эти нормы.

Если жилье на оккупированной территории или повреждено

Владельцы недвижимости, которая находится на временно оккупированных территориях или пострадала из-за боевых действий, могут обратиться в налоговую для проведения сверки данных и освобождения от налоговых обязательств. На это дается 60 дней с момента получения налогового уведомления.

Важно помнить, что при продаже недвижимости в Украине собственник обязан уплачивать налоги. Это включает военный сбор, взнос в Пенсионный фонд, государственную пошлину за нотариальное оформление сделки и налог на доходы физических лиц. Стоит отметить, что с декабря 2024 года ставка военного сбора выросла до 5%.

Также напомним, что если у человека нет достаточно средств для приобретения жилья или нет возможности взять кредит, он может воспользоваться альтернативным вариантом. Одним из таких решений является аренда квартиры или дома с правом последующего выкупа.