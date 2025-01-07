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Податок на нерухомість 2025 — кому, скільки та коли треба платити

7 січня 2025 15:11
Єлизавета Супівська - редактор
Яка ставка податку на нерухомість у 2025 році – повний розрахунок
Калькулятор і гривні в руках. Фото: УНІАН
Єлизавета Супівська - редактор

Щороку власники нерухомості повинні сплачувати податок на "зайві квадрати", як кажуть у народі. Назва виправдана, адже ставку нараховують на квадратні метри житла понад встановлені норми. Деяких українців звільнили від фінансового обов’язку, проте більшість громадян не мають податкових пільг.

Сайт Новини.LIVE розповідає, кому, коли і скільки треба платити у 2025 році.

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Яка ставка податку на нерухомість

Сума не є фіксованою, оскільки залежить від загальної площі приміщення, мінімальної зарплати і ставки, яку затверджують органи місцевого самоврядування. Можна самостійно порахувати розмір податку у 2025 році, не чекаючи сповіщення від контролюючого органу, знаючи всі показники.

Як уточнили на Урядовому порталі, податок нараховують на площу об’єкту, що перевищує встановлені норми для кожного типу приміщення:

  • 60 кв.м — для квартир;
  • 120 кв.м — для будинків;
  • 180 кв.м — для інших типів житлової нерухомості.

Ставка податку відрізняється залежно від регіону, типу об’єктів та їх місцезнаходження, але не може перевищувати 1,5% за кожен квадратний метр. Ще один показник, важливий для розрахунку суми, — це мінімальна зарплата станом на 1 січня звітного року.

У 2025 році українці повинні заплатити податок за 2024-й, тоді мінімалка дорівнювала 7 100 грн. Необхідно помножити цей розмір на 1,5%, аби дізнатися максимально можливу ставку. Вона доходить до рівня 106,50 грн за квадратний метр житла.

Наступний крок — помножити ставку на кількість "зайвих квадратів". Наприклад, якщо площа вашої квартири становить 72 кв.м, то податок у 2025 році дорівнюватиме (72 - 60) * 106,50 = 1 278 грн.

Хто може не сплачувати податок на нерухомість

Пільги мають такі категорії платників:

  • багатодітні сім'ї;
  • одинокі матері, які виховують сиріт або дітей з інвалідністю;
  • учасники АТО;
  • заклади освіти;
  • релігійні організації.

Плюс від податку звільнили власників нерухомості, житло яких розташоване на території активних бойових дій чи в тимчасовій окупації. А також українців, домівки яких зруйновані чи сильно пошкоджені внаслідок війни.

Коли треба платити податок

Щороку податкова надсилає платникам повідомлення-рішення до 1 липня із зазначенням суми і граничної дати. Власники нерухомості мають 60 календарних днів з моменту отримання сповіщення на покриття фінансового зобов’язання. У разі порушення строків нашим громадянам загрожують штрафи, згідно зі статтею 124 Податкового кодексу.

Доведеться віддати додаткового 10% від суми боргу, якщо протермінування не перевищило 30 календарних днів включно. Після завершення 30-денного терміну штраф збільшується до 20% від заборгованості. Тож бажано вчасно платити податок, аби не втратити більше коштів.

Нагадаємо, власники нерухомості в Україні повинні сплачувати податки, продаючи квартиру. Йдеться про військовий збір, внесок у Пенсійний фонд, державне мито за нотаріальне посвідчення договору і податок на доходи фізичних осіб. Із грудня 2024 року військовий збір підвищився до 5%.

Також ми писали, що через збільшення військового збору власники квартир можуть закладати податок у ціну нерухомості, перекладаючи фінансову відповідальність на покупців. Тобто наслідок нововведення відчують саме кінцеві споживачі, а не продавці нерухомості.

квартири податки нерухомість гроші житло

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17:02 В Україну вдалося повернути трьох дітей з окупованих територій

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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