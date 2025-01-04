Ринок нерухомості у 2025 році — що потрібно знати покупцям

Панорама на Київ. Фото: Pexels

Ринок нерухомості в Україні переживає складні часи через війну. Ціни на житло зростають, попит падає, а платоспроможність зменшується. Це створює невизначеність для інвесторів.

Про те, чого чекати від ринку нерухомості у 2025 році, в інтерв'ю Новини.LIVE пояснила експертка Вікторія Берещак.

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Що буде з ринком нерухомості у 2025 році

Оглядачка ринку зауважила, що у 2025 році ціни на первинному ринку можуть зрости на 15% за умови стабільної ситуації. Це зумовлено зростанням вартості будівельних матеріалів на 45-47%, але попит на нерухомість залишатиметься низьким. Якщо ситуація стабілізується, можливі невеликі коливання цін.

На вторинному ринку все залежатиме від внутрішньої міграції. Великі міста можуть побачити підвищення цін на житло:

до 12% для однокімнатних квартир;

до 8% для більших планувань.

Програма "єОселя" може залишатися стимулом за умови стабільного фінансування ініціативи. Проте купівельна спроможність українців обмежена, і девелопери повинні шукати міжнародних інвесторів для підтримки бізнесу.

Яке житло буде цікаве українцям у 2025 році

В коментарі 24 Каналу Вікторія Берещак пояснила, що ринок нерухомості продовжить розділятися. Покупці орієнтуватимуться на забудовників, які здатні забезпечити:

стабільний темп будівництва без тривалих перерв з 2022 року;

широкий вибір житлових варіантів: різноманітні планування, ергономічність простору;

адаптацію до нових умов: енергетична незалежність, пункти незламності для жителів, додаткові послуги;

різноманітні варіанти оплати: подовжене розтермінування на три роки й більше, спеціальні умови, співпраця з державними програмами.

Експертка ринку нерухомості вважає, що більшість покупців звертатимуть увагу на квартири в житлових комплексах комфорт-плюс (поліфункціональні квартали, мікроміста). Найбільше попиту буде на помешкання з європейським плануванням площею 50–75 квадратних метрів.

Що ще варто знати українцям

Раніше ми писали, що після отримання у спадок квартири чи будинку нові власники часто обирають їх продавати. Для того, щоб уникнути труднощів під час продажу успадкованої нерухомості, важливо точно дотримуватися всіх процедур.

Також ми розповідали, що власники житлових та нежитлових приміщень зобов'язані щороку сплачувати податок, який надходить до місцевого бюджету. Проте деякі категорії громадян України звільняються від цього обов'язку.