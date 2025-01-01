Податок на нерухомість 2025 — яка максимальна ставка за квадратний метр

Купюра номіналом 100 грн у руці. Фото: УНІАН

Власники об’єктів житлової та нежитлової нерухомості повинні щороку сплачувати податок, який йде у місцевий бюджет. Деякі категорії українців звільнені від фінансового навантаження. Щоб вирахувати ставку податку, необхідно знати відсоток від мінімальної зарплати, встановлений органами місцевого самоврядування.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що буде з податком на нерухомість у 2025 році.

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Яка максимальна сума податку у 2025 році

Базою оподаткування є загальна площа нерухомості. На урядовому порталі повідомили, що потрібно відняти від показника ту кількість квадратних метрів, на яку податкове зобов’язання не поширюється. Наприклад, для квартир це 60 кв.м, для житлових будинків — 120 кв.м, для інших типів житлової нерухомості — 180 кв.м.

"Ставка податку на нерухомість встановлюється органами місцевого самоврядування в залежності від типу об’єктів та їх місцезнаходження у відсотках до мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року, та не може перевищувати 1,5 % за 1 кв. метр", — йдеться в повідомленні.

Якщо говорити про 2025 рік, то українці повинні сплачувати кошти за 2024-й. Станом на 1 січня мінімальна зарплата дорівнювала 7 100 грн, отже ставка за квадратний метр не може перевищувати 106,50 грн (7 100 * 1,5 %). Наголошуємо, це максимальна сума, а місцеві ради на власний розсуд встановлюють відсоток.

Далі залишається відняти загальну площу об’єкту від 60 кв.м, якщо це квартира. Припустимо, ваше житло в Києві має 70 кв.м, тоді податок треба заплатити за 10 кв.м. Сума становитиме, у разі максимальної ставки, 1 065 грн (10 * 106,50).

Коли сплачувати і які штрафи

Контролюючий орган щороку відправляє українцям повідомлення-рішення про сплату податку до 1 липня, а власники нерухомості повинні виконати зобов’язання протягом 60 днів з моменту вручення податкового рішення. Згідно зі статтею 124 Податкового кодексу, якщо людина порушила визначені строки, то заплатить штраф у розмірі:

10% від суми боргу — протермінування до 30 календарних днів включно;

20% від суми боргу — протермінування більше 30 календарних днів.

Деяких власників нерухомості звільнили від сплати податку. Йдеться про осіб, чиє житло стало непридатним для проживання внаслідок воєнних дій, а також українців, які володіють об’єктами на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, щоб продати успадковану квартиру, необхідно зібрати пакет документів і правильно здійснити алгоритм дій. Треба мати на руках свідоцтво про право на спадщину, довідку про зареєстрованих осіб, а також дозвіл органів опіки у разі реєстрації неповнолітніх.

Також ми писали, що продаж квартири супроводжується сплатою податків. Ставка залежить від кількох факторів, наприклад, яка це угода купівлі-продажу нерухомості протягом року. Плюс треба зважати на кількість років, які житло перебувало у власності.