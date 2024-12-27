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Успадкована квартира — коли і як можна продати

27 грудня 2024 10:58
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Квартира у спадок — коли дозволено продавати нерухомість
Люди отримують ключі від квартири. Фото: Pexels
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Часто після отримання у спадок квартири чи будинку нові власники вирішують їх продати. Щоб уникнути проблем із продажем успадкованого майна, важливо дотримуватися всіх необхідних процедур. 

Про те, коли можна продавати успадковану нерухомість, які документи потрібні та чи доведеться сплачувати податки, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Коли можна продавати успадковану нерухомість

Після смерті родича, якщо в заповіті зазначено, кому переходить майно, спадкоємець має офіційно прийняти спадщину та оформити право власності на нерухомість. 

Прийняти спадщину потрібно впродовж шести місяців після смерті заповідача. Спадкоємець подає заяву до нотаріуса, який відкриває спадкову справу. На цьому етапі продаж нерухомості ще не можливий. Для оформлення права власності на нерухомість нотаріус має отримати такі документи:

  • заповіт;
  • свідоцтво про смерть заповідача;
  • документ, що підтверджує родинний зв’язок із померлим.

Якщо нерухомість успадковує кілька осіб, вона ділиться між ними порівну, або може бути укладена угода про компенсацію. Після шести місяців спадкоємець отримує свідоцтво про право на спадщину, яке підтверджує його право володіння майном. Тепер можна продавати, дарувати чи залишати нерухомість.

Які документи потрібні для продажу успадкованої нерухомості

Після реєстрації права власності спадкоємець може продавати нерухомість. Для цього необхідно підготувати такі документи:

  • свідоцтво про право на спадщину;
  • довідка про зареєстрованих осіб у приміщенні;
  • паспорт власника (якщо є співвласники, то і їх паспорти);
  • дозвіл органів опіки, якщо в приміщенні зареєстровані неповнолітні.

Продавець також передає покупцеві технічну документацію на об’єкт та довідку про сплату комунальних послуг.

Які податки потрібно заплатити

Під час продажу успадкованої нерухомості діють пільгові умови. Згідно з Податковим кодексом України, дохід від продажу спадкової нерухомості не оподатковується, незалежно від строку володіння. Це означає, що спадкоємець може продати нерухомість одразу після оформлення права власності без сплати податків.

Але якщо протягом року продається більше одного об’єкта нерухомості, на другий і наступні продажі поширюються загальні норми оподаткування. Перша угода за звітний період не оподатковується, а за наступні потрібно буде сплатити відсотки.

Раніше ми писали, що сьогодні молодята підходять до одруження прагматично, обдумуючи можливі сценарії майбутнього. Все більше пар укладають шлюбні контракти для захисту своїх інтересів та уникнення суперечок, щодо поділу майна.

Також ми розповідали, що в Україні спадок можна оформити за законом або заповітом. Кожен із цих варіантів має свої особливості. Проте часто українці не знають про спадщину, що може призвести до втрати майна.

нерухомість продаж спадок майно квартира

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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