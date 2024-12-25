Правила розлучення в Україні — яке майно не можна ділити порівну

Люди на візиті в адвоката. Фото: Pexels

У сучасному суспільстві все частіше можна зустріти молодят, які підходять до шлюбу з прагматичним настроєм і враховують різні варіанти розвитку подій. Одним з найкращих способів захисту власних інтересів — є укладання шлюбного договору. При цьому виникає питання, як ділити майно, якщо подружжя контракт не підписувало.

Про те, що не ділиться порівну між подружжям при розірванні шлюбу, розповіли в Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.

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Яке майно не ділять навпіл при розлученні

Розлучення — це процес припинення шлюбного зв'язку. Під час цього процесу вирішуються питання поділу майна, опіки над дітьми, аліментів та інших важливих аспектів. Однак доволі часто, після розірвання шлюбу питання поділу майна викликає суперечки між колишніми партнерами. І хоча багато хто вважає, що майно потрібно ділити порівну, це стосується далеко не всіх активів родини.

Згідно з українським законодавством, майно, яке було набуте під час шлюбу, є спільною власністю обох подружжя, навіть якщо один з них не заробляв на його придбання. Проте є речі, які не підлягають поділу. До такого майна належать:

власність, отримана до шлюбу;

майно, набуте через спадкування чи дарування;

житло або земля, отримані в результаті приватизації;

страхові виплати за життєве та медичне страхування;

майно, придбане за особисті кошти одного з подружжя;

предмети індивідуального користування, включаючи коштовності (навіть якщо вони були куплені за спільні кошти);

компенсації за втрату чи пошкодження майна, що належало одному з подружжя, а також моральні компенсації;

премії та нагороди, отримані за особисті заслуги (хоча суд може визначити право на частку другого з подружжя, якщо доведено, що він сприяв їх отриманню).

Також суд може визнати особистою власністю майно, яке один із подружжя набув під час їхнього окремого проживання після фактичного припинення шлюбних відносин.

Що ще варто знати українцям

Раніше ми писали, що спадщина охоплює все майно, права, зобов'язання та борги, що належали покійному. Тому інколи варто відмовитись від спадщини, аби уникнути проблем з кредиторами померлого родича.

Також ми розповідали, що зазвичай після смерті людини її майно переходить до дітей чи інших близьких. Але що відбувається, якщо спадкоємці відсутні або ніхто не хоче приймати спадщину.