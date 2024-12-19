Чому в Україні спадщина може перейти державі

Людина підписує документи. Фото: Freepik

За життя українці можуть накопичити чималі статки й зазвичай, після їх смерті, це майно переходить їх дітям або іншим близьким родичам. Однак виникає питання, що робити якщо нащадки відсутні або ніхто не прийняв спадщину.

Про те, що відбувається зі спадщиною яку ніхто не прийняв, пояснили в Головному управлінні держгеокадастру в Одеській області.

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Якщо у спадкодавця немає спадкоємців, вони усунуті від права спадкування, відмовилися від спадщини або не прийняли її, місцева влада має звернутися до суду, щоб визнати спадщину відумерлою. У випадку з нерухомим майном, заява подається за місцем його розташування.

Подати заяву до суду можуть не лише органи місцевого самоврядування, а й кредитори померлого. Якщо у спадщині є земельні ділянки сільськогосподарського призначення, таке право мають також сусіди-землевласники або землекористувачі прилеглих ділянок.

Якщо у складі спадщини є рухоме майно (наприклад, меблі чи побутова техніка), що знаходиться у нерухомості, воно автоматично переходить у власність громади разом із нерухомим майном.

Коли та як можна подати заяву

Звертатися до суду можна не раніше ніж через рік після відкриття спадщини. У заяві необхідно вказати:

склад майна;

час і місце відкриття спадщини;

докази, що підтверджують належність майна спадкодавцю;

обґрунтовану інформацію про відсутність спадкоємців або їх усунення від права спадкування.

Заяву розглядають у порядку окремого провадження, обов’язково за участю заявника, представників місцевих органів самоврядування та зацікавлених осіб.

Що відбувається з майном після визнання спадщини відумерлою

Після позитивного рішення суду майно переходить у власність територіальної громади. При цьому громада зобов’язана погасити борги спадкодавця, якщо такі претензії подано у встановленому порядку.

Якщо майно розподіляється між кількома громадами, борги погашають пропорційно до отриманих активів. До моменту визнання спадщини відумерлою, її охороняють згідно з законодавством. Це потрібно для забезпечення правомірного розподілу майна та захисту інтересів як громади, так і кредиторів спадкодавця.

Раніше ми писали, що відповідно до законодавства України, усе майно, придбане під час шлюбу, вважається спільною власністю подружжя. У разі розлучення парам часто не вдається досягти компромісу, тому поділ майна може здійснюватися навіть після офіційного завершення шлюбу.

Також ми розповідали, що спори щодо спадщини зазвичай супроводжуються сильними емоціями й нерідко стають причиною розриву родинних зв’язків. Найчастіше ці конфлікти виникають через відсутність заповіту чи суперечки між спадкоємцями.