Спадщина без сварок — як мирно поділити майно між нащадками

Людина підписує документ. Фото: Freepik

Спадкові спори залишаються одними з найскладніших правових питань в Україні, адже часто супроводжуються сильними емоціями та можуть призводити до руйнування сімейних стосунків. Такі конфлікти регулюються нормами Цивільного кодексу та виникають із різних причин, серед яких відсутність заповіту чи суперечки між спадкоємцями.

Про те, як уникнути суперечок між претендентами на спадок, пояснили в Південному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.

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Що потрібно знати про заповіт

Якщо заходить питання про поділ нажитого за життя людини майна, перше що спадає на думку — це заповіт. Документ, у якому особа визначає свої побажання щодо розподілу майна після смерті.

Зазвичай заповіт складають люди, які досягли 18 років, але в окремих випадках таке право можна отримати раніше, наприклад, у разі реєстрації шлюбу чи працевлаштування з 16 років. Заповіт має бути складений особисто, оскільки передача таких повноважень представнику не допускається.

Українці мають право передати своє майно будь-яким фізичним чи юридичним особам, незалежно від наявності родинних зв’язків з ними. Спадкоємцями можуть бути навіть територіальні громади, держава чи іноземні суб’єкти. Водночас закон гарантує право на обов’язкову частку у спадщині для певних категорій громадян, серед яких:

малолітні та неповнолітні діти;

непрацездатні діти;

вдова (вдівець);

непрацездатні батьки.

Ці особи отримують половину частки, яка належала б їм за законом, навіть якщо заповіт передбачає інше.

Як вирішуються спадкові спори

Правильно складений заповіт може запобігти більшості спорів між спадкоємцями. Однак далеко не всі українці мають такий документ. У разі виникнення спорів, право власності на спадщину може бути підтверджене через суд. Це стосується таких випадків:

Оскарження часток спадкоємців: спадкоємці можуть не погоджуватися з визначенням своїх часток у спадщині, особливо якщо заповіт відсутній або не дає чіткої вказівки щодо розподілу майна. Визнання майна частиною спадщини: у деяких випадках певне майно може бути випадково або навмисно виключене з переліку спадкових активів, що також може стати предметом суперечок між спадкоємцями. Розподіл спадщини: це один з найбільш поширених видів суперечок. Проблеми часто виникають через різні погляди спадкоємців на те, як повинно бути розподілено майно, особливо коли його вартість або значення для кожного спадкоємця відрізняються. Конфлікти можуть стосуватися як рухомого, так і нерухомого майна, а також часток у бізнесах і фінансових активах.

Для мирного врегулювання конфліктів між спадкоємцями часто використовують переговори за участю медіатора — незалежного посередника, який допомагає сторонам досягти згоди. Якщо домовитись не вдається, справа розглядається в арбітражному чи цивільному суді.

Раніше ми писали, що багато українців знайомі з поняттям заповіту та розуміють для чого він потрібен. Однак менш відомо, що трапляється з майном, якщо такий документ відсутній.

Також ми розповідали, що однією з найбільш поширених причин звернень громадян до юристів є питання спадщини. Зокрема, чимало судових справ стосується права на обов’язкову частку майна.