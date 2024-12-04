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Наследственные споры — как поделить имущество без судебных тяжб

4 декабря 2024 10:29
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Наследие без ссор — как мирно поделить имущество между потомками
Человек подписывает документ. Фото: Freepik
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Наследственные споры остаются одними из самых сложных правовых вопросов в Украине, поскольку часто сопровождаются сильными эмоциями и могут привести к разрушению семейных отношений. Такие конфликты регулируются нормами Гражданского кодекса и возникают по разным причинам, включая отсутствие завещания или споры между наследниками.

О том, как избежать споров между претендентами по наследству, объяснили в Южном межрегиональном управлении Министерства юстиции.

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Что нужно знать о завещании

Если заходит вопрос о разделе нажитого при жизни человека имущества, первое приходящее в голову — это завещание. Документ, в котором лицо определяет свои пожелания по распределению имущества после смерти.

Обычно завещание составляют люди, достигшие 18 лет, но в отдельных случаях такое право можно получить раньше, например, в случае регистрации брака или трудоустройства с 16 лет. Завещание должно быть составлено лично, поскольку передача таких полномочий представителю не допускается.

Украинцы имеют право передать свое имущество любым физическим или юридическим лицам, независимо от родственных связей с ними. Наследниками могут быть даже территориальные общины, государство или иностранные субъекты. В то же время закон гарантирует право на обязательную долю по наследству для определенных категорий граждан, среди которых:

  • малолетние и несовершеннолетние дети;
  • нетрудоспособные дети;
  • вдова (вдовец);
  • нетрудоспособные родители.

Эти лица получают половину части, которая принадлежала бы им по закону, даже если завещание предусматривает другое.

Как разрешаются наследственные споры

Правильно составленное завещание может предотвратить большинство споров между наследниками. Однако далеко не у всех украинцев есть такой документ. В случае возникновения споров право собственности на наследство может быть подтверждено через суд. Это касается следующих случаев:

  1. Обжалование долей наследников: наследники могут не соглашаться с определением своих долей по наследству, особенно если завещание отсутствует или не дает четкого указания по распределению имущества.
  2. Признание имущества частью наследства: в некоторых случаях определенное имущество может быть случайно или намеренно исключено из перечня наследственных активов, что может стать предметом споров между наследниками.
  3. Распределение наследия: это один из самых распространенных видов споров. Проблемы часто возникают из-за разных взглядов наследников на то, как должно быть распределено имущество, особенно когда его стоимость или значение для каждого наследника отличаются. Конфликты могут касаться как движимого, так и недвижимого имущества, а также частных в бизнесах и финансовых активах.

Для мирного урегулирования конфликтов между наследниками часто используются переговоры с участием медиатора — независимого посредника, помогающего сторонам достичь согласия. Если договориться не получается, дело рассматривается в арбитражном или гражданском суде.

Ранее мы писали, что многие украинцы знакомы с понятием завещания и понимают, для чего он нужен. Однако менее известно, что случается с имуществом, если такой документ отсутствует.

Также мы рассказывали, что одной из наиболее распространенных причин обращений граждан к юристам есть вопросы наследства. В частности, многие судебные дела касаются права на обязательную долю имущества.

суд закон наследство имущество завещание

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