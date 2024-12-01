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Спадкування за законом — до кого черга може не дійти

1 грудня 2024 08:22
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Кому перейде майно без заповіту — черги спадкоємців
Люди спілкуються з адвокатом. Фото: Pexels
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Більшість українців чули про заповіт та розуміють, як проходить процес спадкування якщо він був складений людиною за життя. Однак, що буде з майном якщо документ відсутній, знають набагато менше людей.

Про те, як відбувається процес спадкування за законом, пояснили на сайті Чортківської районної державної адміністрації.

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В Україні отримати майно свого померлого родича можна кількома способами. Якщо людина за життя не поділила свої статки між спадкоємцями (заповіт не було складено), то процес поділу актів між претендентами відбувається за законом. Це трапляється якщо:

  • відсутній заповіт;
  • заповіт визнано недійсним;
  • заповіт охоплює лише частину майна;
  • неможливо виконати зазначені у заповіті умови;
  • спадкоємці за заповітом не прийняли спадщину.

У такому разі спадкове майно переходить до осіб, визначених законодавством, відповідно до встановленого порядку черговості. 

Черги спадкоємців за законом

Підставами для спадкування за законом можуть бути шлюб, родинні або сімейні зв’язки, усиновлення, а також утримання спадкодавцем не менше п’яти років до його смерті. Закон передбачає п’ять черг спадкоємців за законом:

  1. До першої черги належать діти, батьки, а також чоловік або дружина, які пережили спадкодавця. 
  2. У другій черзі спадкоємцями є рідні брати та сестри, дід та баба спадкодавця як з боку матері, так і з боку батька.
  3. Третю чергу складають рідні дядьки та тітки. 
  4. До четвертої черги відносяться особи, які проживали з померлим однією сім’єю не менше п’яти років до моменту відкриття спадщини. 
  5. У п’яту чергу включаються утриманці, які не були членами родини, та інші родичі до шостого ступеня споріднення.

Право на спадкування переходить до наступної черги спадкоємців у разі, якщо спадкоємці попередньої черги відсутні, їх усунули від права на спадок, вони відмовилися або не прийняли спадщину у встановленому порядку.

Закон також дозволяє змінити черговість спадкоємців. Для цього вони можуть укласти угоду між собою, але її обов’язково треба завірити у нотаріуса. Угода можлива тільки після відкриття спадщини й не повинна порушувати прав інших спадкоємців або тих, хто має обов’язкову частку в спадщині. До таких осіб належать: малолітні, неповнолітні або непрацездатні діти, непрацездатні батьки, а також чоловік чи дружина, які були на утриманні померлого.

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що громадяни України мають право самостійно розпоряджатися своїм майном, якщо їхні дії відповідають вимогам чинного законодавства. Вони можуть як продати його, так і безплатно передати його у спадок чи подарувати

Також ми розповідали, що майно своїх батьків найчастіше отримують діти. Однак дорослі нащадки, які не дбали про своїх безпомічних батьків, можуть бути виключені зі списку спадкоємців.

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