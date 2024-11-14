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Оформлення дарчої в Україні — скільки коштує та що потрібно

14 листопада 2024 15:15
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Дарча на майно — скільки коштує та як оформити
Процес підписання угоди. Фото: Pixabay
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Українці в праві вільно розпоряджатись власними активами, якщо їх дії не суперечать чинному законодавству. Вони можуть продати, заповісти або подарувати майно. Це стосується будь-якого типу нерухомості. 

Про те, як оформити договір дарування та які витрати передбачає цей процес, пояснили спеціалісти компанії "Парето".

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Дарча — це документ, який підтверджує факт передачі права власності на майно від однієї особи до іншої на безоплатній основі. Обдарований стає власником одразу або в майбутньому, після настання певних обставин. 

Дарувати можна лише майно, яке перебуває у вашій власності на законних підставах, підтверджених документально. Також при укладанні договору дарування вам знадобляться такі документи:

  1. Паспорт.
  2. Код платника податків.
  3. Акт оцінки об'єкта нерухомості.
  4. Довідку про зареєстрованих осіб на житлоплощі.
  5. Письмову згоду чоловіка або дружини, якщо нерухомість була придбана в шлюбі.
  6. Дозвіл органу опіки та піклування, якщо майно отримає особа, якій менше ніж 18 років або в помешканні є зареєстровані неповнолітні.

Скільки коштує оформити дарчу у 2024 році

У 2024 році, для родичів першого та другого ступенів споріднення, оформлення дарчої становитиме приблизно 8 000 грн. Для більш далекої рідні або іноземців договір дарування обійдеться значно дорожче.

Якщо договір укладають близькі родичі, сторонам обов'язково потрібно сплатити державне мито. Розмір збору становить 1% від вартості об'єкта. При даруванні далекому родичу або особі, з якою немає родинних зв'язків — додаткові 5% і 1,5% військового збору.

Якщо майно отримає не резидент, потрібно сплатити 18% податку і 1,5% військового збору від оціночної вартості нерухомості. Окремо потрібно буде заплатити за:

  1. Внесення даних до реєстру — 1 800 гривень.
  2. Оцінка нерухомого майна — від 2 500 гривень.
  3. Оформлення договору дарування — від 3 500 гривень.

Угода укладається в присутності дарувальника та обдарованого. Якщо всі спірні моменти вирішені й сторони досягли згоди, договір дарування підписується. Це означає, що обдарований набуває право власності на майно, дарувальник втрачає його. Після цього нотаріус видає витяг з Реєстру майнових прав на нового власника.

Раніше ми писали, що не всі українці розуміють, що разом зі спадком можна отримати ще й борги покійного. Однак деякі речі не можуть бути предметом спадкування.

Також ми розповідали, що зазвичай майно переходить спадкоємцям після смерті людини. Проте існують ситуації коли активи забирає держава.

нерухомість договір документи майно подарунок

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