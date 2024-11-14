Дарча на майно — скільки коштує та як оформити

Процес підписання угоди. Фото: Pixabay

Українці в праві вільно розпоряджатись власними активами, якщо їх дії не суперечать чинному законодавству. Вони можуть продати, заповісти або подарувати майно. Це стосується будь-якого типу нерухомості.

Про те, як оформити договір дарування та які витрати передбачає цей процес, пояснили спеціалісти компанії "Парето".

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Що таке дарча та які документи потрібні для її оформлення

Дарча — це документ, який підтверджує факт передачі права власності на майно від однієї особи до іншої на безоплатній основі. Обдарований стає власником одразу або в майбутньому, після настання певних обставин.

Дарувати можна лише майно, яке перебуває у вашій власності на законних підставах, підтверджених документально. Також при укладанні договору дарування вам знадобляться такі документи:

Паспорт. Код платника податків. Акт оцінки об'єкта нерухомості. Довідку про зареєстрованих осіб на житлоплощі. Письмову згоду чоловіка або дружини, якщо нерухомість була придбана в шлюбі. Дозвіл органу опіки та піклування, якщо майно отримає особа, якій менше ніж 18 років або в помешканні є зареєстровані неповнолітні.

Скільки коштує оформити дарчу у 2024 році

У 2024 році, для родичів першого та другого ступенів споріднення, оформлення дарчої становитиме приблизно 8 000 грн. Для більш далекої рідні або іноземців договір дарування обійдеться значно дорожче.

Якщо договір укладають близькі родичі, сторонам обов'язково потрібно сплатити державне мито. Розмір збору становить 1% від вартості об'єкта. При даруванні далекому родичу або особі, з якою немає родинних зв'язків — додаткові 5% і 1,5% військового збору.

Якщо майно отримає не резидент, потрібно сплатити 18% податку і 1,5% військового збору від оціночної вартості нерухомості. Окремо потрібно буде заплатити за:

Внесення даних до реєстру — 1 800 гривень. Оцінка нерухомого майна — від 2 500 гривень. Оформлення договору дарування — від 3 500 гривень.

Угода укладається в присутності дарувальника та обдарованого. Якщо всі спірні моменти вирішені й сторони досягли згоди, договір дарування підписується. Це означає, що обдарований набуває право власності на майно, дарувальник втрачає його. Після цього нотаріус видає витяг з Реєстру майнових прав на нового власника.

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