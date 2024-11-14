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Оформление дарственной в Украине — сколько стоит и что нужно

14 ноября 2024 15:15
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Дарья на имущество — сколько стоит и как оформить
Процесс заключения соглашения. Фото: Pixabay
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Украинцы в праве свободно распоряжаться собственными активами, если их действия не противоречат действующему законодательству. Они могут продать, завещать или подарить имущество. Это касается любого типа недвижимости.

О том, как оформить договор дарения и какие расходы предполагает этот процесс, объяснили специалисты компании "Парето".

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Что такое дарственная и какие документы нужны для ее оформления

Дарственная — это документ, подтверждающий факт передачи права собственности на имущество от одного лица другому на безвозмездной основе. Одаренный становится владельцем сразу или в будущем, после наступления определенных обстоятельств.

Дарить можно только имущество, находящееся в вашей собственности на законных основаниях, подтвержденных документально. Также при заключении договора дарения вам понадобятся следующие документы:

  1. Паспорт.
  2. Код налогоплательщика.
  3. Акт оценки объекта недвижимости.
  4. Справку о зарегистрированных лицах на жилплощади.
  5. Письменное согласие супруга, если недвижимость была приобретена в браке.
  6. Разрешение органа опеки и попечительства, если имущество получит лицо, которому менее 18 лет, или в доме зарегистрированы несовершеннолетние.

Сколько стоит оформить дарственную в 2024 году

В 2024 году для родственников первой и второй степеней родства оформление дарственной будет составлять примерно 8 000 грн. Для более дальней родни или иностранцев договор дарения обойдется гораздо дороже.

Если договор заключают близкие родственники, сторонам обязательно нужно уплатить государственную пошлину. Размер сбора составляет 1% от стоимости объекта. При дарении дальнему родственнику или лицу, с которым нет родственных связей — дополнительные 5% и 1,5% военного сбора.

Если имущество не получит нерезидент, нужно уплатить 18% налога и 1,5% военного сбора от оценочной стоимости недвижимости. Отдельно нужно будет заплатить за:

  1. Внесение данных в реестр – 1 800 гривен.
  2. Оценка недвижимого имущества – от 2 500 гривен.
  3. Оформление договора дарения – от 3 500 гривен.

Соглашение заключается в присутствии дарителя и одаренного. Если все спорные моменты решены и стороны согласились, договор дарения подписывается. Это означает, что одаренный приобретает право собственности на имущество, даритель теряет его. После этого нотариус выдает выписку из Реестра имущественных прав на нового владельца.

Раньше мы писали, что не все украинцы понимают, что вместе с наследством можно получить и долги покойного. Однако некоторые вещи не могут быть предметом наследования.

Также мы рассказывали, что имущество обычно переходит наследникам после смерти человека. Однако существуют ситуации, когда активы забирает государство.

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