Спадщина в цивільному шлюбі — чи можна отримати майно та що для цього потрібно

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Деякі пари в Україні не узаконюють свої стосунки та проживають у так званому цивільному шлюбі. Зазвичай такі стосунки майже не відрізняються від офіційних та передбачають спільний побут, ведення господарства, народження та виховання дітей. Однак, коли мова заходить про спільне майно, неофіційний шлюб програє законному.

Про те, чи мають право цивільні чоловік або дружина на спадщину свого подружжя, пояснили на сайті Теплодарської міської ради.

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Як ділиться майно між цивільним подружжям

Майно, придбане під час спільного проживання чоловіка та жінки, вважається спільною сумісною власністю подружжя. В разі розлучення його поділ проходить без особливих труднощів. Для цього достатньо через суд довести факт спільного проживання. А ось отримання спадщини проходить не так гладко.

Цивільне подружжя не прирівнюється до офіційного у питаннях спадщини. Відповідно до Цивільного кодексу України існує п'ять черг спадкоємців, і цивільний партнер може претендувати на спадщину лише у четвертій черзі за умови, що він проживав однією сім’єю зі спадкодавцем щонайменше п’ять років до його смерті.

Як цивільному чоловіку або дружині отримати спадщину свого партнера

Офіційні подружжя автоматично належать до спадкоємців першої черги, тоді як цивільні партнери змушені доводити своє право на спадщину в судовому порядку, і в таких питаннях феміда не на їхньому боці. Судова практика свідчить, що цивільне подружжя може успадкувати майно, якщо відсутні:

спадкоємці першої черги (батьки померлого, діти від інших шлюбів);

спадкоємці другої черги (рідні брати, сестри, дід, баб як з боку батька, так і збоку матері);

спадкоємці третьої черги (рідні дядьки та тітки).

Цивільний партнер може змінити черговість спадкування, довівши в суді, що опікувався, матеріально забезпечував та доглядав спадкодавця у безпорадному стані. В таких випадках, неофіційні чоловік або дружина можуть отримати право спадкувати разом з однією з попередніх черг.

Стан безпорадності слід підтверджувати документально, зокрема медичними записами. Лише пояснень свідків або власних слів буде недостатньо. Особливо якщо у справі з'явиться відповідач — спадкоємець попередніх черг, який оскаржуватиме ваше право на спадщину. Це слід враховувати, навіть якщо ви проживали у цивільному шлюбі зі своїм партнером десятки років.

Раніше ми писали, що не все можна передати своїм нащадкам у спадок. Це стосується прав та обов'язків, які тісно пов'язані з особистістю спадкодавця.

Також ми розповідали, що зазвичай діти вважаються першими претендентами на майно своїх батьків. Але в деяких випадках їх можуть позбавити права на спадщину.