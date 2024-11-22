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Наследие без "штампа в паспорте" — получит ли гражданский партнер

22 ноября 2024 20:05
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Наследство в гражданском браке – можно ли получить имущество и что для этого нужно
Человек читает документ. Фото: Pexels
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Некоторые пары в Украине не узаконивают свои отношения и проживают в так называемом гражданском браке. Обычно такие отношения почти не отличаются от официальных и предполагают общий быт, ведение хозяйства, рождение и воспитание детей. Однако когда речь заходит об общем имуществе, неофициальный брак проигрывает законному.

О том, имеют ли право гражданские супруги на наследство своих супругов, пояснили на сайте Теплодарского городского совета.

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Как делится имущество между гражданскими супругами

Имущество, приобретенное во время совместного проживания супругов, считается общей совместной собственностью супругов. В случае развода его разделение проходит без особого труда. Для этого достаточно через суд доказать факт совместного проживания. А вот получение наследства проходит не столь гладко.

Гражданская пара не приравнивается к официальному в вопросах наследства. Согласно Гражданскому кодексу Украины существует пять очередей наследников, и гражданский партнер может претендовать на наследство только в четвертой очереди при условии, что он проживал одной семьей с наследодателем не менее пяти лет до его смерти.

Как гражданскому мужу или жене получить наследство своего партнера

Официальные супруги автоматически относятся к наследникам первой очереди, тогда как гражданские партнеры вынуждены доказывать свое право на наследство в судебном порядке, и в таких вопросах фемида не на их стороне. Судебная практика свидетельствует, что гражданские супруги могут унаследовать имущество, если отсутствуют:

  • наследники первой очереди (родители умершего, дети от других браков);
  • наследники второй очереди (родные братья, сестры, дед, баб как со стороны отца, так и со стороны матери);
  • наследники третьей очереди (родные дяди и тети).

Гражданский партнер может изменить очередность наследования, доказав в суде, что заботился, материально обеспечивал и ухаживал за наследодателем в беспомощном состоянии. В таких случаях неофициальные супруги могут получить право наследовать вместе с одной из предыдущих очередей.

Состояние беспомощности следует подтверждать документально, в частности медицинскими записями. Только объяснений свидетелей или собственных слов недостаточно. Особенно если по делу появится ответчик — наследник предыдущих очередей, который обжалует ваше право на наследство. Это следует учитывать, даже если вы проживали в гражданском браке со своим партнером десятки лет.

Раньше мы писали, что не все можно передать своим потомкам по наследству. Это касается прав и обязанностей, тесно связанных с личностью наследодателя.

Также мы рассказывали, что дети обычно считаются первыми претендентами на имущество своих родителей. Но в некоторых случаях их могут лишить права на наследство.

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