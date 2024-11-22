Наследство в гражданском браке – можно ли получить имущество и что для этого нужно

Наследие без "штампа в паспорте" — получит ли гражданский партнер
Некоторые пары в Украине не узаконивают свои отношения и проживают в так называемом гражданском браке. Обычно такие отношения почти не отличаются от официальных и предполагают общий быт, ведение хозяйства, рождение и воспитание детей. Однако когда речь заходит об общем имуществе, неофициальный брак проигрывает законному.
О том, имеют ли право гражданские супруги на наследство своих супругов, пояснили на сайте Теплодарского городского совета.
Как делится имущество между гражданскими супругами
Имущество, приобретенное во время совместного проживания супругов, считается общей совместной собственностью супругов. В случае развода его разделение проходит без особого труда. Для этого достаточно через суд доказать факт совместного проживания. А вот получение наследства проходит не столь гладко.
Гражданская пара не приравнивается к официальному в вопросах наследства. Согласно Гражданскому кодексу Украины существует пять очередей наследников, и гражданский партнер может претендовать на наследство только в четвертой очереди при условии, что он проживал одной семьей с наследодателем не менее пяти лет до его смерти.
Как гражданскому мужу или жене получить наследство своего партнера
Официальные супруги автоматически относятся к наследникам первой очереди, тогда как гражданские партнеры вынуждены доказывать свое право на наследство в судебном порядке, и в таких вопросах фемида не на их стороне. Судебная практика свидетельствует, что гражданские супруги могут унаследовать имущество, если отсутствуют:
- наследники первой очереди (родители умершего, дети от других браков);
- наследники второй очереди (родные братья, сестры, дед, баб как со стороны отца, так и со стороны матери);
- наследники третьей очереди (родные дяди и тети).
Гражданский партнер может изменить очередность наследования, доказав в суде, что заботился, материально обеспечивал и ухаживал за наследодателем в беспомощном состоянии. В таких случаях неофициальные супруги могут получить право наследовать вместе с одной из предыдущих очередей.
Состояние беспомощности следует подтверждать документально, в частности медицинскими записями. Только объяснений свидетелей или собственных слов недостаточно. Особенно если по делу появится ответчик — наследник предыдущих очередей, который обжалует ваше право на наследство. Это следует учитывать, даже если вы проживали в гражданском браке со своим партнером десятки лет.
Раньше мы писали, что не все можно передать своим потомкам по наследству. Это касается прав и обязанностей, тесно связанных с личностью наследодателя.
Также мы рассказывали, что дети обычно считаются первыми претендентами на имущество своих родителей. Но в некоторых случаях их могут лишить права на наследство.
Читайте Новини.LIVE!