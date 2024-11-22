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Недостойні нащадки — коли дітей позбавляють права на спадок

22 листопада 2024 12:29
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Чому дітей можуть позбавити права на спадщину — перелік підстав
Жінка доглядає за пенсіонеркою. Фото: Pexels
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Деякі категорії громадян мають обов'язкову частку у спадщині. Однак навіть таких людей можуть позбавити права на майно. Наприклад, без спадку можуть залишитись дорослі діти, які не здійснювали догляд за своїми безпорадними батьками. 

Про те, кого можуть позбавити частки у спадщині, пояснили фахівці "Безоплатної правничої допомоги".

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Коли дітей можуть позбавити права на спадок

Законодавством України передбачено низка підстав, через які особу можуть усунути від права на спадщину. При цьому немає значення, як відбувається процес спадкування: за законом або за заповітом.

За певних обставин людину можуть визнати негідною для отримання спадку через протиправні дії щодо спадкоємця. У випадку, коли людина похилого віку потребує стороннього догляду, а її дорослі діти їй не допомагають, або це робить хтось один, виникає питання, чи можуть претендувати на спадок такі нащадки. 

Дітей покійного, які не виконували свої обов'язки по догляду за ним, можна позбавити права на спадщину, якщо вони ухилялися від надання допомоги спадкодавцю, котрий перебував у безпорадному стані через старість, серйозну хворобу чи інвалідність. Виключеннями є:

  • малолітні або неповнолітні діти;
  • повнолітні, але непрацездатні діти.

Позбавити права на спадщину дітей, які не надавали належний догляд своїм батькам, можна виключно за рішенням суду. При цьому враховується: 

  • чи могли діти надати допомогу;
  • чи знаходився покійний у безпорадному стані;
  • чи звертався покійний до дітей за допомогою.

Варто зазначити, що відсутність контактів між померлим та його нащадками протягом тривалого часу — не свідчить про факт умисного ухилення дітьми від надання допомоги.

Кого ще можуть усунути від права на спадщину

До переліку громадян, які вважаються негідними та втрачають право на спадщину, належать:

  • особи, які навмисно заважали спадкодавцеві скласти, змінити чи скасувати заповіт з метою отримання спадщини або збільшення своєї частки;
  • люди, які навмисно позбавив життя спадкодавця або інших потенційних спадкоємців, чи вчинив замах на їхнє життя;
  • батьки, позбавлені батьківських прав, які  не були поновлені на момент відкриття спадщини. Водночас позбавлення батьківських прав не залишає дитину без права успадковувати майно своїх батьків.

У разі визнання спадкоємця негідним, його частка розподіляється пропорційно між іншими спадкоємцями.

Раніше ми писали, що майно батьків може спричинити серйозні суперечки між нащадками. Особливо, якщо є діти від різних шлюбів.

Також ми розповідали, що спадщина не обмежується лише отриманням майна померлого родича, а й потребує певних витрат. Багато хто не знає, що спадок підлягає оподаткуванню, хоча окремого збору для цього немає. 

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